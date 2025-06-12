СБУ затримала агентку ГРУ на Одещині: виготовляла вибухові пристрої для терактів

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одеській області ще одну агентку російської воєнної розвідки. На замовлення окупантів жінка виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) для терактів на півдні України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.

Встановлено, що ворожі завдання виконувала 36-річна безробітна з Білгород-Дністровського, яку агресор завербував через телеграм-канали з пошуку "легких грошей".

За матеріалами справи, спочатку агентка отримувала від куратора геолокації схронів, з яких діставала пластид. Потім зловмисниця працювала з вибухівкою в орендованій квартирі: "підсилювала" її гайками та приєднувала до СВП мобільні телефони для дистанційного підриву.

Готові засоби ураження фігурантка закладала до схованок, координати яких отримувала від російського ГРУ. За наявною інформацією, такі схованки з СВП призначалися для інших ворожих агентів, які погоджувалися на виконання терактів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 15-річна школярка допомогла запобігти теракту РФ в Івано-Франківську, - СБУ. ВІДЕО+ФОТО

Однією із закладок фігурантки скористалася 21-річна переселенка з Донеччини. У січні цього року на замовлення РФ вона готувала підриви біля адмінбудівлі ЗСУ та припаркованого поруч авто на Одещині. Тоді терористку затримали одразу після закладки СВП поблизу об’єктів.

Дізнавшись про це, агентка, що виготовляла СВП, "залягла на дно". Утім, контррозвідники СБУ все одно вийшли на слід фігурантки і затримали. Під час обшуків у неї вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Теракт біля ТРЦ у Рівному: СБУ затримала причетних до вибуху