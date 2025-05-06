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Новости Переправка через границу уклонистов
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Правоохранитель, который за деньги переправлял уклонистов за границу, проведет 2 года в дисциплинарном батальоне, - ГБР

вирок

По материалам ГБР Раздельнянский районный суд Одесской области признал виновным бывшего правоохранителя в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. Ему назначено наказание в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как работала схема?

Следствие установило, что в январе 2025 года милиционер присоединился к преступной группе, которая организовывала нелегальные "туры" в непризнанное Приднестровье. Он имел информацию о расположении блокпостов и маршруты патрулирования, поэтому переодевал "клиентов" в военную форму и перевозил их через блокпосты, прикрываясь тем, что везет сослуживцев. В определенном месте мужчины оставляли авто и самостоятельно пересекали границу.

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Сколько стоила "услуга"?

Стоимость таких "услуг" составляла 6 тыс. долларов США с человека, часть суммы получал экс-правоохранитель.

Фигуранта задержали в феврале 2025 года во время получения очередной оплаты. Материалы в отношении других участников группировки выделены в отдельное производство.

Автор: 

приговор (1224) суд (25111) ГБР (3001) уклонисты (858)


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Вартість таких "послуг" складала 6 тис. доларів США з особи, частину суми отримував експравоохоронець. Матеріали щодо інших учасників угруповання виділено в окреме провадження.
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"А это рука - того кого надо рука" (с)

Інші учасники занадто високопоставлені, щоб про них згадувати всує. Нового перевізника знайдуть
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06.05.2025 10:00 Ответить
це надто жорстоко із полЮціянтом-рукзакяном, перевести на іншу посаду чи підвищити не можна було? Чи демпінг карається ОПою?
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06.05.2025 10:01 Ответить
При Совку ті, кому довелось відбувати каторгу в дисциплінарних батальйонах, казали, що в таборах-колоніях було значно краще з усіх сторін. Правда в дисбатах не били (мені так розповідали), бо знущання були значно "вишуканішими", ніж просте "в морду".
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06.05.2025 10:04 Ответить
В "окреме провадження" - точніше у вигрібну яму...можливо ще й незадарма....війна усе спише
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06.05.2025 10:30 Ответить
В дисбат піде наглядати, вертухаєм?
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06.05.2025 10:32 Ответить
Якщо гроші не забрали, то це буде люксовий дисбат з видом на пляж.
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06.05.2025 10:34 Ответить
 
 