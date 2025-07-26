До 15 лет за решеткой приговорен полицейский из Харьковской области, который работал на врага: приговор отстоян в Верховном Суде

Прокуроры Офиса Генерального прокурора отстояли в Верховном Суде приговор полицейскому с Харьковщины, осужденному за государственную измену, совершенную в условиях военного положения и незаконное хранение боеприпасов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

Как отмечается, ему назначено наказание - 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"Прокуроры в судах всех инстанций доказали, что осужденный с начала полномасштабного вторжения по май 2022 года во исполнение задания фсб рф передавал данные о перемещении подразделений ВСУ и военной техники, временной дислокации правоохранительных органов и блокпостов на территории Харьковской области", - говорится в сообщении.

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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда согласился с доводами прокурора, что вина является доказанной, квалификация действий правильной, а назначенное наказание - справедливой мерой принуждения для предателя.

Сейчас осужденный отбывает назначенное судом наказание.