Допомагали рашистам наступати на Покровськ: агенток РФ засудили до 13 та 15 років тюрми, - СБУ

Двох агенток російської воєнної розвідки (ГРУ), які коригували удари РФ по оборонцях Донеччини, засудили до 13 та 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Жінки відстежували для окупантів геолокації українських військ на Покровському напрямку. Найбільше ворога цікавили координати укріпрайонів, систем ППО, артпозицій та логістичних складів ЗСУ.

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Отримані дані росіяни використовували для підготовки бойових операцій із застосуванням керованих авіабомб, дронів та ракетного озброєння.

Одна з жінок за доручення куратора намагалась виявити позиції українських підрозділів радіоелектронної боротьби, по яких рашисти планували здійснити прицільний авіаудар.

Пізніше вона виїхала на Дніпропетровщину, де намагалася переховуватися від правосуддя, проте згодом її затримала СБУ. Її засудили до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

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Інша жінка виконувала завдання співробітника центру спецпризначення російського ГРУ "Сенеж". За його інструкцією агентка шпигувала за рухом колон бронетехніки Сил оборони у напрямку передової східного фронту.

Її було затримано в лютому 2024 року за місцем проживання. Жінка співпрацювала зі слідством, тому її засудили до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Жінок визнано винними у держзраді та колабораційній діяльності.

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