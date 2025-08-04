Задержана российская агент, которая собиралась подорвать госучреждение в центре Днепра, - СБУ. ФОТО
Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Днепре. По результатам комплексных мер задержана российская агент, которая готовила взрыв возле админздания одного из правоохранительных органов в центральной части города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что о предательнице известно?
Как установило расследование, заказ РФ выполняла 29-летняя наркозависимая из Винницы, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала "легких заработков" в Телеграме.
"После вербовки женщины российские спецслужбисты "отправили" ее в Павлоград Днепропетровской области. Там она по инструкции куратора забрала из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ)", - говорится в сообщении.
Впоследствии фигурантка получила новое задание: прибыть в Днепр, поселиться в заранее арендованной квартире и провести доразведку вблизи здания правоохранителей, где рашисты планировали подрыв.
Одновременно агент подыскала возле места запланированного теракта "удобную" локацию для тайника, где спрятала СВУ и передала куратору соответствующие координаты.
Затем непосредственный исполнитель теракта должен был забрать взрывчатку из тайника, заложить ее возле госучреждения и активировать.
Как отмечается, сотрудники СБУ сработали на опережение - изъяли из тайника СВУ и обезвредили его, а затем задержали фигурантку на попытке бегства из города.
Задержание произошло на блокпосту, через который агент пыталась проехать маршрутным автобусом в направлении Одессы, где она планировала "залечь на дно".
Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль