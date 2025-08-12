Двох кліриків УПЦ МП, які вихваляли рашизм і виправдовували воєнні злочини РФ, викрито в Одесі, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала ще двох прокремлівських агітаторів в Одесі. Фігуранти поширювали ворожу пропаганду, виправдовували війну Росії в Україні та вихваляли рашистів.

Що про ворожих пропагандистів відомо?

Як зазначається, серед затриманих - 58-річний священник храму Одеської єпархії УПЦ (МП). Під час розмов з парафіянами він героїзував окупантів та ображав релігійні переконання вірян інших конфесій.

Фігурант підтримував зв’язки з колишнім народним депутатом від "партії регіонів" Ігорем Марковим, який уже має підозру від СБУ за державну зраду і наразі переховується в Росії.

"Крім того, він контактував із колаборантом Валерієм Кауровим, який у 2014 році втік до рф, де оголосив про створення кремлівського проєкту "Одеська народна республіка - Новоросія".

На замовлення Каурова клірик разом зі своєю 23-річною донькою фотографувався із чистими аркушами паперу на фоні відомих локацій Одеси, а потім відправляв знімки до рф", - йдеться у повідомленні.

Відтак російські пропагандисти "домальовували" на порожніх листках заклики до окупації обласного центру, які нібито лунали від місцевих жителів.

Надалі рупори кремля "розганяли" змонтовані фейки на росТБ і Телеграм-каналах під виглядом публікацій проросійського "підпілля".

"Ще один затриманий у портовому місті - 44-річний протоієрей УПЦ (МП), який у своїх проповідях виправдовував російські обстріли цивільної інфраструктури України.

Ініційовані Службою безпеки судово-лінгвістичні експертизи підтвердили факти інформаційно-підривної діяльності фігурантів на користь країни-агресора", - йдеться у повідомленні.







Слідчі СБУ повідомили обом клірикам відповідно до вчинених злочинів за такими статтями Кримінального кодексу України:

▪️ чч. 2, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

▪️ ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх релігійних переконань).

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна