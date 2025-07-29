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Новости Фото Шпионаж в пользу РФ
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Задержаны трое российских агентов, среди них - предательница, искавшая локации ЗРК, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала трех российских агентов, собиравших координаты для воздушных атак рашистов по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

задержание агентов РФ
задержание агентов РФ
задержание агентов РФ

Как отмечается, одной из фигуранток оказалась 46-летняя жительница поселка Донец на Харьковщине. По материалам дела, женщина работала сразу на две спецслужбы РФ - российскую военную разведку и ФСБ.

"По указаниям оккупантов фигурантка пыталась выявить и передать им локации зенитно-ракетных комплексов, которые защищают небо фронтового региона.

Для врага это была "цель № 1", которую он надеялся поразить с помощью комбинированных атак с использованием дронов, управляемых авиабомб и баллистических ракет", - рассказали в СБУ.

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После этого рашисты планировали приступить к точечным ударам по местным газораспределительным станциям для уничтожения критической инфраструктуры до начала отопительного сезона.

Еще двух корректировщиков вражеского огня задержали в Киеве. Среди них - 32-летний ІТ-специалист, который по поручению ФСБ должен был навести российские ракеты на радиолокационные станции ПВО.

Дополнительно агент пытался выявить пункты базирования мобильных огневых групп, обороняющих воздушное пространство региона.

Другая агент - местная безработная, корректировавшая дроновые атаки по ремонтным базам ВСУ.

Чтобы собрать координаты для огневого поражения, фигуранты объезжали местность или выспрашивали данные у знакомых во время бытовых разговоров.

При обысках у всех трех задержанных обнаружены телефоны, с которых они контактировали с российскими спецслужбистами.

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Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Автор: 

СБУ (20244) шпионаж (1435) Харьковская область (1356)


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Топ комментарии
+5
Ну що з такою паскудою робити під час війни ? тільки розстріл і другим наука буде.
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29.07.2025 13:16 Ответить
+3
Закопайте их заживо. Они это заслужили.
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29.07.2025 13:20 Ответить
+1
Всім трьом по заряду в задницю і хай летять на рашку.
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29.07.2025 13:38 Ответить
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Ну що з такою паскудою робити під час війни ? тільки розстріл і другим наука буде.
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29.07.2025 13:16 Ответить
Закопайте их заживо. Они это заслужили.
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29.07.2025 13:20 Ответить
Піна ще продається у магазинах..
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29.07.2025 13:25 Ответить
Це добре, що недолюдки проявляються. Суспільство без них стане чистішим
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29.07.2025 13:29 Ответить
Вот именно без них.А они остануться таки с нами и бьюсь об заклад еще и амнистию получат после завершения войны и смены правительства
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29.07.2025 14:03 Ответить
Всім трьом по заряду в задницю і хай летять на рашку.
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29.07.2025 13:38 Ответить
Чому їхні харі не показуєте щоб сусіди і жителі Харкова знали кому дякувати за обстріли Харкова
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29.07.2025 13:52 Ответить
Також СБУ повинна зайнятись тими дописувачами які вилазять після кожного обстрілу і призивають Україну до капітуляції, йти скидати владу, відкривати кордони і тд. Це одні і ті ж зрадники
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29.07.2025 13:57 Ответить
Да тут на цензоре половина таких ухылянтов и потенциальных предателей,которые в случае чего на сотрудничество с оккупационным режимом пойдут
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29.07.2025 14:05 Ответить
 
 