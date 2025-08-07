УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13047 відвідувачів онлайн
Новини Завербовані агенти ФСБ
1 139 10

Наводив російські авіабомби на Слов’янськ: затримано ще одного агента окупантів, - СБУ

Зрадник у Слов’янську

Ще одного російського агента  затримала на Донеччині контррозвідка Служби безпеки. Він виконував завдання ворога з коригування повітряних атак агресора по Слов’янську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

33-річний безробітний зі Слов'янська публікував антиукраїнські коментарі у телеграм-каналах і потрапив у поле зору окупантів. Його завербували росіяни. Чоловік почав збирати координати для підготовки нової серії повітряних атак рашистів по прифронтовому місту з використанням дронів та керованих авіабомб.

Серед пріоритетних цілей ворога були запасні командні пункти, ремонтні бази та логістичні склади українських захисників.

Щоб виявити відповідні локації, зловмисник обходив місцевість, де звертав увагу на об’єкти з найбільшою концентрацією особового складу та військової техніки Сил оборони. Крім того, для стеження за напрямком руху та кількістю бронеколон ЗСУ він облаштував "спостережний пункт" у власній квартирі, вікна якої виходять на проїзну частину.

Зібрані дані фігурант відображав у вигляді позначок на гугл-картах для "звіту" окупантам. Як зв’язок з ними він використовував анонімний чат у месенджері.

Щоб уникнути відповідальності за співпрацю з агресором, агент вирішив "залягти на дно" у власній оселі й "поставив на паузу" контакти з куратором. Служба безпеки задокументувала кожен крок поплічника ворога і затримала його за місцем проживання.

Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді, вчиненої в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Підрив авто з воїном ЗСУ у Харкові: останнього агента групи ГРУ РФ засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

Автор: 

СБУ (13218) Донецька область (9229) Краматорський район (559) Слов’янськ (666)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+2
****!!!
показати весь коментар
07.08.2025 10:50 Відповісти
+2
Всі ці виродки відчувають безкарність ,адже в державі немає якоїсь державницької політики як боротись з ворожими диверсантами та ворожою пропагандою.
показати весь коментар
07.08.2025 10:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
****!!!
показати весь коментар
07.08.2025 10:50 Відповісти
Всі ці виродки відчувають безкарність ,адже в державі немає якоїсь державницької політики як боротись з ворожими диверсантами та ворожою пропагандою.
показати весь коментар
07.08.2025 10:50 Відповісти
на гіляку запрорданння кацапського, як це робили наші діди Герої України з ОУН УПА, дивізії Галичина, борці за волю і незалежність України проти кацапо-сорвкового комуно-нациського окупаційного червоножопого лайна біонепотребу !!!
показати весь коментар
07.08.2025 10:59 Відповісти
Чому морди-обличчя не видно,зібралися відпустити?
показати весь коментар
07.08.2025 11:16 Відповісти
Показово, що багато цих крис народились після 91 року.
показати весь коментар
07.08.2025 11:30 Відповісти
всі не натуралізовані московські випердиши і їх нащадки в Україні це потенційні телеграмні повідомлювачі для чекістів ,2-3 млн таких наразі знайдеться а це проблема на сто років вперед ...без законодавчіх і конституційних обмежень для цього прошарку істот
показати весь коментар
07.08.2025 11:32 Відповісти
У Резерв+ зареєстрований, гівнюк?
показати весь коментар
07.08.2025 11:49 Відповісти
КАСТРИРОВАТЬ
показати весь коментар
07.08.2025 12:21 Відповісти
Знає, що покарання в нас мягкі. Тому і стільки зрадників.
показати весь коментар
07.08.2025 12:31 Відповісти
 
 