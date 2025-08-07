УКР
Теракт у Житомирі 5 серпня: затримано двох неповнолітніх – агентів спецслужб РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки та Національна поліція затримали "по гарячих слідах" двох російських агентів, які ввечері 5 серпня вчинили теракт у Житомирі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Йдеться про підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) в одному із мікрорайонів обласного центру. Внаслідок події загинув чоловік, ще один – госпіталізований у тяжкому стані.

Як встановило розслідування, підготовкою теракту займались завербовані ворогом 17-річна студентка місцевого профліцею та її одноліток. Обидва потрапили у поле зору агресора, коли через Телеграм-канали шукали легкого заробітку.

СБУ затримала агентів РФ, які вчинили теракт у Житомирі 5 серпня

Після вербування неповнолітні отримали інструкції від куратора з РФ, за якими виготовили СВП з підручних засобів. Для конспірації агенти купували складові до вибухівки у різних магазинах та на місцевих ринках.

Для максимального ураження вони начинили вибухівку гайками, а для дистанційного підриву – спорядили мобільним телефоном з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

Потім фігуранти заклали вибухівку за координатами, які так само отримали на месенджер від куратора.

На місці запланованого теракту агенти заховали телефонну камеру, через яку окупанти відстежили прибуття жертв на локацію і активували СВП.

СБУ затримала агентів РФ, які вчинили теракт у Житомирі 5 серпня

Слідчі СБУ повідомили фігуранткам про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Подано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 5 серпня повідомлялося, що у Житомирі стався вибух, загинула одна людина. 

