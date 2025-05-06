Правоохоронець, який за гроші переправляв ухилянтів за кордон, проведе 2 роки в дисциплінарному батальйоні, - ДБР
За матеріалами ДБР Роздільнянський районний суд Одеської області визнав винним колишнього правоохоронця у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон. Йому призначено покарання у вигляді двох років тримання в дисциплінарному батальйоні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як працювала схема?
Слідство встановило, що у січні 2025 року правоохоронець приєднався до злочинної групи, яка організовувала нелегальні "тури" до невизнаного Придністров’я. Він мав інформацію про розташування блокпостів та маршрути патрулювання, тому переодягав "клієнтів" у військову форму та перевозив їх через блокпости, прикриваючись тим, що везе товаришів по службі. У визначеному місці чоловіки залишали авто та самостійно перетинали кордон.
Скільки коштувала "послуга"?
Вартість таких "послуг" складала 6 тис. доларів США з особи, частину суми отримував експравоохоронець.
Фігуранта затримали у лютому 2025 року під час отримання чергової оплати. Матеріали щодо інших учасників угруповання виділено в окреме провадження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
------------
"А это рука - того кого надо рука" (с)
Інші учасники занадто високопоставлені, щоб про них згадувати всує. Нового перевізника знайдуть