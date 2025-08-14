СБУ сообщила о заочном подозрении коллаборационисту, работавшему на оккупационную таможенную службу на Луганщине
СБУ заочно сообщила о подозрении "чиновнику" оккупационной таможенной службы "ЛНР".
Об этом пишет пресс-служба Управления СБУ в Черкасской области, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного предателя, который сотрудничал с РФ с начала оккупации Луганска.
"Фигурант - идейный сторонник кремлевского режима, с 2017 года вступивший в политический блок террористической организации "ЛНР". Оккупанты назначили его "главным инспектором отдела таможенного оформления "Чернухино". Впоследствии он руководил "внутренним таможенным постом "Стаханов". С начала полномасштабной войны коллаборационист получил "повышение". В частности, стал начальником вновь созданного оккупантами "Луганского таможенного поста" Луганской таможни фмс России". Находясь в рядах псевдоучреждения, стремясь доказать свою лояльность и преданность оккупационной власти, вражеский приспешник контролировал работу таможенного поста, выявлял административные правонарушения и проводил расследования по законодательству рф в отношении населения региона", - говорится в сообщении.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили фигуранту о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения);
- ч.7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации).
Сейчас предатель скрывается от правосудия на временно оккупированной территории Украины.
