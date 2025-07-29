Задержаны трое российских агентов, среди них - предательница, искавшая локации ЗРК, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности задержала трех российских агентов, собиравших координаты для воздушных атак рашистов по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.







Как отмечается, одной из фигуранток оказалась 46-летняя жительница поселка Донец на Харьковщине. По материалам дела, женщина работала сразу на две спецслужбы РФ - российскую военную разведку и ФСБ.

"По указаниям оккупантов фигурантка пыталась выявить и передать им локации зенитно-ракетных комплексов, которые защищают небо фронтового региона.

Для врага это была "цель № 1", которую он надеялся поразить с помощью комбинированных атак с использованием дронов, управляемых авиабомб и баллистических ракет", - рассказали в СБУ.

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После этого рашисты планировали приступить к точечным ударам по местным газораспределительным станциям для уничтожения критической инфраструктуры до начала отопительного сезона.

Еще двух корректировщиков вражеского огня задержали в Киеве. Среди них - 32-летний ІТ-специалист, который по поручению ФСБ должен был навести российские ракеты на радиолокационные станции ПВО.

Дополнительно агент пытался выявить пункты базирования мобильных огневых групп, обороняющих воздушное пространство региона.

Другая агент - местная безработная, корректировавшая дроновые атаки по ремонтным базам ВСУ.

Чтобы собрать координаты для огневого поражения, фигуранты объезжали местность или выспрашивали данные у знакомых во время бытовых разговоров.

При обысках у всех трех задержанных обнаружены телефоны, с которых они контактировали с российскими спецслужбистами.

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Следователи СБУ сообщили агентам о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.