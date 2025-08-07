УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13047 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли Києва Удар по Київській телевежі
1 822 7

Удар по Київській телевежі: СБУ повідомила про підозру генералу Кобилашу та полковнику Скітському

Удар по телевежі в Києві СБУ повідомила про підозри

Повідомлено про підозру двом представникам командування окупаційних угруповань РФ, які керували ракетним ударом по Київській телевежі 1 березня 2022 року.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про командувача дальньої авіації Військово-повітряних сил РФ - генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша, а також про командира 121-го важкого бомбардувального полку Військово-космічних сил РФ - полковника Олега Скітського.

Удар по телевежі в Києві СБУ повідомила про підозри

Також читайте: Підрив авто з воїном ЗСУ у Харкові: останнього агента групи ГРУ РФ засуджено до 15 років тюрми, - СБУ

"Обидва фігуранти брали участь у підготовці та здійсненні ракетного удару рф по Київській телевежі 1 березня 2022 року. Для проведення повітряної атаки по столиці України окупанти задіяли стратегічні бомбардувальники ТУ-95МС.

Як встановило розслідування, російська авіація вдарила по телевежі крилатими ракетами Х-101 класу "повітря-земля". Унаслідок ворожого обстрілу загинули п’ятеро цивільних людей, шестеро – отримали поранення. Під час вибуху було пошкоджено технічні приміщення телецентру, багатоквартирні житлові будинки і спорткомплекс", - йдеться в повідомленні.

Їм заочно повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб).

У СБУ нагадали, що Кобилаш та Скітський не вперше фігурують у розслідуваннях Служби безпеки щодо вчинення воєнних злочинів РФ проти цивільного населення та критичної інфраструктури України.

Читайте: Наводив російські авіабомби на Слов’янськ: затримано ще одного агента окупантів, - СБУ

Автор: 

Київ (20002) СБУ (13218) воєнні злочини (1915) Повітряні атаки на Київ (914)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А чого заочно не розстріляли?
показати весь коментар
07.08.2025 12:15 Відповісти
як на мене було б дууууже дієво, якщо б у когось з них або і обох, як там расейською - скоропостижно, померли дружини/батьки/діти.
Вважаю що інші б почали думати.....
показати весь коментар
07.08.2025 12:15 Відповісти
Фашисти російського розливу...
показати весь коментар
07.08.2025 12:15 Відповісти
Генерал кабиздох
показати весь коментар
07.08.2025 12:25 Відповісти
прострелити лікті і коліна та залишити жити, швидку смерть не достойні
показати весь коментар
07.08.2025 12:35 Відповісти
Заочно (т.е Украина не может их даже допросить и, скорее всего, никогда не сможет), можно их даже четвертовать. Вы можете, на самом деле, придумать любое наказание в своей голове. Заочно можно всё. Имеет ли это значение для реальности? - никакого, так что не сдерживайтесь в своих фантазиях.
показати весь коментар
07.08.2025 13:23 Відповісти
Може СБУ подарує цим Кобиляшу та Скотському по самокату?
показати весь коментар
07.08.2025 13:05 Відповісти
 
 