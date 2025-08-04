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Новости Фото Теракты в Украине
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Хотели подорвать полицейских: на Буковине будут судить двух агентов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Перед судом предстанут двое жителей Буковины, которые планировали совершить теракт. Они были завербованы спецслужбами РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Среди задержанных - 17-летний парень.

"Агентура врага "работала" не со случайными людьми. Ребята имеют отношение к незаконному обороту психотропных веществ. То есть рисковые, склонные к нарушению закона. Именно такой контингент рф и использует для грязной работы.

Контакт с потенциальными исполнителями взрыва на заказ установили через Telegram-канал. Им дали четкую задачу: изготовить взрывчатку, заложить ее в заброшенном здании. По сценарию, на место должны были по рельсовому вызову приехать полицейские, и когда они зайдут внутрь, должно было сработать взрывное устройство. Чтобы подтвердить заказчику успешное выполнение "миссии" установили скрытую камеру", - говорится в сообщении.

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Правоохранителям удалось предотвратить теракт.

Во время проведения обыска в нежилом помещении, которым пользовались обвиняемые, обнаружили взрывчатые вещества, кислоты, амфетамин, прекурсоры и оборудование для изготовления наркотиков.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Задержанным инкриминируют подготовку теракта; покушение на жизнь правоохранителей; незаконное обращение со взрывчатыми веществами; изготовление самодельного взрывного устройства; изготовление с целью сбыта психотропов; незаконное хранение прекурсоров (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ст. 348 УК Украины).

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Будут судить двух буковинцев, которые хотели совершить теракт
Будут судить двух буковинцев, которые хотели совершить теракт
Будут судить двух буковинцев, которые хотели совершить теракт
Будут судить двух буковинцев, которые хотели совершить теракт

Автор: 

теракт (2341) Офис Генпрокурора (2570) Черновицкая область (57)


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агентів РФ 😂😂😂
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04.08.2025 12:09 Ответить
Поліцейських на фронт! Тоді вони не постраждають від диверсій російських агентів.
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04.08.2025 12:10 Ответить
Імбіцили,спаплюжили своє життя.
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04.08.2025 12:13 Ответить
зрадників нa мiни, a нe дo в'язницi
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04.08.2025 12:17 Ответить
Зрадники на важливих посадах сидять
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04.08.2025 12:22 Ответить
 
 