РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12698 посетителей онлайн
Новости Дело митрополита УПЦ Феодосия
755 7

Суд продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Феодосию до 13 июля

Настоятель Черкасской епархии УПЦ МП митрополит Феодосий

Сегодня, 13 мая, в Сосновском районном суде города Черкассы состоялось очередное заседание по делу митрополита Черкасской епархии УПЦ МП Феодосия (в миру - Дениса Снигирева).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Его обвиняют по четырем уголовным производствам.

Во время заседания, в котором подсудимый участвовал онлайн, прокурор Алексей Посохов подал ходатайство о продлении действия меры пресечения. Он отметил, что Снигирев, находясь на свободе, может влиять на свидетелей, скрываться от следствия или совершить новые преступления, подобные тем, в которых его обвиняют. Поэтому сторона обвинения просила оставить меру пресечения в виде личного обязательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил под стражу двух подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Венгрии (обновлено)

Зато адвокат подсудимого Владимир Юдин заявил, что прокурор основывается только на предположениях, в частности, о влиянии на свидетелей, которые уже допрошены.

После рассмотрения аргументов суд решил продлить Феодосию меру пресечения до 13 июля 2025 года.

Отметим, что в апреле 2023 года митрополиту было сообщено о подозрении по фактам отрицания вооруженной агрессии РФ и распространения призывов к межконфессиональной вражде. В сентябре СБУ сообщила ему о новом подозрении.

После, 18 марта 2025 года Сосновский райсуд уже избрал митрополиту меру пресечения в виде личного обязательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранитель, который за деньги переправлял уклонистов за границу, проведет 2 года в дисциплинарном батальоне, - ГБР

Автор: 

суд (25193) УПЦ МП (1577) Черкассы (870) Черкасская область (114) Черкасский район (57)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Каїться?
показать весь комментарий
13.05.2025 12:26 Ответить
А з колокольні не пробували?
показать весь комментарий
13.05.2025 12:26 Ответить
"Такой і зарєзать может!" (с)
показать весь комментарий
13.05.2025 12:32 Ответить
Особисте зобов'язання? Цей кацапський поп напевно відчуває нестерпні муки.😱
показать весь комментарий
13.05.2025 12:42 Ответить
показать весь комментарий
13.05.2025 12:56 Ответить
Яка ж довіра і любов у зелених до рашиських попів - замість запроторити за грати обрали запобіжний засіб про ніщо. Ну якось же треба імітувати боротьбу з ворожими попами-пропагандонами!
показать весь комментарий
13.05.2025 13:34 Ответить
А якщо застосувати запобіжний захід "при спробі втекти..."? Ні? Не можна?
показать весь комментарий
13.05.2025 14:18 Ответить
 
 