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Новини Теракти спецслужб РФ в Україні
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СБУ затримала агентку ГРУ на Одещині: виготовляла вибухові пристрої для терактів

Зрадницю затримали на Одещині

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одеській області ще одну агентку російської воєнної розвідки. На замовлення окупантів жінка виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) для терактів на півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у  пресцентрі СБУ.

Встановлено, що ворожі завдання виконувала 36-річна безробітна з Білгород-Дністровського, яку агресор завербував через телеграм-канали з пошуку "легких грошей".

За матеріалами справи, спочатку агентка отримувала від куратора геолокації схронів, з яких діставала пластид. Потім зловмисниця працювала з вибухівкою в орендованій квартирі: "підсилювала" її гайками та приєднувала до СВП мобільні телефони для дистанційного підриву.

Готові засоби ураження фігурантка закладала до схованок, координати яких отримувала від російського ГРУ. За наявною інформацією, такі схованки з СВП призначалися для інших ворожих агентів, які погоджувалися на виконання терактів.

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Однією із закладок фігурантки скористалася 21-річна переселенка з Донеччини. У січні цього року на замовлення РФ вона готувала підриви біля адмінбудівлі ЗСУ та припаркованого поруч авто на Одещині. Тоді терористку затримали одразу після закладки СВП поблизу об’єктів.

Дізнавшись про це, агентка, що виготовляла СВП, "залягла на дно". Утім, контррозвідники СБУ все одно вийшли на слід фігурантки і затримали. Під час обшуків у неї вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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Автор: 

Одеська область (3306) СБУ (12991) теракт (1027)


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Топ коментарі
+5
Таких треба на шибеницю.
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12.06.2025 13:34 Відповісти
+4

ЗАПИТАННЯ ДО СБУ - а хто займеться ОПУ , котрий зриває конкурс голови БЕБ ???

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ
Справжній судовий штурм зараз готується для https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/komanda-op-zirvala-ostannij-etap-konkurs-na-holovu-beb-i-odrazu-kinula-mvf-jes-ta-g7-zheleznjak-.html зриву конкурсу на директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

У судах уже зареєстровано шість позовів проти комісії, яка обирає нового очільника Бюро. У такий спосіб спробують зупинити фінал конкурсного відбору.

Попередньо Банковій уже вдалося відтягнути процес щонайменше на два тижні - співбесіди після скоординованого демаршу трьох українських членів комісії https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/obrannja-direktora-beb-komisija-priznachila-dati-spivbesid-ale-ne-vidmovilas-vid-zavdannja-op-zirvati-konkurs.html перенесли на 21-23 червня.
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12.06.2025 13:36 Відповісти
+2
Надомниця? - а пакет не міг гахнути в її руках?
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12.06.2025 13:35 Відповісти
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Таких треба на шибеницю.
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12.06.2025 13:34 Відповісти
нізя, ета будущіє гєроі адескава сапратівлєнія, апасля зєльонай амністіі в чєсть аканчанія баєвих действій еті все кашевиє і улі громави будут галасавать за новую партію "Явастуданєпасилал".
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12.06.2025 14:00 Відповісти
Надомниця? - а пакет не міг гахнути в її руках?
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12.06.2025 13:35 Відповісти
Профі...
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12.06.2025 13:41 Відповісти
Навіщо в руках ? Заряд в задницю і лети пташко, лети.
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12.06.2025 13:56 Відповісти

ЗАПИТАННЯ ДО СБУ - а хто займеться ОПУ , котрий зриває конкурс голови БЕБ ???

ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ
Справжній судовий штурм зараз готується для https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/komanda-op-zirvala-ostannij-etap-konkurs-na-holovu-beb-i-odrazu-kinula-mvf-jes-ta-g7-zheleznjak-.html зриву конкурсу на директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).

У судах уже зареєстровано шість позовів проти комісії, яка обирає нового очільника Бюро. У такий спосіб спробують зупинити фінал конкурсного відбору.

Попередньо Банковій уже вдалося відтягнути процес щонайменше на два тижні - співбесіди після скоординованого демаршу трьох українських членів комісії https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/obrannja-direktora-beb-komisija-priznachila-dati-spivbesid-ale-ne-vidmovilas-vid-zavdannja-op-zirvati-konkurs.html перенесли на 21-23 червня.
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12.06.2025 13:36 Відповісти
"Дізнавшись про це, агентка, що виготовляла СВП, "залягла на дно". Утім, контррозвідники СБУ все одно вийшли на слід фігурантки і затримали. Під час обшуків у неї вилучено телефон із доказами роботи на ворога."

Залягла на дно, але телефон з доказами зберігала...
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12.06.2025 13:39 Відповісти
Стісняюсь спитать: а як агентка дізналась про "це"?
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12.06.2025 13:45 Відповісти
Посадити цю кралю на цей СВП і підірвати, хай летить у рашку
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12.06.2025 13:48 Відповісти
Ну яка ж, це бідолашна безробітна, якщо вона, такаж убивця Українців, як і прутіна московіти з 2014 року!!
Наступним кроком, будуть дійства суддівських з прокурорськими від «Портновщини», із смішними строКАМИ, як за *********** по мирному часі!
Стефанчуки+зеленський+шмигаль з ГПУ, усіляко саботують,внесення значних змін, до жорсткості покарання, за подібні ЗЛОЧИНИ з 2022 року! Нехай собі, і далі агенти московитів їхав Україні, УБИВАЮТЬ Українців!! Акакаяразніца … Ну, хоть паржом…???
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12.06.2025 13:51 Відповісти
пока на первую петлю не накинут такая хрень будет безконечна!................................................
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12.06.2025 14:26 Відповісти
Дуже схожа на ту що волала про распятого хлопчика у трусіках.
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12.06.2025 15:07 Відповісти
Та їх,таких схожих,ще повно в країні...Поки цю падаль не почнуть ліквідувати,їх не поменшає,на жаль...
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12.06.2025 15:21 Відповісти
 
 