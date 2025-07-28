Задержан агент белорусского КГБ, который шпионил на северной границе Украины - фиксировал фортификации и движение военных эшелонов, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности сорвала планы спецслужб Беларуси получить агентурные данные об обороне северной границы Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По результатам действий на опережение на Волыни задержан агент белорусского КГБ, который шпионил за украинскими войсками.

Как установило расследование, фигурантом оказался 24-летний местный безработный, который искал "легкие заработки" на Телеграм-каналах.





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Какие данные собирал предатель?

"Надеясь на средства от белорусских спецслужбистов, агент согласился выполнять их задачи. Среди основных - слежение за локациями блокпостов и укрепрайонов Сил обороны на северном пограничье Украины.

Также по заказу КГБ фигурант пытался выявить военные эшелоны, которые движутся по местным путям или находятся на транзитных станциях "Укрзализныци", - говорится в сообщении.

Чтобы собрать разведданные, агент обходил местность, где фиксировал фортификационные сооружения Сил обороны и обозначал их геолокации на гугл-картах.

Разоблачение предателя

Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.

При обыске в доме задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для контактов с белорусским спецслужбистом. Его личность уже установлена контрразведкой СБУ.

Во время спецоперации были дополнительно защищены пункты базирования и логистические маршруты украинских защитников.

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На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.