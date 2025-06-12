СБУ задержала агента ГРУ на Одесщине: изготавливала взрывные устройства для терактов
Контрразведка Службы безопасности задержала в Одесской области еще одну агентку российской военной разведки. По заказу оккупантов женщина изготавливала самодельные взрывные устройства (СВУ) для терактов на юге Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в пресс-центре СБУ.
Установлено, что вражеские задачи выполняла 36-летняя безработная из Белгород-Днестровского, которую агрессор завербовал через телеграм-каналы по поиску "легких денег".
По материалам дела, сначала агент получала от куратора геолокации схронов, из которых доставала пластид. Затем злоумышленница работала со взрывчаткой в арендованной квартире: "усиливала" ее гайками и присоединяла к СВП мобильные телефоны для дистанционного подрыва.
Готовые средства поражения фигурантка закладывала в тайники, координаты которых получала от российского ГРУ. По имеющейся информации, такие тайники с СВУ предназначались для других вражеских агентов, которые соглашались на выполнение терактов.
Одной из закладок фигурантки воспользовалась 21-летняя переселенка из Донецкой области. В январе этого года по заказу РФ она готовила подрывы возле админздания ВСУ и припаркованного рядом авто в Одесской области. Тогда террористку задержали сразу после закладки СВУ вблизи объектов.
Узнав об этом, агент, изготавливавшая СВП, "залегла на дно". Впрочем, контрразведчики СБУ все равно вышли на след фигурантки и задержали. Во время обысков у нее изъят телефон с доказательствами работы на врага.
Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
ЗАПИТАННЯ ДО СБУ - а хто займеться ОПУ , котрий зриває конкурс голови БЕБ ???
ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ
Справжній судовий штурм зараз готується для https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/komanda-op-zirvala-ostannij-etap-konkurs-na-holovu-beb-i-odrazu-kinula-mvf-jes-ta-g7-zheleznjak-.html зриву конкурсу на директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
У судах уже зареєстровано шість позовів проти комісії, яка обирає нового очільника Бюро. У такий спосіб спробують зупинити фінал конкурсного відбору.
Попередньо Банковій уже вдалося відтягнути процес щонайменше на два тижні - співбесіди після скоординованого демаршу трьох українських членів комісії https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/obrannja-direktora-beb-komisija-priznachila-dati-spivbesid-ale-ne-vidmovilas-vid-zavdannja-op-zirvati-konkurs.html перенесли на 21-23 червня.
Залягла на дно, але телефон з доказами зберігала...
Наступним кроком, будуть дійства суддівських з прокурорськими від «Портновщини», із смішними строКАМИ, як за *********** по мирному часі!
Стефанчуки+зеленський+шмигаль з ГПУ, усіляко саботують,внесення значних змін, до жорсткості покарання, за подібні ЗЛОЧИНИ з 2022 року! Нехай собі, і далі агенти московитів їхав Україні, УБИВАЮТЬ Українців!! Акакаяразніца … Ну, хоть паржом…???