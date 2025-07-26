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Новини Викриття колаборантів
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До 15 років за ґратами засуджено поліціянта з Харківщини, який працював на ворога: вирок відстояно у Верховному Суді

суд над зрадником

Прокурори Офісу Генерального прокурора відстояли у Верховному Суді вирок поліціянту з Харківщини, засудженому за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану та незаконне зберігання бойових припасів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, йому призначено покарання  – 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

"Прокурори у судах всіх інстанцій довели, що засуджений від початку повномасштабного вторгнення по травень 2022 року на виконання завдання фсб рф передавав дані про переміщення підрозділів ЗСУ та військової техніки, тимчасової дислокації правоохоронних органів і блокпостів на території Харківської області", - йдеться у повідомленні.

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Касаційний кримінальний суд у складі Верховного Суду погодився з доводами прокурора, що вина є доведеною, кваліфікація дій правильною, а призначене покарання – справедливим заходом примусу для зрадника.

Наразі засуджений відбуває призначене судом покарання.

Автор: 

Верховний Суд (1197) державна зрада (1740) Офіс Генпрокурора (3350)


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Мало.
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26.07.2025 10:40 Відповісти
поліціянтів на фронт, серед них купа зрадників, а там нарешті відбудеться справжня люстрація
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26.07.2025 11:33 Відповісти
Той під@р від сорому в камері не вдавився?
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26.07.2025 10:45 Відповісти
Звідки в мусарів сором?
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26.07.2025 11:14 Відповісти
Ого.
Цей, погана людина, щей апеляцію подавав.
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26.07.2025 11:10 Відповісти
А начальник за провальную воспитательную работу получил премию и повышение?
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26.07.2025 11:13 Відповісти
Начальніку "кАкаяразніца".
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26.07.2025 11:42 Відповісти
 
 