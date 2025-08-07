Наводив російські авіабомби на Слов’янськ: затримано ще одного агента окупантів, - СБУ

Ще одного російського агента затримала на Донеччині контррозвідка Служби безпеки. Він виконував завдання ворога з коригування повітряних атак агресора по Слов’янську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

33-річний безробітний зі Слов'янська публікував антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах і потрапив у поле зору окупантів. Його завербували росіяни. Чоловік почав збирати координати для підготовки нової серії повітряних атак рашистів по прифронтовому місту з використанням дронів та керованих авіабомб.

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти, ремонтні бази та логістичні склади українських захисників.

Щоб виявити відповідні локації, зловмисник обходив місцевість, де звертав увагу на об’єкти з найбільшою концентрацією особового складу та військової техніки Сил оборони. Крім того, для стеження за напрямком руху та кількістю бронеколон ЗСУ він облаштував "спостережний пункт" у власній квартирі, вікна якої виходять на проїзну частину.

Зібрані дані фігурант відображав у вигляді позначок на гугл-картах для "звіту" окупантам. Як зв’язок з ними він використовував анонімний чат у месенджері.

Щоб уникнути відповідальності за співпрацю з агресором, агент вирішив "залягти на дно" у власній оселі й "поставив на паузу" контакти з куратором. Служба безпеки задокументувала кожен крок поплічника ворога і затримала його за місцем проживання.

Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

