Задержан агент белорусского КГБ, который шпионил на северной границе Украины - фиксировал фортификации и движение военных эшелонов, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности сорвала планы спецслужб Беларуси получить агентурные данные об обороне северной границы Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
По результатам действий на опережение на Волыни задержан агент белорусского КГБ, который шпионил за украинскими войсками.
Как установило расследование, фигурантом оказался 24-летний местный безработный, который искал "легкие заработки" на Телеграм-каналах.
Какие данные собирал предатель?
"Надеясь на средства от белорусских спецслужбистов, агент согласился выполнять их задачи. Среди основных - слежение за локациями блокпостов и укрепрайонов Сил обороны на северном пограничье Украины.
Также по заказу КГБ фигурант пытался выявить военные эшелоны, которые движутся по местным путям или находятся на транзитных станциях "Укрзализныци", - говорится в сообщении.
Чтобы собрать разведданные, агент обходил местность, где фиксировал фортификационные сооружения Сил обороны и обозначал их геолокации на гугл-картах.
Разоблачение предателя
Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили фигуранта, задокументировали его преступления и задержали по месту жительства.
При обыске в доме задержанного изъят телефон с анонимным чатом в мессенджере, который он использовал для контактов с белорусским спецслужбистом. Его личность уже установлена контрразведкой СБУ.
Во время спецоперации были дополнительно защищены пункты базирования и логистические маршруты украинских защитников.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
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у Франції зрадник спілкувався б французькою, в Англії - англійською, в Данії - данською...
Цікаво що агент з того боку не заперечував.
Стримуйте якось себе, бо онучами смердить…
При обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/p3565577
перефразую: особу білоруського спецслужбіста вже встановлено.