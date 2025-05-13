Суд продлил меру пресечения митрополиту УПЦ МП Феодосию до 13 июля

Сегодня, 13 мая, в Сосновском районном суде города Черкассы состоялось очередное заседание по делу митрополита Черкасской епархии УПЦ МП Феодосия (в миру - Дениса Снигирева).

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Общественное.

Его обвиняют по четырем уголовным производствам.

Во время заседания, в котором подсудимый участвовал онлайн, прокурор Алексей Посохов подал ходатайство о продлении действия меры пресечения. Он отметил, что Снигирев, находясь на свободе, может влиять на свидетелей, скрываться от следствия или совершить новые преступления, подобные тем, в которых его обвиняют. Поэтому сторона обвинения просила оставить меру пресечения в виде личного обязательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил под стражу двух подозреваемых в шпионской деятельности в пользу Венгрии (обновлено)

Зато адвокат подсудимого Владимир Юдин заявил, что прокурор основывается только на предположениях, в частности, о влиянии на свидетелей, которые уже допрошены.

После рассмотрения аргументов суд решил продлить Феодосию меру пресечения до 13 июля 2025 года.

Отметим, что в апреле 2023 года митрополиту было сообщено о подозрении по фактам отрицания вооруженной агрессии РФ и распространения призывов к межконфессиональной вражде. В сентябре СБУ сообщила ему о новом подозрении.

После, 18 марта 2025 года Сосновский райсуд уже избрал митрополиту меру пресечения в виде личного обязательства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правоохранитель, который за деньги переправлял уклонистов за границу, проведет 2 года в дисциплинарном батальоне, - ГБР