Правоохранитель, который за деньги переправлял уклонистов за границу, проведет 2 года в дисциплинарном батальоне, - ГБР
По материалам ГБР Раздельнянский районный суд Одесской области признал виновным бывшего правоохранителя в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. Ему назначено наказание в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
Как работала схема?
Следствие установило, что в январе 2025 года милиционер присоединился к преступной группе, которая организовывала нелегальные "туры" в непризнанное Приднестровье. Он имел информацию о расположении блокпостов и маршруты патрулирования, поэтому переодевал "клиентов" в военную форму и перевозил их через блокпосты, прикрываясь тем, что везет сослуживцев. В определенном месте мужчины оставляли авто и самостоятельно пересекали границу.
Сколько стоила "услуга"?
Стоимость таких "услуг" составляла 6 тыс. долларов США с человека, часть суммы получал экс-правоохранитель.
Фигуранта задержали в феврале 2025 года во время получения очередной оплаты. Материалы в отношении других участников группировки выделены в отдельное производство.
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Інші учасники занадто високопоставлені, щоб про них згадувати всує. Нового перевізника знайдуть