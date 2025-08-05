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Расставлял "видеоловушки" для корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала 24-летнего IT-специалиста. ФОТО

В Киеве задержан агент ФСБ, который корректировал удары РФ по столице и шпионил за перемещением эшелонов Сил обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 24-летнем IT-специалисте столичного университета. Он искал "легких заработков" на Telegram-каналах.

Корректировщика РФ задержали в Киеве Что известно

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"По указанию российской спецслужбы вражеский пособник фиксировал последствия воздушных атак агрессора по Киеву и следил за локациями украинской ПВО. Для этого агент за деньги фсб арендовал квартиры в многоэтажных домах, адреса которых ему заранее присылал куратор. В окнах этих помещений он устанавливал видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

Таким образом оккупанты в режиме реального времени шпионили за потенциальными целями во время комбинированных атак рф по Киеву для корректировки повторных ударов по городу", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты использовали скрытую онлайн-трансляцию, надеясь выявить координаты боевых позиций украинской ПВО.

Также агент РФ дополнительно расставлял аналогичные "видеоловушки" возле путей Укрзализныци, где, по мнению врага, могли двигаться военные эшелоны через столичный регион Украины.

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Фигуранта заблаговременно разоблачила контрразведка СБУ, задокументировала его разведактивность и задержала "на горячем" в арендованном доме.

Корректировщика РФ задержали в Киеве Что известно

Во время обыска обнаружена видеокамера, а также изъят телефон с доказательствами его контактов с куратором от ФСБ.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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Автор: 

Киев (25974) СБУ (20272) корректировщик (95)


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Топ комментарии
+8
Прив'язати до стовпа на центральній вулиці Києва і .... скільки проживе. Це і буде ПОЖИТТЄВО.
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05.08.2025 10:26 Ответить
+7
Пожиттєво цю суку!!!
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05.08.2025 10:20 Ответить
+7
Анижедети
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05.08.2025 10:23 Ответить
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скоро прийдеться будувати другу колонію для 111-й. А потім ще і третю.
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05.08.2025 10:16 Ответить
Пожиттєво цю суку!!!
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05.08.2025 10:20 Ответить
Прив'язати до стовпа на центральній вулиці Києва і .... скільки проживе. Це і буде ПОЖИТТЄВО.
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05.08.2025 10:26 Ответить
А чи не простіше ввести смертну кару для всіх цих підерасів з18+
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05.08.2025 10:23 Ответить
Це небезпечно в нинішніх реаліях. Під шумок неугодних будуть знищувати.
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05.08.2025 10:57 Ответить
Анижедети
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05.08.2025 10:23 Ответить
Час молодь не бронювати, а брати в ЗСУ. Нехай буде як в Ізраілі. У 18 в армію і тільки потім начатися. Бо легкі грошінам вб'ють молодь скоріше і непоправно.
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05.08.2025 10:27 Ответить
До чого це? Подібна проросійська шваль в ЗСУ не потрібна.
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05.08.2025 11:27 Ответить
мабуть на конче-заспу або петрівці чи верховну раду ставив маяки
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05.08.2025 10:35 Ответить
потрібно було хоч обин раз очі закрити на гуманність і підвісити цих недоістот на вулицях Київа ,Дніпра, Запоріжжя, Сум, Чернігова..
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05.08.2025 10:56 Ответить
Чому його взяли живим? В нормальних країнах після того як в ході стеження виявлена зрада цих підарів знищують при затриманні за вчинення спротиву. Одного двух так показово ліквідувати і решта не піде на зраду .
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05.08.2025 11:08 Ответить
''Айтішна'' мразота!Доречі такої мразоти на ''Цензорі'' також вистачає.
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05.08.2025 11:22 Ответить
черговий "мене не для війни мама народила", але заробити на смерті своїх сусідів не проти.
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05.08.2025 11:27 Ответить
 
 