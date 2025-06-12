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Новости Теракты спецслужб РФ в Украине
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СБУ задержала агента ГРУ на Одесщине: изготавливала взрывные устройства для терактов

Предательницу задержали в Одесской области

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одесской области еще одну агентку российской военной разведки. По заказу оккупантов женщина изготавливала самодельные взрывные устройства (СВУ) для терактов на юге Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что вражеские задачи выполняла 36-летняя безработная из Белгород-Днестровского, которую агрессор завербовал через телеграм-каналы по поиску "легких денег".

По материалам дела, сначала агент получала от куратора геолокации схронов, из которых доставала пластид. Затем злоумышленница работала со взрывчаткой в арендованной квартире: "усиливала" ее гайками и присоединяла к СВП мобильные телефоны для дистанционного подрыва.

Готовые средства поражения фигурантка закладывала в тайники, координаты которых получала от российского ГРУ. По имеющейся информации, такие тайники с СВУ предназначались для других вражеских агентов, которые соглашались на выполнение терактов.

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Одной из закладок фигурантки воспользовалась 21-летняя переселенка из Донецкой области. В январе этого года по заказу РФ она готовила подрывы возле админздания ВСУ и припаркованного рядом авто в Одесской области. Тогда террористку задержали сразу после закладки СВУ вблизи объектов.

Узнав об этом, агент, изготавливавшая СВП, "залегла на дно". Впрочем, контрразведчики СБУ все равно вышли на след фигурантки и задержали. Во время обысков у нее изъят телефон с доказательствами работы на врага.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Автор: 

Одесская область (3651) СБУ (20060) теракт (2314)


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Топ комментарии
+5
Таких треба на шибеницю.
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12.06.2025 13:34 Ответить
+4

ЗАПИТАННЯ ДО СБУ - а хто займеться ОПУ , котрий зриває конкурс голови БЕБ ???

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ
Справжній судовий штурм зараз готується для https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/komanda-op-zirvala-ostannij-etap-konkurs-na-holovu-beb-i-odrazu-kinula-mvf-jes-ta-g7-zheleznjak-.html зриву конкурсу на директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

У судах уже зареєстровано шість позовів проти комісії, яка обирає нового очільника Бюро. У такий спосіб спробують зупинити фінал конкурсного відбору.

Попередньо Банковій уже вдалося відтягнути процес щонайменше на два тижні - співбесіди після скоординованого демаршу трьох українських членів комісії https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/obrannja-direktora-beb-komisija-priznachila-dati-spivbesid-ale-ne-vidmovilas-vid-zavdannja-op-zirvati-konkurs.html перенесли на 21-23 червня.
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12.06.2025 13:36 Ответить
+2
Надомниця? - а пакет не міг гахнути в її руках?
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12.06.2025 13:35 Ответить
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Таких треба на шибеницю.
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12.06.2025 13:34 Ответить
нізя, ета будущіє гєроі адескава сапратівлєнія, апасля зєльонай амністіі в чєсть аканчанія баєвих действій еті все кашевиє і улі громави будут галасавать за новую партію "Явастуданєпасилал".
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12.06.2025 14:00 Ответить
Надомниця? - а пакет не міг гахнути в її руках?
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12.06.2025 13:35 Ответить
Профі...
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12.06.2025 13:41 Ответить
Навіщо в руках ? Заряд в задницю і лети пташко, лети.
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12.06.2025 13:56 Ответить

ЗАПИТАННЯ ДО СБУ - а хто займеться ОПУ , котрий зриває конкурс голови БЕБ ???

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ
Справжній судовий штурм зараз готується для https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/komanda-op-zirvala-ostannij-etap-konkurs-na-holovu-beb-i-odrazu-kinula-mvf-jes-ta-g7-zheleznjak-.html зриву конкурсу на директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

У судах уже зареєстровано шість позовів проти комісії, яка обирає нового очільника Бюро. У такий спосіб спробують зупинити фінал конкурсного відбору.

Попередньо Банковій уже вдалося відтягнути процес щонайменше на два тижні - співбесіди після скоординованого демаршу трьох українських членів комісії https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/obrannja-direktora-beb-komisija-priznachila-dati-spivbesid-ale-ne-vidmovilas-vid-zavdannja-op-zirvati-konkurs.html перенесли на 21-23 червня.
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12.06.2025 13:36 Ответить
"Дізнавшись про це, агентка, що виготовляла СВП, "залягла на дно". Утім, контррозвідники СБУ все одно вийшли на слід фігурантки і затримали. Під час обшуків у неї вилучено телефон із доказами роботи на ворога."

Залягла на дно, але телефон з доказами зберігала...
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12.06.2025 13:39 Ответить
Стісняюсь спитать: а як агентка дізналась про "це"?
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12.06.2025 13:45 Ответить
Посадити цю кралю на цей СВП і підірвати, хай летить у рашку
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12.06.2025 13:48 Ответить
Ну яка ж, це бідолашна безробітна, якщо вона, такаж убивця Українців, як і прутіна московіти з 2014 року!!
Наступним кроком, будуть дійства суддівських з прокурорськими від «Портновщини», із смішними строКАМИ, як за *********** по мирному часі!
Стефанчуки+зеленський+шмигаль з ГПУ, усіляко саботують,внесення значних змін, до жорсткості покарання, за подібні ЗЛОЧИНИ з 2022 року! Нехай собі, і далі агенти московитів їхав Україні, УБИВАЮТЬ Українців!! Акакаяразніца … Ну, хоть паржом…???
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12.06.2025 13:51 Ответить
пока на первую петлю не накинут такая хрень будет безконечна!................................................
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12.06.2025 14:26 Ответить
Дуже схожа на ту що волала про распятого хлопчика у трусіках.
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12.06.2025 15:07 Ответить
Та їх,таких схожих,ще повно в країні...Поки цю падаль не почнуть ліквідувати,їх не поменшає,на жаль...
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12.06.2025 15:21 Ответить
 
 