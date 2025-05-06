Правоохранитель, который за деньги переправлял уклонистов за границу, проведет 2 года в дисциплинарном батальоне, - ГБР

По материалам ГБР Раздельнянский районный суд Одесской области признал виновным бывшего правоохранителя в незаконной переправке военнообязанных через государственную границу. Ему назначено наказание в виде двух лет содержания в дисциплинарном батальоне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

Как работала схема?

Следствие установило, что в январе 2025 года милиционер присоединился к преступной группе, которая организовывала нелегальные "туры" в непризнанное Приднестровье. Он имел информацию о расположении блокпостов и маршруты патрулирования, поэтому переодевал "клиентов" в военную форму и перевозил их через блокпосты, прикрываясь тем, что везет сослуживцев. В определенном месте мужчины оставляли авто и самостоятельно пересекали границу.

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Сколько стоила "услуга"?

Стоимость таких "услуг" составляла 6 тыс. долларов США с человека, часть суммы получал экс-правоохранитель.

Фигуранта задержали в феврале 2025 года во время получения очередной оплаты. Материалы в отношении других участников группировки выделены в отдельное производство.