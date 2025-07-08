Передача РФ локаций складов ВСУ: агент ФСБ в Госкосмосе получил 15 лет тюрьмы, - СБУ

Суд приговорил к 15 годам заключения с конфискацией имущества чиновника Государственного космического агентства Украины, который работал на ФСБ РФ.

Об этом сообщила Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, контрразведка СБУ задержала шпиона весной 2025 года во время совещания в Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности. Следствие установило, что его дистанционно завербовала российская спецслужба в 2024 году через жену, которая проживает в Ростове-на-Дону и сотрудничает с оккупантами.

Следствие установило, что Россию интересовала секретная информация в сфере спутниковых снимков, места расположения стратегических предприятий, а также актуальные локации складов и заводов по производству высокоточного вооружения для ВСУ. По данным СБУ, предатель согласился на сотрудничество в обмен на деньги и планировал переехать в РФ после выхода на пенсию.

У него изъяли телефон с доказательствами шпионской деятельности. Суд признал его виновным в государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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