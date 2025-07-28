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Новости Фото Шпионаж в пользу РФ
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Задержан агент белорусского КГБ, который шпионил на северной границе Украины - фиксировал фортификации и движение военных эшелонов, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности сорвала планы спецслужб Беларуси получить агентурные данные об обороне северной границы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По результатам действий на опережение на Волыни задержан агент белорусского КГБ, который шпионил за украинскими войсками.

Как установило расследование, фигурантом оказался 24-летний местный безработный, который искал "легкие заработки" на Телеграм-каналах.

Предатель работал на Беларусь
Предатель работал на Беларусь

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Какие данные собирал предатель?

"Надеясь на средства от белорусских спецслужбистов, агент согласился выполнять их задачи. Среди основных - слежение за локациями блокпостов и укрепрайонов Сил обороны на северном пограничье Украины.

Также по заказу КГБ фигурант пытался выявить военные эшелоны, которые движутся по местным путям или находятся на транзитных станциях "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Чтобы собрать разведданные, агент обходил местность, где фиксировал фортификационные сооружения Сил обороны и обозначал их геолокации на гугл-картах.

Разоблачение предателя

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

При обыске в доме задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для контактов с белорусским спецслужбистом. Его личность уже установлена контрразведкой СБУ.

Во время спецоперации были дополнительно защищены пункты базирования и логистические маршруты украинских защитников.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Автор: 

Беларусь (7944) СБУ (20239) шпионаж (1434) Волынская область (1025)


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Топ комментарии
+6
картоплину йому в сраку
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28.07.2025 10:23 Ответить
+4
Але ж принципово україномовний зрадник...
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28.07.2025 10:14 Ответить
+2
І? українець, нехай навіть й зрадник, говорить українською - це нормально.
у Франції зрадник спілкувався б французькою, в Англії - англійською, в Данії - данською...
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28.07.2025 10:46 Ответить
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Але ж принципово україномовний зрадник...
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28.07.2025 10:14 Ответить
отакої
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28.07.2025 10:23 Ответить
І? українець, нехай навіть й зрадник, говорить українською - це нормально.
у Франції зрадник спілкувався б французькою, в Англії - англійською, в Данії - данською...
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28.07.2025 10:46 Ответить
Мова встановлена у налаштуваннях. Перемикатися ліньки.
Цікаво що агент з того боку не заперечував.
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28.07.2025 11:47 Ответить
картоплину йому в сраку
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28.07.2025 10:23 Ответить
Що ж так єхиднічаєте, єхідіна#601096??
Стримуйте якось себе, бо онучами смердить…
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28.07.2025 10:40 Ответить
може перглянути свої можливості?
При обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/p3565577

перефразую: особу білоруського спецслужбіста вже встановлено.
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28.07.2025 10:41 Ответить
... та Ви думаєте там щось дійшло? Якщо ПРОСТІШЕ не може зрозуміти..то з Вашими поясненями зовсім втратить розум..))))
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28.07.2025 10:44 Ответить
А невстановлена раніше особа не могла жити на чужій хаті під вигаданим ім'ям? Мені здається срочатку вирахували менеджер, його місце знаходження, а потім особу🤔🤔🤔
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28.07.2025 10:44 Ответить
Хлопчика из села взяли,а когда попадется агент сивковича из рады?
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28.07.2025 11:02 Ответить
Не треба було?
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28.07.2025 11:05 Ответить
Треба вычищать страну от путинской агентуры,а не создавать видимость работы.
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28.07.2025 11:40 Ответить
 
 