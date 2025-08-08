Наводил "шахеды" во время массированной атаки на Кропивницкий: СБУ задержала агента РФ. ФОТОрепортаж
В Кировоградской области задержан российский агент, который готовил координаты для ударов РФ по Кропивницкому 28 июля 2025 года.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Тогда в результате российского обстрела были повреждены здания областной филармонии, местного университета и жилые дома в центральной части города.
По данным СБУ, атака РФ стала одной из крупнейших с начала полномасштабного вторжения России. Тогда оккупанты били беспилотниками типа "Шахед" по объектам гражданской инфраструктуры Кропивницкого по наводке агента ФСБ.
"Фигурантом оказался 47-летний местный безработный, который попал в поле зрения оккупантов из-за своих прокремлевских комментариев в Телеграм-каналах. После вербовки он получил задание от куратора из фсб собирать конкретные геолокации для дронового удара рф по городу. После вражеской атаки по областному центру фигурант "отчитался" российскому спецслужбисту о ее последствиях для корректировки повторных и подготовки новых обстрелов", - говорится в сообщении.
Известно, что мужчина также отслеживал для оккупантов направления перемещения грузовых эшелонов Сил обороны через Кировоградскую область.
Киберспециалисты СБУ задержали агента "на горячем", когда тот обустраивал "видеоловушку" вблизи железнодорожного объекта.
У него изъяли телефон с доказательствами его контактов с ФСБ.
СБУ сообщила задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
