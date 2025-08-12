Двух клириков УПЦ МП, которые восхваляли рашизм и оправдывали военные преступления РФ, разоблачили в Одессе, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала еще двух прокремлевских агитаторов в Одессе. Фигуранты распространяли враждебную пропаганду, оправдывали войну России в Украине и восхваляли рашистов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Что о вражеских пропагандистах известно?
Как отмечается, среди задержанных - 58-летний священник храма Одесской епархии УПЦ (МП). Во время разговоров с прихожанами он героизировал оккупантов и оскорблял религиозные убеждения верующих других конфессий.
Фигурант поддерживал связи с бывшим народным депутатом от "Партии регионов" Игорем Марковым, который уже имеет подозрение от СБУ за государственную измену и сейчас скрывается в России.
"Кроме того, он контактировал с коллаборационистом Валерием Кауровым, который в 2014 году бежал в РФ, где объявил о создании кремлевского проекта "Одесская народная республика - Новороссия".
По заказу Каурова клирик вместе со своей 23-летней дочерью фотографировался с чистыми листами бумаги на фоне известных локаций Одессы, а затем отправлял снимки в РФ", - говорится в сообщении.
Потом российские пропагандисты "дорисовывали" на пустых листках призывы к оккупации областного центра, которые якобы звучали от местных жителей.
В дальнейшем рупоры Кремля "разгоняли" смонтированные фейки на росТВ и телеграм-каналах под видом публикаций пророссийского "подполья".
"Еще один задержанный в портовом городе - 44-летний протоиерей УПЦ (МП), который в своих проповедях оправдывал российские обстрелы гражданской инфраструктуры Украины.
Инициированные Службой безопасности судебно-лингвистические экспертизы подтвердили факты информационно-подрывной деятельности фигурантов в пользу страны-агрессора", - говорится в сообщении.
Следователи СБУ сообщили о подозрении обоим клирикам в соответствии с совершенными преступлениями по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ чч. 2, 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии рф против Украины, глорификация ее участников);
▪️ ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений).
Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества
Ще не один раз ,почуємо про осередки рашизму в Одесі.
а, ви на малюка гоните!
на четвертому році вторгнення спіймали, аж двох кегебевських попів!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
РПЦ на території України. Рівненько так накладається на карту результатів виборів 2019 (на скріні за ссиллю).
Марія Бойко:
Знаю від знайомих, які голосували за Зе, на запитання моє на чому базується їх вибір, сказали, що: "нам навіть батюшка казав за Зе голосувати", тому попи московські дарма російський хліб не проїдають, працюють в поті чола!