Удар по Киевской телебашне: СБУ сообщила о подозрении генералу Кобылашу и полковнику Скитскому

Сообщено о подозрении двум представителям командования оккупационных группировок РФ, которые руководили ракетным ударом по Киевской телебашне 1 марта 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о командующем дальней авиации Военно-воздушных сил РФ - генерал-лейтенанте Сергее Кобылаше, а также о командире 121-го тяжелого бомбардировочного полка Военно-космических сил РФ - полковнике Олеге Скитском.

"Оба фигуранта участвовали в подготовке и осуществлении ракетного удара РФ по Киевской телебашне 1 марта 2022 года. Для проведения воздушной атаки по столице Украины оккупанты задействовали стратегические бомбардировщики ТУ-95МС.

Как установило расследование, российская авиация ударила по телебашне крылатыми ракетами Х-101 класса "воздух-земля". Вследствие вражеского обстрела погибли пять гражданских людей, шестеро - получили ранения. Во время взрыва были повреждены технические помещения телецентра, многоквартирные жилые дома и спорткомплекс", - говорится в сообщении.

Им заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

В СБУ напомнили, что Кобылаш и Скитский не впервые фигурируют в расследованиях Службы безопасности о совершении военных преступлений РФ против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.

