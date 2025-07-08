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Новини Справа митрополита УПЦ МП Феодосія
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Митрополиту УПЦ МП Феодосію продовжено запобіжний захід до 8 вересня

Справа митрополита УПЦ МП Феодосія

Сьогодні, 8 липня 2025 року відбулося чергове судове засідання у справі настоятеля Черкаської єпархії УПЦ Феодосія (у миру - Дениса Снігірьова), запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання продовжено до 8 вересня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Соснівського районного суду Черкас.

"08 липня 2025 року відбулося чергове судове засідання у справі за обвинуваченням настоятеля Черкаської єпархії УПЦ у вчиненні кримінальних правопорушень за ст.161, ч.ч.2,3 ст.436-2 КК України. У судовому засіданні було задоволено клопотання прокурора та продовжено до 8 вересня 2025 року строк дії обовʼязків, покладених на обвинуваченого під час застосування запобіжного заходу у виді особистого зобовʼязання", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в судовому засіданні завершено дослідження 4-го та 5-го томів письмових доказів справи із семи.

Повідомляється, що наступне судове засідання, в якому заплановано продовжити дослідження письмових доказів, призначено на 11 годину 31 липня 2025 року.

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Нагадаємо, що у квітні 2023 року митрополиту було повідомлено про підозру за фактами заперечення збройної агресії РФ та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі. У вересні йому СБУ повідомила про нову підозру.

18 березня 2025 року Соснівський райсуд вже обрав митрополиту запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

13 травня 2025 року Соснівськй районний суд міста Черкаси продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Феодосію до 13 липня

Автор: 

суд (11769) УПЦ МП (1216) Черкаси (569) Черкаська область (93) Черкаський район (43)


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Топ коментарі
+2
Може їм пора подарувати самокати і Пейджери?
Рашка вже використала всі засоби від градів до ракет, тепер шо боятись? Треба вичтщати п'яту колону юо то закладка зброї проти нашого майбутнього !!!!!
При будь якому стані України в майбутньому (республіка, гетьманат, Хунта, федерація, князівство, бантустан тощо) вони це отрута в суспільстві.
Робити кроки - справа виживання
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08.07.2025 19:24 Відповісти
+2
нема ніякої упц мп - є відділення фсб в Україні.
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08.07.2025 19:27 Відповісти
+2
не можете посадити, відправьте на мацкву. на хер оте щопіто?
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08.07.2025 19:29 Відповісти
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Може їм пора подарувати самокати і Пейджери?
Рашка вже використала всі засоби від градів до ракет, тепер шо боятись? Треба вичтщати п'яту колону юо то закладка зброї проти нашого майбутнього !!!!!
При будь якому стані України в майбутньому (республіка, гетьманат, Хунта, федерація, князівство, бантустан тощо) вони це отрута в суспільстві.
Робити кроки - справа виживання
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08.07.2025 19:24 Відповісти
Зелька потужно нахлобучил народ Украины (и внезапно Маска) что он запретил Московский патриархат. На самом деле писюанист запретил РПЦ, а вот УПЦ МП позабыл, по причине природной житрожопости. Теперь СБУ, которые до этого десятилетиями крышевали РПЦ, изображают бурную деятельность.
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08.07.2025 19:26 Відповісти
нема ніякої упц мп - є відділення фсб в Україні.
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08.07.2025 19:27 Відповісти
ну так народіть
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08.07.2025 19:39 Відповісти
може ви мальчік, ну бурятський?
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08.07.2025 19:45 Відповісти
мені цікаво на скільки чясу у модератора вистачить терпіння...
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08.07.2025 19:53 Відповісти
так і знав - їбануте.
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08.07.2025 20:06 Відповісти
Продовження запобіжного заходу! Помітьте не знищення не 25 років буцегарні , а продовження запобіжного заходу! Хроніки країни яка напевно хоче зникнути з мапи світу невдовзі
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08.07.2025 19:29 Відповісти
не можете посадити, відправьте на мацкву. на хер оте щопіто?
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08.07.2025 19:29 Відповісти
Не відпустити-а поміняти.по іх званням...
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08.07.2025 20:03 Відповісти
ну скоро только шидовские хануки будут вместо храмов, твари
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08.07.2025 19:58 Відповісти
 
 