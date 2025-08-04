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Новости Фото Теракты в Украине
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Задержана российская агент, которая собиралась подорвать госучреждение в центре Днепра, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Днепре. По результатам комплексных мер задержана российская агент, которая готовила взрыв возле админздания одного из правоохранительных органов в центральной части города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что о предательнице известно?

Как установило расследование, заказ РФ выполняла 29-летняя наркозависимая из Винницы, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала "легких заработков" в Телеграме.

террористка из Днепра
террористка из Днепра

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"После вербовки женщины российские спецслужбисты "отправили" ее в Павлоград Днепропетровской области. Там она по инструкции куратора забрала из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ)", - говорится в сообщении.

Впоследствии фигурантка получила новое задание: прибыть в Днепр, поселиться в заранее арендованной квартире и провести доразведку вблизи здания правоохранителей, где рашисты планировали подрыв.

Одновременно агент подыскала возле места запланированного теракта "удобную" локацию для тайника, где спрятала СВУ и передала куратору соответствующие координаты.

Затем непосредственный исполнитель теракта должен был забрать взрывчатку из тайника, заложить ее возле госучреждения и активировать.

Как отмечается, сотрудники СБУ сработали на опережение - изъяли из тайника СВУ и обезвредили его, а затем задержали фигурантку на попытке бегства из города.

Задержание произошло на блокпосту, через который агент пыталась проехать маршрутным автобусом в направлении Одессы, где она планировала "залечь на дно".

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Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Автор: 

взрывчатка (853) Днепр (4484) СБУ (20267) теракт (2341) Днепропетровская область (4311) Днепровский район (141)


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Якісь тупі агенти в кацапів весь час тільки планують....
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04.08.2025 15:17 Ответить
то тобі зельоний телемарахфон так малює ...смокчи далі
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04.08.2025 15:20 Ответить
а тобі хочеться "движухі"? тоді - на фронт, там одразу - бах і все...
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04.08.2025 15:22 Ответить
Нащо мені 12 років її кормити? Привязали до бомби з "безпосереднім виконавцем" і знешкодили все разом.
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04.08.2025 15:20 Ответить
це було-б -справедливо , баба-біосміття , за кроваві гроші планувала вбити людей , нехай сама отримує тє , що планувала
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04.08.2025 15:45 Ответить
А чому ж не дочекались безпосереднього виконавця? Чи він був підсадний? І шо це за строк за організацію теракта - якихось 12 років???
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04.08.2025 15:23 Ответить
12 років за спробу теракту під час війни? Ви ще їй премію видайте.
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04.08.2025 15:39 Ответить
12 років, а після відсидки паспорт негромадянина за оновленою Конституцією, або обмін на наших військових бранців
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04.08.2025 15:45 Ответить
тому , що монобільшість , депутатів зеленого щюра , такі самі , як вона , замість , того щоб прийняти адекватні закони ,мародерять, зраджують , ********** створенню повній диктатурі
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04.08.2025 15:51 Ответить
 
 