СБУ задержала агента ГРУ на Одесщине: изготавливала взрывные устройства для терактов

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одесской области еще одну агентку российской военной разведки. По заказу оккупантов женщина изготавливала самодельные взрывные устройства (СВУ) для терактов на юге Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что вражеские задачи выполняла 36-летняя безработная из Белгород-Днестровского, которую агрессор завербовал через телеграм-каналы по поиску "легких денег".

По материалам дела, сначала агент получала от куратора геолокации схронов, из которых доставала пластид. Затем злоумышленница работала со взрывчаткой в арендованной квартире: "усиливала" ее гайками и присоединяла к СВП мобильные телефоны для дистанционного подрыва.

Готовые средства поражения фигурантка закладывала в тайники, координаты которых получала от российского ГРУ. По имеющейся информации, такие тайники с СВУ предназначались для других вражеских агентов, которые соглашались на выполнение терактов.

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Одной из закладок фигурантки воспользовалась 21-летняя переселенка из Донецкой области. В январе этого года по заказу РФ она готовила подрывы возле админздания ВСУ и припаркованного рядом авто в Одесской области. Тогда террористку задержали сразу после закладки СВУ вблизи объектов.

Узнав об этом, агент, изготавливавшая СВП, "залегла на дно". Впрочем, контрразведчики СБУ все равно вышли на след фигурантки и задержали. Во время обысков у нее изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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