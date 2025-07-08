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Новини Завербовані агенти ФСБ
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Передача РФ локацій складів ЗСУ: агент ФСБ у Держкосмосі отримав 15 років тюрми, - СБУ

Агент ФСБ у Держкосмосі отримав 15 років тюрми

Суд засудив до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна посадовця Державного космічного агентства України, який працював на ФСБ РФ.

Про це повідомила Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, контррозвідка СБУ затримала шпигуна навесні 2025 року під час наради у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості. Слідство встановило, що його дистанційно завербувала російська спецслужба у 2024 році через дружину, яка проживає в Ростові-на-Дону і співпрацює з окупантами.

Слідство встановило, що Росію цікавила секретна інформація у сфері супутникових знімків, місця розташування стратегічних підприємств, а також актуальні локації складів та заводів з виробництва високоточного озброєння для ЗСУ. За даними СБУ, зрадник погодився на співпрацю в обмін на гроші та планував переїхати до РФ після виходу на пенсію.

У нього вилучили телефон із доказами шпигунської діяльності. Суд визнав його винним у державній зраді в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Затримано підполковника запасу Сил оборони, який шпигував біля передової на Сумщині та формував власну групу інформаторів, - СБУ. ФОТО

Автор: 

СБУ (13094) Держкосмос (142)


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Їй-бо, наших владців набирали через бусифікацію!
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08.07.2025 18:02 Відповісти
При зеленому дерьмі в нас навіть під час війни нема смертної кари,а коли вона тоді потрібна??????????????????????
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08.07.2025 18:22 Відповісти
 
 