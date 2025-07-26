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До 15 лет за решеткой приговорен полицейский из Харьковской области, который работал на врага: приговор отстоян в Верховном Суде

суд над предателем

Прокуроры Офиса Генерального прокурора отстояли в Верховном Суде приговор полицейскому с Харьковщины, осужденному за государственную измену, совершенную в условиях военного положения и незаконное хранение боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Прокуроры в судах всех инстанций доказали, что осужденный с начала полномасштабного вторжения по май 2022 года во исполнение задания фсб рф передавал данные о перемещении подразделений ВСУ и военной техники, временной дислокации правоохранительных органов и блокпостов на территории Харьковской области", - говорится в сообщении.

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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с доводами прокурора, что вина является доказанной, квалификация действий правильной, а назначенное наказание - справедливой мерой принуждения для предателя.

Сейчас осужденный отбывает назначенное судом наказание.

Автор: 

Верховный Суд (1102) государственная измена (1594) Офис Генпрокурора (2558)


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Мало.
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26.07.2025 10:40 Ответить
поліціянтів на фронт, серед них купа зрадників, а там нарешті відбудеться справжня люстрація
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26.07.2025 11:33 Ответить
Той під@р від сорому в камері не вдавився?
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26.07.2025 10:45 Ответить
Звідки в мусарів сором?
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26.07.2025 11:14 Ответить
Ого.
Цей, погана людина, щей апеляцію подавав.
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26.07.2025 11:10 Ответить
А начальник за провальную воспитательную работу получил премию и повышение?
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26.07.2025 11:13 Ответить
Начальніку "кАкаяразніца".
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26.07.2025 11:42 Ответить
 
 