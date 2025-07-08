Митрополиту УПЦ МП Феодосію продовжено запобіжний захід до 8 вересня
Сьогодні, 8 липня 2025 року відбулося чергове судове засідання у справі настоятеля Черкаської єпархії УПЦ Феодосія (у миру - Дениса Снігірьова), запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання продовжено до 8 вересня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Соснівського районного суду Черкас.
"08 липня 2025 року відбулося чергове судове засідання у справі за обвинуваченням настоятеля Черкаської єпархії УПЦ у вчиненні кримінальних правопорушень за ст.161, ч.ч.2,3 ст.436-2 КК України. У судовому засіданні було задоволено клопотання прокурора та продовжено до 8 вересня 2025 року строк дії обовʼязків, покладених на обвинуваченого під час застосування запобіжного заходу у виді особистого зобовʼязання", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що в судовому засіданні завершено дослідження 4-го та 5-го томів письмових доказів справи із семи.
Повідомляється, що наступне судове засідання, в якому заплановано продовжити дослідження письмових доказів, призначено на 11 годину 31 липня 2025 року.
Нагадаємо, що у квітні 2023 року митрополиту було повідомлено про підозру за фактами заперечення збройної агресії РФ та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі. У вересні йому СБУ повідомила про нову підозру.
18 березня 2025 року Соснівський райсуд вже обрав митрополиту запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.
13 травня 2025 року Соснівськй районний суд міста Черкаси продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Феодосію до 13 липня
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Рашка вже використала всі засоби від градів до ракет, тепер шо боятись? Треба вичтщати п'яту колону юо то закладка зброї проти нашого майбутнього !!!!!
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