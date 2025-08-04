Хотели подорвать полицейских: на Буковине будут судить двух агентов РФ. ФОТОРЕПОРТАЖ

Перед судом предстанут двое жителей Буковины, которые планировали совершить теракт. Они были завербованы спецслужбами РФ.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Среди задержанных - 17-летний парень.

"Агентура врага "работала" не со случайными людьми. Ребята имеют отношение к незаконному обороту психотропных веществ. То есть рисковые, склонные к нарушению закона. Именно такой контингент рф и использует для грязной работы.

Контакт с потенциальными исполнителями взрыва на заказ установили через Telegram-канал. Им дали четкую задачу: изготовить взрывчатку, заложить ее в заброшенном здании. По сценарию, на место должны были по рельсовому вызову приехать полицейские, и когда они зайдут внутрь, должно было сработать взрывное устройство. Чтобы подтвердить заказчику успешное выполнение "миссии" установили скрытую камеру", - говорится в сообщении.

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Правоохранителям удалось предотвратить теракт.

Во время проведения обыска в нежилом помещении, которым пользовались обвиняемые, обнаружили взрывчатые вещества, кислоты, амфетамин, прекурсоры и оборудование для изготовления наркотиков.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд.

Задержанным инкриминируют подготовку теракта; покушение на жизнь правоохранителей; незаконное обращение со взрывчатыми веществами; изготовление самодельного взрывного устройства; изготовление с целью сбыта психотропов; незаконное хранение прекурсоров (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ст. 348 УК Украины).

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