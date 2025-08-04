РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11568 посетителей онлайн
Новости Шпионаж в пользу РФ
1 831 4

Задержан российский "крот" в Госспецтрансслужбе Минобороны: он "слил" данные о части, где проходил подготовку, - СБУ. ФОТО

Военная контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одну попытку агентурного проникновения российской военной разведки в Силы обороны Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что о предателе известно?

По результатам действий на опережение на Днепропетровщине задержан мобилизованный в боевую бригаду Государственной специальной транспортной службы Минобороны Украины, который работал на врага.

предатель шпионил в пользу РФ

Задержание произошло еще на этапе, когда фигурант проходил общевойсковую подготовку на полигоне.

Как установило расследование, военный был завербован оккупантами сразу после мобилизации в соответствующее подразделение. Он попал в поле зрения гру рф из-за своих пророссийских комментариев в соцсетях.

Какую задачу он выполнял?

"Главной задачей агента была корректировка воздушных атак рф по Силам обороны в Днепропетровской области.

Задокументировано, что фигурант "слил" российской спецслужбе геолокации воинской части, где он проходил военную подготовку", - говорится в сообщении.

Затем агент начал собирать координаты смежных формирований Сил обороны, по которым оккупанты планировали осуществить ракетные удары.

"Собранные разведданные агент мессенджером передавал куратору в виде отметок на гугл-картах с подробным описанием потенциальных "целей", - пояснили в СБУ.

Военная контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила "крота", задокументировала его контакты с российским гру и задержала. Во время спецоперации были проведены мероприятия по обеспечению безопасности локаций Сил обороны в зоне вражеской разведывательной активности.

При обыске у задержанного изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Что предателю грозит?

Следователи СБУ в Днепропетровской области сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Спецоперацию проводили под процессуальным руководством Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона.

Автор: 

СБУ (20267) шпионаж (1437) Днепропетровская область (4311)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
все чекаю коли піймають агентів "Козир" та "Буратіно"
показать весь комментарий
04.08.2025 10:26 Ответить
Непогана робота, попередили удар по нашому центру, затримавши ідіота на раньому етапі. Але таких ідіотів може бути десятки.
показать весь комментарий
04.08.2025 10:27 Ответить
Штірліц довго не міг зрозуміти, що ж саме видавало в ньому розвідника: парашут, що волочився за ним чи значок у вигляді серпа та молоту на його фуражці.
показать весь комментарий
04.08.2025 10:36 Ответить
Крота отправить куда ему и положено, под землю...
показать весь комментарий
04.08.2025 10:47 Ответить
 
 