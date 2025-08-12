РУС
Двух клириков УПЦ МП, которые восхваляли рашизм и оправдывали военные преступления РФ, разоблачили в Одессе, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще двух прокремлевских агитаторов в Одессе. Фигуранты распространяли враждебную пропаганду, оправдывали войну России в Украине и восхваляли рашистов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Что о вражеских пропагандистах известно?

Как отмечается, среди задержанных - 58-летний священник храма Одесской епархии УПЦ (МП). Во время разговоров с прихожанами он героизировал оккупантов и оскорблял религиозные убеждения верующих других конфессий.

Фигурант поддерживал связи с бывшим народным депутатом от "Партии регионов" Игорем Марковым, который уже имеет подозрение от СБУ за государственную измену и сейчас скрывается в России.

"Кроме того, он контактировал с коллаборационистом Валерием Кауровым, который в 2014 году бежал в РФ, где объявил о создании кремлевского проекта "Одесская народная республика - Новороссия".

По заказу Каурова клирик вместе со своей 23-летней дочерью фотографировался с чистыми листами бумаги на фоне известных локаций Одессы, а затем отправлял снимки в РФ", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через приход собирал деньги для армии РФ: будут судить бывшего священника УПЦ МП, - СБУ

Потом российские пропагандисты "дорисовывали" на пустых листках призывы к оккупации областного центра, которые якобы звучали от местных жителей.

В дальнейшем рупоры Кремля "разгоняли" смонтированные фейки на росТВ и телеграм-каналах под видом публикаций пророссийского "подполья".

"Еще один задержанный в портовом городе - 44-летний протоиерей УПЦ (МП), который в своих проповедях оправдывал российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.

Инициированные Службой безопасности судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении.

клирики-пропагандисты
клирики-пропагандисты
клирики-пропагандисты

Также читайте: Митрополиту УПЦ МП Феодосию продлена мера пресечения до 8 сентября

Следователи СБУ сообщили о подозрении обоим клирикам в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);
▪️ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений).

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества

Автор: 

Одесса (8006) Одесская область (3773) пропаганда (3721) СБУ (20300) УПЦ МП (1574) Одесский район (264)


"ВИКРИТО".......а там є інші? Замість того щоб вирішити проблему її лишають бо ще видно мало кладовищ по Україні
І ще раз...в чергове Одеса.
Ще не один раз ,почуємо про осередки рашизму в Одесі.
на розмінування обох підарів подивимось як їх віра вбереже від кацапів яких уроди вихваляютть... біда в тому що таких ган донів ще тьма і вони впудрюють мацковську єрєсь старим маразматічкам
