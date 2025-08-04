Задержан российский "крот" в Госспецтрансслужбе Минобороны: он "слил" данные о части, где проходил подготовку, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну попытку агентурного проникновения российской военной разведки в Силы обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что о предателе известно?

По результатам действий на опережение на Днепропетровщине задержан мобилизованный в боевую бригаду Государственной специальной транспортной службы Минобороны Украины, который работал на врага.

Задержание произошло еще на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне.

Как установило расследование, военный был завербован оккупантами сразу после мобилизации в соответствующее подразделение. Он попал в поле зрения гру рф из-за своих пророссийских комментариев в соцсетях.

Какую задачу он выполнял?

"Главной задачей агента была корректировка воздушных атак рф по Силам обороны в Днепропетровской области.

Задокументировано, что фигурант "слил" российской спецслужбе геолокации воинской части, где он проходил военную подготовку", - говорится в сообщении.

Затем агент начал собирать координаты смежных формирований Сил обороны, по которым оккупанты планировали осуществить ракетные удары.

"Собранные разведданные агент мессенджером передавал куратору в виде отметок на гугл-картах с подробным описанием потенциальных "целей", - пояснили в СБУ.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила "крота", задокументировала его контакты с российским гру и задержала. Во время спецоперации были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности.

При обыске у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Что предателю грозит?

Следователи СБУ в Днепропетровской области сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.