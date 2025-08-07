Теракт в Житомире 5 августа: задержаны двое несовершеннолетних - агенты спецслужб РФ, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности и Национальная полиция задержали "по горячим следам" двух российских агентов, которые вечером 5 августа совершили теракт в Житомире.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Речь идет о подрыве самодельного взрывного устройства (СВУ) в одном из микрорайонов областного центра. В результате происшествия погиб мужчина, еще один - госпитализирован в тяжелом состоянии.

Как установило расследование, подготовкой теракта занимались завербованные врагом 17-летняя студентка местного профлицея и ее сверстник. Оба попали в поле зрения агрессора, когда через Телеграм-каналы искали легкого заработка.

После вербовки несовершеннолетние получили инструкции от куратора из РФ, по которым изготовили СВП из подручных средств. Для конспирации агенты покупали составляющие взрывчатки в разных магазинах и на местных рынках.

Для максимального поражения они начинили взрывчатку гайками, а для дистанционного подрыва - снарядили мобильным телефоном с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

Затем фигуранты заложили взрывчатку по координатам, которые так же получили на мессенджер от куратора.

На месте запланированного теракта агенты спрятали телефонную камеру, через которую оккупанты отследили прибытие жертв на локацию и активировали СВП.

Следователи СБУ сообщили фигурантам о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Подано ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, 5 августа сообщалось, что в Житомире произошел взрыв, погиб один человек.

