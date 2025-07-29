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Новини Фото Шпигунство на користь РФ
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Затримано трьох російських агентів, серед них - зрадниця, яка шукала локації ЗРК, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки затримала трьох російських агентів, які збирали координати для повітряних атак рашистів по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

затримання агентів рф
затримання агентів рф
затримання агентів рф

Як зазначається, однією з фігуранток виявилась 46-річна жителька селища Донець на Харківщині. За матеріалами справи, жінка працювала одразу на дві спецслужби РФ – російську воєнну розвідку та ФСБ.

"За вказівками окупантів фігурантка намагалася виявити і передати їм локації зенітно-ракетних комплексів, які захищають небо фронтового регіону.

Для ворога це була "ціль № 1", яку він сподівався уразити за допомогою комбінованих атак з використанням дронів, керованих авіабомб та балістичних ракет", - пояснили у СБУ.

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Після цього рашисти планували приступити до точкових ударів по місцевих газорозподільних станціях для знищення критичної інфраструктури до початку опалювального сезону.

Ще двох коригувальників ворожого вогню затримали у Києві. Серед них – 32-річний ІТ-фахівець, який за дорученням ФСБ мав навести російські ракети на радіолокаційні станції ППО.

Додатково агент намагався виявити пункти базування мобільних вогневих груп, що обороняють повітряний простір регіону.

Інша агентка - місцева безробітна, яка коригувала дронові атаки по ремонтних базах ЗСУ.

Щоб зібрати координати для вогневого ураження, фігуранти об’їжджали місцевість або випитували дані у знайомих під час побутових розмов.

При обшуках у всіх трьох затриманих виявлено телефони, з яких вони контактували з російськими спецслужбістами.

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Слідчі СБУ повідомили агентам про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Автор: 

СБУ (13181) шпигунство (1040) Харківська область (1373)


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Топ коментарі
+5
Ну що з такою паскудою робити під час війни ? тільки розстріл і другим наука буде.
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29.07.2025 13:16 Відповісти
+4
Закопайте их заживо. Они это заслужили.
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29.07.2025 13:20 Відповісти
+2
Всім трьом по заряду в задницю і хай летять на рашку.
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29.07.2025 13:38 Відповісти
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Ну що з такою паскудою робити під час війни ? тільки розстріл і другим наука буде.
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29.07.2025 13:16 Відповісти
Закопайте их заживо. Они это заслужили.
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29.07.2025 13:20 Відповісти
Піна ще продається у магазинах..
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29.07.2025 13:25 Відповісти
Це добре, що недолюдки проявляються. Суспільство без них стане чистішим
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29.07.2025 13:29 Відповісти
Вот именно без них.А они остануться таки с нами и бьюсь об заклад еще и амнистию получат после завершения войны и смены правительства
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29.07.2025 14:03 Відповісти
Всім трьом по заряду в задницю і хай летять на рашку.
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29.07.2025 13:38 Відповісти
Чому їхні харі не показуєте щоб сусіди і жителі Харкова знали кому дякувати за обстріли Харкова
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29.07.2025 13:52 Відповісти
Також СБУ повинна зайнятись тими дописувачами які вилазять після кожного обстрілу і призивають Україну до капітуляції, йти скидати владу, відкривати кордони і тд. Це одні і ті ж зрадники
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29.07.2025 13:57 Відповісти
Да тут на цензоре половина таких ухылянтов и потенциальных предателей,которые в случае чего на сотрудничество с оккупационным режимом пойдут
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29.07.2025 14:05 Відповісти
 
 