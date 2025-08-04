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Новини Фото Теракти в Україні
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Хотіли підірвати поліцейських: на Буковині судитимуть двох агентів РФ. ФОТОрепортаж

Перед судом постануть двоє жителів Буковини, які планували здійснити теракт. Їх було завербовано спецслужбами РФ.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Серед затриманих - 17-річний хлопець.

"Агентура ворога "працювала" не з випадковими людьми. Хлопці дотичні до незаконного обігу психотропних речовин. Тобто ризикові, схильні до порушення закону. Саме такий контингент рф і використовує для брудної роботи.

Контакт із потенційними виконавцями вибуху на замовлення встановили через Telegram-канал. Їм дали чітке завдання: виготовити вибухівку, закласти її в покинутій будівлі. За сценарієм, на місце мали за рейковим викликом приїхати поліцейські, і коли вони зайдуть усередину, мав спрацювати вибуховий пристрій. Щоб підтвердити замовнику успішне виконання "місії" встановили приховану камеру", - йдеться в повідомленні.

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Правоохоронцям вдалося запобігти теракту.

Під час проведення обшуку в нежитловому приміщенні, яким користувались обвинувачені, виявили вибухові речовини, кислоти, амфетамін, прекурсори та обладнання для виготовлення наркотиків.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду.

Затриманим інкримінують підготовку теракту; замах на життя правоохоронців; незаконне поводження вибуховими речовинами; виготовлення саморобного вибухового пристрою; виготовлення з метою збуту психотропів; незаконне зберігання прекурсорів (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ст. 348 КК України).

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Судитимуть двох буковинців які хотіли здійснити теракт
Судитимуть двох буковинців які хотіли здійснити теракт
Судитимуть двох буковинців які хотіли здійснити теракт
Судитимуть двох буковинців які хотіли здійснити теракт

Автор: 

теракт (1054) Офіс Генпрокурора (3363) Чернівецька область (60)


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агентів РФ 😂😂😂
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04.08.2025 12:09 Відповісти
Поліцейських на фронт! Тоді вони не постраждають від диверсій російських агентів.
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04.08.2025 12:10 Відповісти
Імбіцили,спаплюжили своє життя.
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04.08.2025 12:13 Відповісти
зрадників нa мiни, a нe дo в'язницi
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04.08.2025 12:17 Відповісти
Зрадники на важливих посадах сидять
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04.08.2025 12:22 Відповісти
 
 