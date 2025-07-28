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Новини Фото Шпигунство на користь РФ
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Затримано агента білоруського КДБ, який шпигував на північному прикордонні України - фіксував фортифікації та рух військових ешелонів, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки зірвала плани спецслужб Білорусі отримати агентурні дані про оборону північного кордону України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За результатами дій на випередження на Волині затримано агента білоруського КДБ, який шпигував за українськими військами.

Як встановило розслідування, фігурантом виявився 24-річний місцевий безробітний, який шукав "легкі заробітки" на Телеграм-каналах.

зрадник працював на Білорусь
зрадник працював на Білорусь

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Які дані збирав зрадник?

"Сподіваючись на кошти від білоруських спецслужбістів, агент погодився виконувати їхні завдання. Серед основних - стеження за локаціями блокпостів та укріпрайонів Сил оборони на північному прикордонні України.

Також на замовлення кдб фігурант намагався виявити військові ешелони, які рухаються місцевими коліями або перебувають на транзитних станціях "Укрзалізниці", - йдеться у повідомленні.

Щоб зібрати розвіддані, агент обходив місцевість, де фіксував фортифікаційні споруди Сил оборони та позначав їхні геолокації на гугл-картах.

Викриття зрадника

Співробітники СБУ завчасно викрили фігуранта, задокументували його злочини і затримали за місцем проживання.

При обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ.

Під час спецоперації було додатково убезпечено пункти базування та логістичні маршрути українських захисників.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Автор: 

Білорусь (7999) СБУ (13176) шпигунство (1039) Волинська область (895)


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Топ коментарі
+6
картоплину йому в сраку
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28.07.2025 10:23 Відповісти
+4
Але ж принципово україномовний зрадник...
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28.07.2025 10:14 Відповісти
+2
І? українець, нехай навіть й зрадник, говорить українською - це нормально.
у Франції зрадник спілкувався б французькою, в Англії - англійською, в Данії - данською...
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28.07.2025 10:46 Відповісти
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Але ж принципово україномовний зрадник...
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28.07.2025 10:14 Відповісти
отакої
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28.07.2025 10:23 Відповісти
І? українець, нехай навіть й зрадник, говорить українською - це нормально.
у Франції зрадник спілкувався б французькою, в Англії - англійською, в Данії - данською...
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28.07.2025 10:46 Відповісти
Мова встановлена у налаштуваннях. Перемикатися ліньки.
Цікаво що агент з того боку не заперечував.
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28.07.2025 11:47 Відповісти
картоплину йому в сраку
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28.07.2025 10:23 Відповісти
Що ж так єхиднічаєте, єхідіна#601096??
Стримуйте якось себе, бо онучами смердить…
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28.07.2025 10:40 Відповісти
може перглянути свої можливості?
При обшуку в оселі затриманого вилучено телефон з анонімним чатом у месенджері, який він використовував для контактів з білоруським спецслужбістом. Його особу вже встановлено контррозвідкою СБУ. Джерело: https://censor.net/ua/p3565577

перефразую: особу білоруського спецслужбіста вже встановлено.
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28.07.2025 10:41 Відповісти
... та Ви думаєте там щось дійшло? Якщо ПРОСТІШЕ не може зрозуміти..то з Вашими поясненями зовсім втратить розум..))))
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28.07.2025 10:44 Відповісти
А невстановлена раніше особа не могла жити на чужій хаті під вигаданим ім'ям? Мені здається срочатку вирахували менеджер, його місце знаходження, а потім особу🤔🤔🤔
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28.07.2025 10:44 Відповісти
Хлопчика из села взяли,а когда попадется агент сивковича из рады?
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28.07.2025 11:02 Відповісти
Не треба було?
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28.07.2025 11:05 Відповісти
Треба вычищать страну от путинской агентуры,а не создавать видимость работы.
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28.07.2025 11:40 Відповісти
 
 