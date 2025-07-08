Митрополиту УПЦ МП Феодосию продлили меру пресечения до 8 сентября

Сегодня, 8 июля 2025 года состоялось очередное судебное заседание по делу настоятеля Черкасской епархии УПЦ Феодосия (в миру - Дениса Снигирева), мера пресечения в виде личного обязательства продлена до 8 сентября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила пресс-служба Сосновского районного суда Черкасс.

"08 июля 2025 года состоялось очередное судебное заседание по делу по обвинению настоятеля Черкасской епархии УПЦ в совершении уголовных правонарушений по ст.161, ч.ч.2,3 ст.436-2 УК Украины. В судебном заседании было удовлетворено ходатайство прокурора и продлен до 8 сентября 2025 года срок действия обязанностей, возложенных на обвиняемого при применении меры пресечения в виде личного обязательства", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в судебном заседании завершено исследование 4-го и 5-го томов письменных доказательств дела из семи.

Сообщается, что следующее судебное заседание, в котором запланировано продолжить исследование письменных доказательств, назначено на 11 часов 31 июля 2025 года.

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Напомним, что в апреле 2023 года митрополиту было сообщено о подозрении по фактам отрицания вооруженной агрессии РФ и распространения призывов к межконфессиональной вражде. В сентябре ему СБУ сообщила о новом подозрении.

18 марта 2025 года Сосновский райсуд уже избрал митрополиту меру пресечения в виде личного обязательства.

13 мая 2025 года Сосновский районный суд города Черкассы продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Феодосию до 13 июля