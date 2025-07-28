Затримано агента білоруського КДБ, який шпигував на північному прикордонні України - фіксував фортифікації та рух військових ешелонів, - СБУ. ФОТО
Контррозвідка Служби безпеки зірвала плани спецслужб Білорусі отримати агентурні дані про оборону північного кордону України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За результатами дій на випередження на Волині затримано агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами.
Як встановило розслідування, фігурантом виявився 24-річний місцевий безробітний, який шукав "легкі заробітки" на Телеграм-каналах.
Які дані збирав зрадник?
"Сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, агент погодився виконувати їхні завдання. Серед основних - стеження за локаціями блокпостів та укріпрайонів Сил оборони на північному прикордонні України.
Також на замовлення кдб фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях "Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.
Щоб зібрати розвіддані, агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їхні геолокації на гугл-картах.
Викриття зрадника
Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.
При обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ.
Під час спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
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у Франції зрадник спілкувався б французькою, в Англії - англійською, в Данії - данською...
Цікаво що агент з того боку не заперечував.
Стримуйте якось себе, бо онучами смердить…
При обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/p3565577
перефразую: особу білоруського спецслужбіста вже встановлено.