Задержан вражеский агент, помогавший войскам РФ прорываться к Покровску, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского агента. Злоумышленник отслеживал для агрессора локации Сил обороны на самом горячем направлении фронта - Покровском.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По имеющимся данным, враг планировал наступательные операции с использованием сверхтяжелых управляемых авиабомб и всех видов артиллерии.
Что о предателе известно?
Как установило расследование, российская военная разведка (более известная как игру) задействовала своего местного агента. Им оказался 34-летний электрик из соседнего Мирнограда, ждавший полной оккупации региона.
Для вербовки сторонника рашизма российское игру привлекло его одноклассника, который сейчас воюет против Сил обороны на востоке Украины.
Какая информация интересовала врага?
"Основной задачей агента был обход Покровска и прилегающей местности, фотографирование позиций украинских войск.
Больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов, запасных командных пунктов и складов с боеприпасами украинских войск", - пояснили в СБУ.
Возвращаясь домой после разведвылазок, фигурант обобщал собранные данные в агентурный "отчет" для оккупантов.
Разоблачение предателя
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его контакты со "связным" российского гру и задержали. Одновременно контрразведка Службы безопасности обезопасила локации защитников Покровска.
Во время обысков у задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он координировал свои действия с оккупантами.
Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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