Розставляв "відеопастки" для коригування ударів по Києву: СБУ затримала 24-річного IT-фахівця. ФОТО

У Києві затримано агента ФСБ, який коригував удари РФ по столиці та шпигував за переміщенням ешелонів Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 24-річного IT-фахівця столичного університету. Він шукав "легких заробітків" на Telegram-каналах.

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"За вказівкою російської спецслужби ворожий поплічник фіксував наслідки повітряних атак агресора по Києву та стежив за локаціями української ППО. Для цього агент за гроші фсб орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому заздалегідь надсилав куратор. У вікнах цих помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

У такий спосіб окупанти в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями під час комбінованих атак рф по Києву для коригування повторних ударів по місту", - йдеться в повідомленні.

Водночас окупанти використовували приховану онлайн-трансляцію, сподіваючись виявити координати бойових позицій української ППО.

Також агент РФ додатково розставляв аналогічні "відеопастки" біля колій Укрзалізниці, де, на думку ворога, могли рухатись військові ешелони через столичний регіон України.

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Фігуранта завчасно викрила контррозвідка СБУ, задокументувала його розвідактивність і затримала "на гарячому" в орендованій оселі.

Під час обшуку виявлено відеокамеру, а також вилучено телефон із доказами його контактів з куратором від ФСБ.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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