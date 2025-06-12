Теракт біля ТРЦ у Рівному: СБУ затримала причетних до вибуху

У березні 2025 року біля одного з ТРЦ Рівного стався вибух. Наразі правоохоронці повідомили про підозру 41-річному жителю, який придбав гранату та виготовив із неї саморобний вибуховий пристрій.

Про це повідомило управління СБУ в Рівненській області, інформує Цензор.НЕТ.

Спецслужбі вдалося ідентифікувати три групи осіб, які виконували завдання РФ.

"Встановлено, що окупанти планували здійснити теракт проти працівників районного управління поліції у Рівному, коли поблизу підрозділу перебуватиме велика кількість правоохоронців. Через збіг випадкових обставин саморобний вибуховий пристрій здетонував завчасно. У ході пошукових заходів співробітники Служби безпеки встановили та затримали особу, що виготовила на замовлення рф СВП, який здетонував в автомобілі", - йдеться в повідомленні.

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Зловмисником виявився 41-річний наркозалежний житель м. Рівне, який шукав "швидкі" заробітки на телеграм-каналах, де і був завербований російською спецслужбою.

Для виконання замовлення той залучив ще трьох жителів Рівного, які допомагали йому знайти та придбати необхідні компоненти до вибухового пристрою.

"За наданими від окупантів інструкціями, чоловік виготовив механізм дистанційного підриву з віддаленим доступом для російських спецслужбістів. Фігурант активував вибухівку, замаскувавши її у металеву коробку для алкогольного напою, та залишив у схроні, а геолокацію скинув російському куратору. Російські спецслужбісти, щоб "замести" сліди, залучили до протиправної діяльності ще і двох 16-річних дівчат з Рівного", - зазначили в СБУ.

Вони за переданими координатами вони забрали активований вибуховий пристрій із схрону та згідно "плану" замаскували під подарунок.

В одному з найбільш відвідуваних ТРЦ вони уже активований СВП спакували у подарунковий папір та перемістили через усе місто для передачі невідомому їм чоловіку, на якого вказав "куратор".

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Ним виявився житель Харкова, якого спецслужби РФ "в темну" залучили до безпосереднього виконання теракту.

Чоловік, шукаючи "легких заробітків" на Телеграм-каналах, познайомився із представником російської спецслужби, який пообіцяв йому гроші за виконане завдання.

Так, він приїхав до Рівного та орендував там в квартиру.

"Месенджером отримав від російського куратора місце, де він забрав у двох дівчат "подарунок", який мав завезти до районного управління поліції. Для цього він скористався послугами таксі. У момент, коли житель Харківщини перебував у таксі, на мобільний телефон, що був під’єднаний до СВП, прийшло випадкове смс-сповіщення, яке спричинило детонацію вибухового пристрою. Унаслідок події водій таксі та пасажир отримали травми різного ступеню тяжкості", - додали там.

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Так, зловмиснику, який виготовив СВП повідомили про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 258 (терористичний акт);

- ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з вибуховими речовинами)

- ч. 2 ст. 263-1 (незаконне виготовлення вибухового пристрою, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

16-річній дівчині, яка брала безпосередню участь у теракті, також повідомлено про підозру у незаконному поводженні із вибуховими речовинами, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру іншим особам, причетних до теракту

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