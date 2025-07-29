Затримано трьох російських агентів, серед них - зрадниця, яка шукала локації ЗРК, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала трьох російських агентів, які збирали координати для повітряних атак рашистів по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.







Як зазначається, однією з фігуранток виявилась 46-річна жителька селища Донець на Харківщині. За матеріалами справи, жінка працювала одразу на дві спецслужби РФ – російську воєнну розвідку та ФСБ.

"За вказівками окупантів фігурантка намагалася виявити і передати їм локації зенітно-ракетних комплексів, які захищають небо фронтового регіону.

Для ворога це була "ціль № 1", яку він сподівався уразити за допомогою комбінованих атак з використанням дронів, керованих авіабомб та балістичних ракет", - пояснили у СБУ.

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Після цього рашисти планували приступити до точкових ударів по місцевих газорозподільних станціях для знищення критичної інфраструктури до початку опалювального сезону.

Ще двох коригувальників ворожого вогню затримали у Києві. Серед них – 32-річний ІТ-фахівець, який за дорученням ФСБ мав навести російські ракети на радіолокаційні станції ППО.

Додатково агент намагався виявити пункти базування мобільних вогневих груп, що обороняють повітряний простір регіону.

Інша агентка - місцева безробітна, яка коригувала дронові атаки по ремонтних базах ЗСУ.

Щоб зібрати координати для вогневого ураження, фігуранти об’їжджали місцевість або випитували дані у знайомих під час побутових розмов.

При обшуках у всіх трьох затриманих виявлено телефони, з яких вони контактували з російськими спецслужбістами.

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Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.