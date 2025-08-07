РУС
Удар по Киевской телебашне: СБУ сообщила о подозрении генералу Кобылашу и полковнику Скитскому

Удар по телебашни в Киеве СБУ сообщила о подозрениях

Сообщено о подозрении двум представителям командования оккупационных группировок РФ, которые руководили ракетным ударом по Киевской телебашне 1 марта 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о командующем дальней авиации Военно-воздушных сил РФ - генерал-лейтенанте Сергее Кобылаше, а также о командире 121-го тяжелого бомбардировочного полка Военно-космических сил РФ - полковнике Олеге Скитском.

Удар по телебашни в Киеве СБУ сообщила о подозрениях

"Оба фигуранта участвовали в подготовке и осуществлении ракетного удара РФ по Киевской телебашне 1 марта 2022 года. Для проведения воздушной атаки по столице Украины оккупанты задействовали стратегические бомбардировщики ТУ-95МС.

Как установило расследование, российская авиация ударила по телебашне крылатыми ракетами Х-101 класса "воздух-земля". Вследствие вражеского обстрела погибли пять гражданских людей, шестеро - получили ранения. Во время взрыва были повреждены технические помещения телецентра, многоквартирные жилые дома и спорткомплекс", - говорится в сообщении.

Им заочно сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц).

В СБУ напомнили, что Кобылаш и Скитский не впервые фигурируют в расследованиях Службы безопасности о совершении военных преступлений РФ против гражданского населения и критической инфраструктуры Украины.

Автор: 

Киев (25981) СБУ (20281) военные преступления (1490) Воздушные атаки на Киев (857)


А чого заочно не розстріляли?
07.08.2025 12:15 Ответить
як на мене було б дууууже дієво, якщо б у когось з них або і обох, як там расейською - скоропостижно, померли дружини/батьки/діти.
Вважаю що інші б почали думати.....
07.08.2025 12:15 Ответить
Фашисти російського розливу...
07.08.2025 12:15 Ответить
Генерал кабиздох
07.08.2025 12:25 Ответить
прострелити лікті і коліна та залишити жити, швидку смерть не достойні
07.08.2025 12:35 Ответить
Заочно (т.е Украина не может их даже допросить и, скорее всего, никогда не сможет), можно их даже четвертовать. Вы можете, на самом деле, придумать любое наказание в своей голове. Заочно можно всё. Имеет ли это значение для реальности? - никакого, так что не сдерживайтесь в своих фантазиях.
07.08.2025 13:23 Ответить
Може СБУ подарує цим Кобиляшу та Скотському по самокату?
07.08.2025 13:05 Ответить
Киевская выстояла. А Харьковскую снесли
07.08.2025 13:29 Ответить
 
 