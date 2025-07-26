15 років проведе за ґратами мешканець Донеччини, який корегував удари ворога по військовій та цивільній інфраструктурі

Суд визнав мешканця Донецької області винним у вчиненні державної зради та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, прокурори довели у суді, що чоловік, перебуваючи на території Донецької області, за власною ініціативою встановив контакт з представниками держави-агресора. На виконання завдань розвідувальних органів РФ, він передавав відомості про місця розташування позицій та дислокації Сил оборони України, шляхи їх переміщення. Також засуджений корегував артилерійські і ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі, доповідав про результати нанесення ракетних ударів.

Засуджений перебуває під вартою до набрання вироком суду законної сили.

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Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне слідче управління СБУ.