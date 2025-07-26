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Новини Викриття колаборантів
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15 років проведе за ґратами мешканець Донеччини, який корегував удари ворога по військовій та цивільній інфраструктурі

покарання для колаборанта

Суд визнав мешканця Донецької області винним у вчиненні державної зради та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, прокурори довели у суді, що чоловік, перебуваючи на території Донецької області, за власною ініціативою встановив контакт з представниками держави-агресора. На виконання завдань розвідувальних органів РФ, він передавав відомості про місця розташування позицій та дислокації Сил оборони України, шляхи їх переміщення. Також засуджений корегував артилерійські і ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі, доповідав про результати нанесення ракетних ударів.

Засуджений перебуває під вартою до набрання вироком суду законної сили.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне слідче управління СБУ.

Автор: 

вирок (1113) суд (11794) шпигунство (1037) Донецька область (9135) колабораціонізм (1184)


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26.07.2025 13:37 Відповісти
Тебе посодють, а ти не будь зрадливою с¥кою. (С)
"Слугам народу" на замітку.
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26.07.2025 13:42 Відповісти
Тепер, убивця Українців, буде жити на утриманні своїх жерт??
Стефанчуки та зеленський, упродовж 3 років саботують внесення НЕВІДКЛАДНИХ змін до ЗАКОНОДАВСТВА щодо значного посилення, покарання особи з такі дії, під час Особливого періоду та воєнного стану!!! ЩОДО знищення структур НАБУ і САП в Україні, внесли та прийняли, підписали, за один день!!
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26.07.2025 13:58 Відповісти
Треба цю скотиняку посадити на цепу в собачу будку на безлюдній території і повідомити рашистам, що то важливий військовий обʼєкт
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26.07.2025 14:09 Відповісти
А доживе? пітор.
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26.07.2025 15:28 Відповісти
 
 