Задержана российская агент, которая собиралась подорвать госучреждение в центре Днепра, - СБУ. ФОТО

Контрразведка Службы безопасности предотвратила новый теракт в Днепре. По результатам комплексных мер задержана российская агент, которая готовила взрыв возле админздания одного из правоохранительных органов в центральной части города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что о предательнице известно?

Как установило расследование, заказ РФ выполняла 29-летняя наркозависимая из Винницы, которая попала в поле зрения оккупантов, когда искала "легких заработков" в Телеграме.





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"После вербовки женщины российские спецслужбисты "отправили" ее в Павлоград Днепропетровской области. Там она по инструкции куратора забрала из тайника самодельное взрывное устройство (СВУ)", - говорится в сообщении.

Впоследствии фигурантка получила новое задание: прибыть в Днепр, поселиться в заранее арендованной квартире и провести доразведку вблизи здания правоохранителей, где рашисты планировали подрыв.

Одновременно агент подыскала возле места запланированного теракта "удобную" локацию для тайника, где спрятала СВУ и передала куратору соответствующие координаты.

Затем непосредственный исполнитель теракта должен был забрать взрывчатку из тайника, заложить ее возле госучреждения и активировать.

Как отмечается, сотрудники СБУ сработали на опережение - изъяли из тайника СВУ и обезвредили его, а затем задержали фигурантку на попытке бегства из города.

Задержание произошло на блокпосту, через который агент пыталась проехать маршрутным автобусом в направлении Одессы, где она планировала "залечь на дно".

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Следователи СБУ сообщили ей о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (приготовление к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Днепропетровской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.