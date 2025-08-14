СБУ повідомила про заочну підозру колаборанту, що працював на окупаційну митну службу на Луганщині

СБУ заочно повідомила про підозру "посадовцю" окупаційної митної служби "ЛНР".

Про це пише пресслужба Управління СБУ в Черкаській області, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного зрадника, який співпрацював з РФ від початку окупації Луганська.

"Фігурант – ідейний прихильник кремлівського режиму, який з 2017 року вступив до політичного блоку терористичної організації "лнр". Окупанти призначили його "головним інспектором відділу митного оформлення "Чернухіно". Згодом він керував "внутрішнім митним постом "Стаханов". Від початку повномасштабної війни колаборант отримав "підвищення". Зокрема, став начальником новоствореного окупантами "Луганського митного посту" Луганської митниці фмс росії". Перебуваючи у лавах псевдоустанови, прагнучи довести свою лояльність і відданість окупаційній владі, ворожий поплічник контролював роботу митного посту, виявляв адміністративні правопорушення та проводив розслідування за законодавством рф щодо населення регіону", - йдеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили фігуранту про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

• ч.7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

• ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Нині зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України.

