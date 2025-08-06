Контрразведка Службы безопасности задержала в Донецкой области еще одного российского агента. Злоумышленник отслеживал для агрессора локации Сил обороны на самом горячем направлении фронта - Покровском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По имеющимся данным, враг планировал наступательные операции с использованием сверхтяжелых управляемых авиабомб и всех видов артиллерии.

Что о предателе известно?

Как установило расследование, российская военная разведка (более известная как игру) задействовала своего местного агента. Им оказался 34-летний электрик из соседнего Мирнограда, ждавший полной оккупации региона.

Для вербовки сторонника рашизма российское игру привлекло его одноклассника, который сейчас воюет против Сил обороны на востоке Украины.

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Какая информация интересовала врага?

"Основной задачей агента был обход Покровска и прилегающей местности, фотографирование позиций украинских войск.

Больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов, запасных командных пунктов и складов с боеприпасами украинских войск", - пояснили в СБУ.

Возвращаясь домой после разведвылазок, фигурант обобщал собранные данные в агентурный "отчет" для оккупантов.

Разоблачение предателя

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили злоумышленника, задокументировали его контакты со "связным" российского гру и задержали. Одновременно контрразведка Службы безопасности обезопасила локации защитников Покровска.

Во время обысков у задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, в котором он координировал свои действия с оккупантами.

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Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.