СБУ затримала агентку ГРУ на Одещині: виготовляла вибухові пристрої для терактів
Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одеській області ще одну агентку російської воєнної розвідки. На замовлення окупантів жінка виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) для терактів на півдні України.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у пресцентрі СБУ.
Встановлено, що ворожі завдання виконувала 36-річна безробітна з Білгород-Дністровського, яку агресор завербував через телеграм-канали з пошуку "легких грошей".
За матеріалами справи, спочатку агентка отримувала від куратора геолокації схронів, з яких діставала пластид. Потім зловмисниця працювала з вибухівкою в орендованій квартирі: "підсилювала" її гайками та приєднувала до СВП мобільні телефони для дистанційного підриву.
Готові засоби ураження фігурантка закладала до схованок, координати яких отримувала від російського ГРУ. За наявною інформацією, такі схованки з СВП призначалися для інших ворожих агентів, які погоджувалися на виконання терактів.
Однією із закладок фігурантки скористалася 21-річна переселенка з Донеччини. У січні цього року на замовлення РФ вона готувала підриви біля адмінбудівлі ЗСУ та припаркованого поруч авто на Одещині. Тоді терористку затримали одразу після закладки СВП поблизу об’єктів.
Дізнавшись про це, агентка, що виготовляла СВП, "залягла на дно". Утім, контррозвідники СБУ все одно вийшли на слід фігурантки і затримали. Під час обшуків у неї вилучено телефон із доказами роботи на ворога.
Слідчі СБУ повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб). Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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ЗАПИТАННЯ ДО СБУ - а хто займеться ОПУ , котрий зриває конкурс голови БЕБ ???
ДЗЕРКАЛО ТИЖНЯ
Справжній судовий штурм зараз готується для https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/komanda-op-zirvala-ostannij-etap-konkurs-na-holovu-beb-i-odrazu-kinula-mvf-jes-ta-g7-zheleznjak-.html зриву конкурсу на директора Бюро економічної безпеки (БЕБ).
У судах уже зареєстровано шість позовів проти комісії, яка обирає нового очільника Бюро. У такий спосіб спробують зупинити фінал конкурсного відбору.
Попередньо Банковій уже вдалося відтягнути процес щонайменше на два тижні - співбесіди після скоординованого демаршу трьох українських членів комісії https://zn.ua/ukr/ECONOMICS/obrannja-direktora-beb-komisija-priznachila-dati-spivbesid-ale-ne-vidmovilas-vid-zavdannja-op-zirvati-konkurs.html перенесли на 21-23 червня.
Залягла на дно, але телефон з доказами зберігала...
Наступним кроком, будуть дійства суддівських з прокурорськими від «Портновщини», із смішними строКАМИ, як за *********** по мирному часі!
Стефанчуки+зеленський+шмигаль з ГПУ, усіляко саботують,внесення значних змін, до жорсткості покарання, за подібні ЗЛОЧИНИ з 2022 року! Нехай собі, і далі агенти московитів їхав Україні, УБИВАЮТЬ Українців!! Акакаяразніца … Ну, хоть паржом…???