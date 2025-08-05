Расставлял "видеоловушки" для корректировки ударов по Киеву: СБУ задержала 24-летнего IT-специалиста. ФОТО

В Киеве задержан агент ФСБ, который корректировал удары РФ по столице и шпионил за перемещением эшелонов Сил обороны Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о 24-летнем IT-специалисте столичного университета. Он искал "легких заработков" на Telegram-каналах.

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"По указанию российской спецслужбы вражеский пособник фиксировал последствия воздушных атак агрессора по Киеву и следил за локациями украинской ПВО. Для этого агент за деньги фсб арендовал квартиры в многоэтажных домах, адреса которых ему заранее присылал куратор. В окнах этих помещений он устанавливал видеокамеры с удаленным доступом для российских спецслужбистов.

Таким образом оккупанты в режиме реального времени шпионили за потенциальными целями во время комбинированных атак рф по Киеву для корректировки повторных ударов по городу", - говорится в сообщении.

В то же время оккупанты использовали скрытую онлайн-трансляцию, надеясь выявить координаты боевых позиций украинской ПВО.

Также агент РФ дополнительно расставлял аналогичные "видеоловушки" возле путей Укрзализныци, где, по мнению врага, могли двигаться военные эшелоны через столичный регион Украины.

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Фигуранта заблаговременно разоблачила контрразведка СБУ, задокументировала его разведактивность и задержала "на горячем" в арендованном доме.

Во время обыска обнаружена видеокамера, а также изъят телефон с доказательствами его контактов с куратором от ФСБ.

Сейчас мужчине сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Он находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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