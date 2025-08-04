Затримано російську агентку, яка збиралась підірвати держустанову у центрі Дніпра, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у Дніпрі. За результатами комплексних заходів затримано російську агентку, яка готувала вибух біля адмінбудівлі одного з правоохоронних органів у центральній частині міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про зрадницю відомо?

Як встановило розслідування, замовлення РФ виконувала 29-річна наркозалежна з Вінниці, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала "легких заробітків" у Телеграмі.





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"Після вербування жінки російські спецслужбісти "відрядили" її до Павлограда на Дніпропетровщині. Там вона за інструкцією куратора забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП)", - йдеться у повідомленні.

Згодом фігурантка отримала нове завдання: прибути до Дніпра, оселитися у заздалегідь орендованій квартирі і провести дорозвідку поблизу будівлі правоохоронців, де рашисти планували підрив.

Одночасно агентка підшукала біля місця запланованого теракту "зручну" локацію для тайника, де заховала СВП і передала куратору відповідні координати.

Потім безпосередній виконавець теракту мав забрати вибухівку зі схрону, закласти її біля держустанови і активувати.

Як зазначається, співробітники СБУ спрацювали на випередження – вилучили зі схованки СВП і знешкодили його, а потім затримали фігурантку на спробі втечі з міста.

Затримання відбулося на блокпосту, через який агентка намагалася проїхати маршрутним автобусом у напрямку Одеси, де вона планувала "залягти на дно".

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Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.