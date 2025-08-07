РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13329 посетителей онлайн
Новости Завербованные агенты ФСБ
996 10

Наводил российские авиабомбы на Славянск: задержан еще один агент оккупантов, - СБУ

Предатель в Славянске

Еще одного российского агента задержала в Донецкой области контрразведка Службы безопасности. Он выполнял задание врага по корректировке воздушных атак агрессора по Славянску.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

33-летний безработный из Славянска публиковал антиукраинские комментарии в телеграм-каналах и попал в поле зрения оккупантов. Его завербовали россияне. Мужчина начал собирать координаты для подготовки новой серии воздушных атак рашистов по прифронтовому городу с использованием дронов и управляемых авиабомб.

Среди приоритетных целей врага были запасные командные пункты, ремонтные базы и логистические склады украинских защитников.

Чтобы выявить соответствующие локации, злоумышленник обходил местность, где обращал внимание на объекты с наибольшей концентрацией личного состава и военной техники Сил обороны. Кроме того, для слежения за направлением движения и количеством бронеколонн ВСУ он обустроил "наблюдательный пункт" в собственной квартире, окна которой выходят на проезжую часть.

Собранные данные фигурант отображал в виде отметок на гугл-картах для "отчета" оккупантам. В качестве связи с ними он использовал анонимный чат в мессенджере.

Чтобы избежать ответственности за сотрудничество с агрессором, агент решил "залечь на дно" в собственном доме и "поставил на паузу" контакты с куратором. Служба безопасности задокументировала каждый шаг пособника врага и задержала его по месту жительства.

Злоумышленнику сообщили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подрыв авто с воином ВСУ в Харькове: последний агент группы ГРУ РФ приговорен к 15 годам тюрьмы, - СБУ

Автор: 

СБУ (20281) Донецкая область (10411) Краматорский район (553) Славянск (2639)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
****!!!
показать весь комментарий
07.08.2025 10:50 Ответить
Всі ці виродки відчувають безкарність ,адже в державі немає якоїсь державницької політики як боротись з ворожими диверсантами та ворожою пропагандою.
показать весь комментарий
07.08.2025 10:50 Ответить
на гіляку запрорданння кацапського, як це робили наші діди Герої України з ОУН УПА, дивізії Галичина, борці за волю і незалежність України проти кацапо-сорвкового комуно-нациського окупаційного червоножопого лайна біонепотребу !!!
показать весь комментарий
07.08.2025 10:59 Ответить
Чому морди-обличчя не видно,зібралися відпустити?
показать весь комментарий
07.08.2025 11:16 Ответить
Показово, що багато цих крис народились після 91 року.
показать весь комментарий
07.08.2025 11:30 Ответить
всі не натуралізовані московські випердиши і їх нащадки в Україні це потенційні телеграмні повідомлювачі для чекістів ,2-3 млн таких наразі знайдеться а це проблема на сто років вперед ...без законодавчіх і конституційних обмежень для цього прошарку істот
показать весь комментарий
07.08.2025 11:32 Ответить
У Резерв+ зареєстрований, гівнюк?
показать весь комментарий
07.08.2025 11:49 Ответить
КАСТРИРОВАТЬ
показать весь комментарий
07.08.2025 12:21 Ответить
Знає, що покарання в нас мягкі. Тому і стільки зрадників.
показать весь комментарий
07.08.2025 12:31 Ответить
 
 