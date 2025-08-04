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Новини Фото Теракти в Україні
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Затримано російську агентку, яка збиралась підірвати держустанову у центрі Дніпра, - СБУ. ФОТО

Контррозвідка Служби безпеки запобігла новому теракту у Дніпрі. За результатами комплексних заходів затримано російську агентку, яка готувала вибух біля адмінбудівлі одного з правоохоронних органів у центральній частині міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Що про зрадницю відомо?

Як встановило розслідування, замовлення РФ виконувала 29-річна наркозалежна з Вінниці, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала "легких заробітків" у Телеграмі.

терористка з Дніпра
терористка з Дніпра

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"Після вербування жінки російські спецслужбісти "відрядили" її до Павлограда на Дніпропетровщині. Там вона за інструкцією куратора забрала зі схрону саморобний вибуховий пристрій (СВП)", - йдеться у повідомленні.

Згодом фігурантка отримала нове завдання: прибути до Дніпра, оселитися у заздалегідь орендованій квартирі і провести дорозвідку поблизу будівлі правоохоронців, де рашисти планували підрив.

Одночасно агентка підшукала біля місця запланованого теракту "зручну" локацію для тайника, де заховала СВП і передала куратору відповідні координати.

Потім безпосередній виконавець теракту мав забрати вибухівку зі схрону, закласти її біля держустанови і активувати.

Як зазначається, співробітники СБУ спрацювали на випередження – вилучили зі схованки СВП і знешкодили його, а потім затримали фігурантку на спробі втечі з міста.

Затримання відбулося на блокпосту, через який агентка намагалася проїхати маршрутним автобусом у напрямку Одеси, де вона планувала "залягти на дно".

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Слідчі СБУ повідомили їй про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Дніпропетровській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Автор: 

вибухівка (482) Дніпро (3344) СБУ (13204) теракт (1054) Дніпропетровська область (4098) Дніпровський район (143)


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Якісь тупі агенти в кацапів весь час тільки планують....
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04.08.2025 15:17 Відповісти
то тобі зельоний телемарахфон так малює ...смокчи далі
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04.08.2025 15:20 Відповісти
а тобі хочеться "движухі"? тоді - на фронт, там одразу - бах і все...
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04.08.2025 15:22 Відповісти
Нащо мені 12 років її кормити? Привязали до бомби з "безпосереднім виконавцем" і знешкодили все разом.
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04.08.2025 15:20 Відповісти
це було-б -справедливо , баба-біосміття , за кроваві гроші планувала вбити людей , нехай сама отримує тє , що планувала
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04.08.2025 15:45 Відповісти
А чому ж не дочекались безпосереднього виконавця? Чи він був підсадний? І шо це за строк за організацію теракта - якихось 12 років???
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04.08.2025 15:23 Відповісти
12 років за спробу теракту під час війни? Ви ще їй премію видайте.
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04.08.2025 15:39 Відповісти
12 років, а після відсидки паспорт негромадянина за оновленою Конституцією, або обмін на наших військових бранців
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04.08.2025 15:45 Відповісти
тому , що монобільшість , депутатів зеленого щюра , такі самі , як вона , замість , того щоб прийняти адекватні закони ,мародерять, зраджують , ********** створенню повній диктатурі
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04.08.2025 15:51 Відповісти
 
 