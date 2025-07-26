15 лет проведет за решеткой житель Донецкой области, который корректировал удары врага по военной и гражданской инфраструктуре

Суд признал жителя Донецкой области виновным в совершении государственной измены и приговорил его к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, прокуроры доказали в суде, что мужчина, находясь на территории Донецкой области, по собственной инициативе установил контакт с представителями государства-агрессора. Во исполнение задач разведывательных органов РФ, он передавал сведения о местах расположения позиций и дислокации Сил обороны Украины, пути их перемещения. Также осужденный корректировал артиллерийские и ракетные удары по военной и гражданской инфраструктуре, докладывал о результатах нанесения ракетных ударов.

Осужденный находится под стражей до вступления приговора суда в законную силу.

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Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляло Главное следственное управление СБУ.