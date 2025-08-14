Готовили новый удар РФ: СБУ задержала агентурную группу ФСБ в Одесской области. ФОТОРЕПОРТАЖ

В Одесской области разоблачена агентурная сеть ФСБ, которая корректировала удары РФ по объектам оборонной инфраструктуры Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, были задержаны четыре агента вместе с резидентом (старшим агентом) группы.

Читайте также: Двух клириков УПЦ МП, которые восхваляли рашизм и оправдывали военные преступления РФ, разоблачили в Одессе, - СБУ. ФОТО

Группа готовила для ФСБ координаты складов хранения оружия, боеприпасов и амуниции украинских войск. Также агенты искали геолокации подразделений противовоздушной обороны ВСУ, чтобы скорректировать атаки рашистов в обход украинской ПВО.

Резидентом группы был охранник местной школы спортивных единоборств.

"Для дистанционной вербовки мужчины оккупанты задействовали его знакомого из Крыма, который сотрудничает с российской спецслужбой и является приближенным к бывшему нардепу от Партии регионов Игорю Моркову. Впоследствии по инструкции фсб резидент сформировал собственную группу информаторов, в которую включил своих друзей: тренера спортивной секции, водителя такси и его жену - продавщицу в местном магазине", - говорится в сообщении.

Читайте также: Расставлял "видеоловушки" для корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала 24-летнего IT-специалиста. ФОТО

Участники группы шпионили за движением военной и гражданской грузовой техники в направлении вероятных логистических центров Сил обороны.

Также в бытовых разговорах злоумышленники выспрашивали разведданные у местных жителей, в частности посетителей спортшколы, клиентов такси или покупателей в магазине.

Полученные данные они передавали резиденту во время личных встреч или в телефонном режиме, используя кодовые слова для конспирации.

СБУ разоблачила агентуру еще в начале ее разведывательной деятельности и задержала в полном составе.

Читайте: СБУ объявила в розыск народного депутата от запрещенной ОПЗЖ Христенко

Сейчас всем сообщено о подозрении в соответствии с совершенными преступлениями по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 114-2 (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Читайте: СБУ сообщила о заочном подозрении коллаборационисту, работавшему на оккупационную таможенную службу на Луганщине







