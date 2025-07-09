Передавав РФ інформацію про локації ЗСУ на Ізюмському напрямку: СБУ затримала російського агента

У Харкові затримано російського інформатора, який шпигував за регіональними пунктами базування та переміщеннями Сил оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

Найбільше ворога цікавили позиції українських військ, що стримують просування агресора на Ізюмському напрямку.

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"Завдання ворога виконував 22-річний працівник місцевого сільгосппідприємства, який потрапив до уваги російських спецслужбістів у Телеграм-каналі з пошуку "легких заробітків". Після вербування фігурант отримував від окупантів координати, які потрібно було "перевірити" і надати щодо них агентурний звіт.

Встановлено, що під виглядом робочих поїздок по регіону інформатор фіксував локації Сил оборони та позначав їхнє розташування на гугл-картах. Зібрані дані він направляв куратору через анонімний чат у месенджері", - йдеться в повідомленні.

Ворог планував використати відповідні дані для підготовки обстрілів та спроб штурмових проривів на Харківщині.

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Чоловіка затримали контррозвідники СБУ за місцем проживання в Харкові. Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ за можливості їх ідентифікації на місцевості).

Агент РФ перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі матеріали кримінального провадження передані до суду для винесення вироку.

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