УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11608 відвідувачів онлайн
Новини Фото Затримання коригувальників
3 748 13

Розставляв "відеопастки" для коригування ударів по Києву: СБУ затримала 24-річного IT-фахівця. ФОТО

У Києві затримано агента ФСБ, який коригував удари РФ по столиці та шпигував за переміщенням ешелонів Сил оборони України.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про 24-річного IT-фахівця столичного університету. Він шукав "легких заробітків" на Telegram-каналах.

Коригувальника РФ затримали у Києві Що відомо

Читайте також: Дрони СБУ уразили 5 винищувачів РФ на аеродромі Саки, один - знищено повністю

"За вказівкою російської спецслужби ворожий поплічник фіксував наслідки повітряних атак агресора по Києву та стежив за локаціями української ППО. Для цього агент за гроші фсб орендував квартири у багатоповерхових будинках, адреси яких йому заздалегідь надсилав куратор. У вікнах цих помешкань він встановлював відеокамери з віддаленим доступом для російських спецслужбістів.

У такий спосіб окупанти в режимі реального часу шпигували за потенційними цілями під час комбінованих атак рф по Києву для коригування повторних ударів по місту", - йдеться в повідомленні.

Водночас окупанти використовували приховану онлайн-трансляцію, сподіваючись виявити координати бойових позицій української ППО.

Також агент РФ додатково розставляв аналогічні "відеопастки" біля колій Укрзалізниці, де, на думку ворога, могли рухатись військові ешелони через столичний регіон України.

Також читайте: Затримано російську агентку, яка збиралась підірвати держустанову у центрі Дніпра, - СБУ. ФОТО

Фігуранта завчасно викрила контррозвідка СБУ, задокументувала його розвідактивність і затримала "на гарячому" в орендованій оселі.

Коригувальника РФ затримали у Києві Що відомо

Під час обшуку виявлено відеокамеру, а також вилучено телефон із доказами його контактів з куратором від ФСБ.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Він перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомагали рашистам наступати на Покровськ: агенток РФ засудили до 13 та 15 років тюрми, - СБУ

Автор: 

Київ (19993) СБУ (13209) коригування (96)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
Час молодь не бронювати, а брати в ЗСУ. Нехай буде як в Ізраілі. У 18 в армію і тільки потім начатися. Бо легкі грошінам вб'ють молодь скоріше і непоправно.
показати весь коментар
05.08.2025 10:27 Відповісти
+5
Анижедети
показати весь коментар
05.08.2025 10:23 Відповісти
+3
Прив'язати до стовпа на центральній вулиці Києва і .... скільки проживе. Це і буде ПОЖИТТЄВО.
показати весь коментар
05.08.2025 10:26 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
скоро прийдеться будувати другу колонію для 111-й. А потім ще і третю.
показати весь коментар
05.08.2025 10:16 Відповісти
Пожиттєво цю суку!!!
показати весь коментар
05.08.2025 10:20 Відповісти
Прив'язати до стовпа на центральній вулиці Києва і .... скільки проживе. Це і буде ПОЖИТТЄВО.
показати весь коментар
05.08.2025 10:26 Відповісти
А чи не простіше ввести смертну кару для всіх цих підерасів з18+
показати весь коментар
05.08.2025 10:23 Відповісти
Це небезпечно в нинішніх реаліях. Під шумок неугодних будуть знищувати.
показати весь коментар
05.08.2025 10:57 Відповісти
Анижедети
показати весь коментар
05.08.2025 10:23 Відповісти
Час молодь не бронювати, а брати в ЗСУ. Нехай буде як в Ізраілі. У 18 в армію і тільки потім начатися. Бо легкі грошінам вб'ють молодь скоріше і непоправно.
показати весь коментар
05.08.2025 10:27 Відповісти
До чого це? Подібна проросійська шваль в ЗСУ не потрібна.
показати весь коментар
05.08.2025 11:27 Відповісти
мабуть на конче-заспу або петрівці чи верховну раду ставив маяки
показати весь коментар
05.08.2025 10:35 Відповісти
потрібно було хоч обин раз очі закрити на гуманність і підвісити цих недоістот на вулицях Київа ,Дніпра, Запоріжжя, Сум, Чернігова..
показати весь коментар
05.08.2025 10:56 Відповісти
Чому його взяли живим? В нормальних країнах після того як в ході стеження виявлена зрада цих підарів знищують при затриманні за вчинення спротиву. Одного двух так показово ліквідувати і решта не піде на зраду .
показати весь коментар
05.08.2025 11:08 Відповісти
''Айтішна'' мразота!Доречі такої мразоти на ''Цензорі'' також вистачає.
показати весь коментар
05.08.2025 11:22 Відповісти
черговий "мене не для війни мама народила", але заробити на смерті своїх сусідів не проти.
показати весь коментар
05.08.2025 11:27 Відповісти
 
 