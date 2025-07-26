15 років проведе за ґратами мешканець Донеччини, який корегував удари ворога по військовій та цивільній інфраструктурі
Суд визнав мешканця Донецької області винним у вчиненні державної зради та засудив його до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, прокурори довели у суді, що чоловік, перебуваючи на території Донецької області, за власною ініціативою встановив контакт з представниками держави-агресора. На виконання завдань розвідувальних органів РФ, він передавав відомості про місця розташування позицій та дислокації Сил оборони України, шляхи їх переміщення. Також засуджений корегував артилерійські і ракетні удари по військовій та цивільній інфраструктурі, доповідав про результати нанесення ракетних ударів.
Засуджений перебуває під вартою до набрання вироком суду законної сили.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювало Головне слідче управління СБУ.
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"Слугам народу" на замітку.
Стефанчуки та зеленський, упродовж 3 років саботують внесення НЕВІДКЛАДНИХ змін до ЗАКОНОДАВСТВА щодо значного посилення, покарання особи з такі дії, під час Особливого періоду та воєнного стану!!! ЩОДО знищення структур НАБУ і САП в Україні, внесли та прийняли, підписали, за один день!!