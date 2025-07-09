Передавал РФ информацию о местах расположения ВСУ на Изюмском направлении: СБУ задержала российского агента
В Харькове задержан российский информатор, шпионивший за региональными пунктами базирования и перемещениями Сил обороны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Больше всего врага интересовали позиции украинских войск, сдерживающих продвижение агрессора на Изюмском направлении.
"Задание врага выполнял 22-летний работник местного сельхозпредприятия, попавший в зону внимания российских спецслужбистов в Телеграм-канале по поиску "легких заработков". После вербовки фигурант получал от оккупантов координаты, которые нужно было "проверить" и предоставить по ним агентурный отчет.
Установлено, что под видом рабочих поездок по региону информатор фиксировал локации Сил обороны и обозначал их расположение на гугл-картах. Собранные данные он направлял куратору через анонимный чат в мессенджере", - говорится в сообщении.
Враг планировал использовать соответствующие данные для подготовки обстрелов и попыток штурмовых прорывов на Харьковщине.
Мужчину задержали контрразведчики СБУ по месту жительства в Харькове. Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами работы на врага.
В данное время ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ при возможности их идентификации на местности).
Агент РФ находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы. В данное время материалы уголовного производства переданы в суд для вынесения приговора.
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