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Новости Дело митрополита УПЦ Феодосия
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Митрополиту УПЦ МП Феодосию продлили меру пресечения до 8 сентября

Дело митрополита УПЦ МП Феодосия

Сегодня, 8 июля 2025 года состоялось очередное судебное заседание по делу настоятеля Черкасской епархии УПЦ Феодосия (в миру - Дениса Снигирева), мера пресечения в виде личного обязательства продлена до 8 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Сосновского районного суда Черкасс.

"08 июля 2025 года состоялось очередное судебное заседание по делу по обвинению настоятеля Черкасской епархии УПЦ в совершении уголовных правонарушений по ст.161, ч.ч.2,3 ст.436-2 УК Украины. В судебном заседании было удовлетворено ходатайство прокурора и продлен до 8 сентября 2025 года срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого при применении меры пресечения в виде личного обязательства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в судебном заседании завершено исследование 4-го и 5-го томов письменных доказательств дела из семи.

Сообщается, что следующее судебное заседание, в котором запланировано продолжить исследование письменных доказательств, назначено на 11 часов 31 июля 2025 года.

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Напомним, что в апреле 2023 года митрополиту было сообщено о подозрении по фактам отрицания вооруженной агрессии РФ и распространения призывов к межконфессиональной вражде. В сентябре ему СБУ сообщила о новом подозрении.

18 марта 2025 года Сосновский райсуд уже избрал митрополиту меру пресечения в виде личного обязательства.

13 мая 2025 года Сосновский районный суд города Черкассы продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Феодосию до 13 июля

Автор: 

суд (25161) УПЦ МП (1570) Черкассы (855) Черкасская область (90) Черкасский район (43)


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Топ комментарии
+2
Може їм пора подарувати самокати і Пейджери?
Рашка вже використала всі засоби від градів до ракет, тепер шо боятись? Треба вичтщати п'яту колону юо то закладка зброї проти нашого майбутнього !!!!!
При будь якому стані України в майбутньому (республіка, гетьманат, Хунта, федерація, князівство, бантустан тощо) вони це отрута в суспільстві.
Робити кроки - справа виживання
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08.07.2025 19:24 Ответить
+2
нема ніякої упц мп - є відділення фсб в Україні.
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08.07.2025 19:27 Ответить
+2
не можете посадити, відправьте на мацкву. на хер оте щопіто?
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08.07.2025 19:29 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Може їм пора подарувати самокати і Пейджери?
Рашка вже використала всі засоби від градів до ракет, тепер шо боятись? Треба вичтщати п'яту колону юо то закладка зброї проти нашого майбутнього !!!!!
При будь якому стані України в майбутньому (республіка, гетьманат, Хунта, федерація, князівство, бантустан тощо) вони це отрута в суспільстві.
Робити кроки - справа виживання
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08.07.2025 19:24 Ответить
Зелька потужно нахлобучил народ Украины (и внезапно Маска) что он запретил Московский патриархат. На самом деле писюанист запретил РПЦ, а вот УПЦ МП позабыл, по причине природной житрожопости. Теперь СБУ, которые до этого десятилетиями крышевали РПЦ, изображают бурную деятельность.
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08.07.2025 19:26 Ответить
нема ніякої упц мп - є відділення фсб в Україні.
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08.07.2025 19:27 Ответить
ну так народіть
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08.07.2025 19:39 Ответить
може ви мальчік, ну бурятський?
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08.07.2025 19:45 Ответить
мені цікаво на скільки чясу у модератора вистачить терпіння...
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08.07.2025 19:53 Ответить
так і знав - їбануте.
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08.07.2025 20:06 Ответить
Продовження запобіжного заходу! Помітьте не знищення не 25 років буцегарні , а продовження запобіжного заходу! Хроніки країни яка напевно хоче зникнути з мапи світу невдовзі
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08.07.2025 19:29 Ответить
не можете посадити, відправьте на мацкву. на хер оте щопіто?
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08.07.2025 19:29 Ответить
Не відпустити-а поміняти.по іх званням...
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08.07.2025 20:03 Ответить
ну скоро только шидовские хануки будут вместо храмов, твари
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08.07.2025 19:58 Ответить
Розпалювання міжнаціональної агресії не доречне 7відсотків +13 майжеа 5частина...але щось орбан про це не знає що мадяри по відношенню до євреїв , ромів і українців складають 5% на закарпатті, щось молдовани не знають, що в придністровї 40%етнічних українців +гагаузи, щось картопляний бацька не знає , що по трасі мозир Брест живуть етнічні українці і туров з пінськом з ними, а ще річиця, а кордону між беларашой і рашой ніколи не мало б бути бо там стародуб, почеп, погано...і виходу у разі до Азовського моря ніколи не було до петра
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08.07.2025 21:26 Ответить
 
 