Помогали рашистам наступать на Покровск: агенток РФ приговорили к 13 и 15 годам тюрьмы, - СБУ

Двух агенток российской военной разведки (ГРУ), которые корректировали удары РФ по защитникам Донетчины, приговорили к 13 и 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Женщины отслеживали для оккупантов геолокации украинских войск на Покровском направлении. Больше всего врага интересовали координаты укрепрайонов, систем ПВО, артпозиций и логистических складов ВСУ.

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Полученные данные россияне использовали для подготовки боевых операций с применением управляемых авиабомб, дронов и ракетного вооружения.

Одна из женщин по поручению куратора пыталась обнружить позиции украинских подразделений радиоэлектронной борьбы, по которым рашисты планировали осуществить прицельный авиаудар.

Позже она выехала в Днепропетровскую область, где пыталась скрываться от правосудия, однако впоследствии ее задержала СБУ. Ее приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества.

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Другая женщина выполняла задание сотрудника центра спецназначения российского ГРУ "Сенеж". По его инструкции агентка шпионила за движением колонн бронетехники Сил обороны в направлении передовой восточного фронта.

Она была задержана в феврале 2024 года по месту жительства. Женщина сотрудничала со следствием, поэтому ее приговорили к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Женщины признаны виновными в госизмене и коллаборационистской деятельности.

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