Теракт возле ТРЦ в Ривном: СБУ задержала причастных к взрыву

В марте 2025 года возле одного из ТРЦ Ривне произошел взрыв. Сейчас правоохранители сообщили о подозрении 41-летнему жителю, который приобрел гранату и изготовил из нее самодельное взрывное устройство.

Об этом сообщило управление СБУ в Ривненской области, информирует Цензор.НЕТ.

Спецслужбе удалось идентифицировать три группы лиц, выполнявших задания РФ.

"Установлено, что оккупанты планировали совершить теракт против работников районного управления полиции в Ривном, когда вблизи подразделения будет находиться большое количество правоохранителей. Из-за стечения случайных обстоятельств самодельное взрывное устройство сдетонировало заблаговременно. В ходе поисковых мероприятий сотрудники Службы безопасности установили и задержали лицо, изготовившее по заказу рф СВУ, которое сдетонировало в автомобиле", - говорится в сообщении.

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Злоумышленником оказался 41-летний наркозависимый житель г. Ривне, искавший "быстрые" заработки на телеграм-каналах, где и был завербован российской спецслужбой.

Для выполнения заказа тот привлек еще трех жителей Ривне, которые помогали ему найти и приобрести необходимые компоненты к взрывному устройству.

"По предоставленным от оккупантов инструкциям, мужчина изготовил механизм дистанционного подрыва с удаленным доступом для российских спецслужбистов. Фигурант активировал взрывчатку, замаскировав ее в металлическую коробку для алкогольного напитка, и оставил в тайнике, а геолокацию сбросил российскому куратору. Российские спецслужбисты, чтобы "замести" следы, привлекли к противоправной деятельности еще и двух 16-летних девушек из Ривне", - отметили в СБУ.

Они по переданным координатам они забрали активированное взрывное устройство из тайника и согласно "плану" замаскировали под подарок.

В одном из самых посещаемых ТРЦ они уже активированный СВП упаковали в подарочную бумагу и переместили через весь город для передачи неизвестному им человеку, на которого указал "куратор".

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Им оказался житель Харькова, которого спецслужбы РФ "в темную" привлекли к непосредственному выполнению теракта.

Мужчина, ища "легких заработков" на Телеграм-каналах, познакомился с представителем российской спецслужбы, который пообещал ему деньги за выполненное задание.

Так, он приехал в Ривне и арендовал там в квартиру.

"Мессенджером получил от российского куратора место, где он забрал у двух девушек "подарок", который должен был завезти в районное управление полиции. Для этого он воспользовался услугами такси. В момент, когда житель Харьковщины находился в такси, на мобильный телефон, который был подключен к СВП, пришло случайное смс-оповещение, которое вызвало детонацию взрывного устройства. В результате происшествия водитель такси и пассажир получили травмы различной степени тяжести", - добавили там.

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Так, злоумышленнику, который изготовил СВП сообщили о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

- ч. 2 ст. 258 (террористический акт);

- ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение со взрывчатыми веществами)

- ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление взрывного устройства, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

16-летней девушке, принимавшей непосредственное участие в теракте, также сообщено о подозрении в незаконном обращении со взрывчатыми веществами, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины.

В данное время решается вопрос сообщения о подозрении другим лицам, причастным к теракту

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