Наводил российские авиабомбы на Славянск: задержан еще один агент оккупантов, - СБУ

Еще одного российского агента задержала в Донецкой области контрразведка Службы безопасности. Он выполнял задание врага по корректировке воздушных атак агрессора по Славянску.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

33-летний безработный из Славянска публиковал антиукраинские комментарии в телеграм-каналах и попал в поле зрения оккупантов. Его завербовали россияне. Мужчина начал собирать координаты для подготовки новой серии воздушных атак рашистов по прифронтовому городу с использованием дронов и управляемых авиабомб.

Среди приоритетных целей врага были запасные командные пункты, ремонтные базы и логистические склады украинских защитников.

Чтобы выявить соответствующие локации, злоумышленник обходил местность, где обращал внимание на объекты с наибольшей концентрацией личного состава и военной техники Сил обороны. Кроме того, для слежения за направлением движения и количеством бронеколонн ВСУ он обустроил "наблюдательный пункт" в собственной квартире, окна которой выходят на проезжую часть.

Собранные данные фигурант отображал в виде отметок на гугл-картах для "отчета" оккупантам. В качестве связи с ними он использовал анонимный чат в мессенджере.

Чтобы избежать ответственности за сотрудничество с агрессором, агент решил "залечь на дно" в собственном доме и "поставил на паузу" контакты с куратором. Служба безопасности задокументировала каждый шаг пособника врага и задержала его по месту жительства.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

