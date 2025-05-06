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Новини Переправлення через кордон ухилянтів
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Правоохоронець, який за гроші переправляв ухилянтів за кордон, проведе 2 роки в дисциплінарному батальйоні, - ДБР

вирок

За матеріалами ДБР Роздільнянський районний суд Одеської області визнав винним колишнього правоохоронця у незаконному переправленні військовозобов’язаних через державний кордон. Йому призначено покарання у вигляді двох років тримання в дисциплінарному батальйоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як працювала схема?

Слідство встановило, що у січні 2025 року правоохоронець приєднався до злочинної групи, яка організовувала нелегальні "тури" до невизнаного Придністров’я. Він мав інформацію про розташування блокпостів та маршрути патрулювання, тому переодягав "клієнтів" у військову форму та перевозив їх через блокпости, прикриваючись тим, що везе товаришів по службі. У визначеному місці чоловіки залишали авто та самостійно перетинали кордон.

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Скільки коштувала "послуга"?

Вартість таких "послуг" складала 6 тис. доларів США з особи, частину суми отримував експравоохоронець.

Фігуранта затримали у лютому 2025 року під час отримання чергової оплати. Матеріали щодо інших учасників угруповання виділено в окреме провадження.

Автор: 

вирок (1078) суд (11700) ДБР (3505) ухилянти (927)


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Вартість таких "послуг" складала 6 тис. доларів США з особи, частину суми отримував експравоохоронець. Матеріали щодо інших учасників угруповання виділено в окреме провадження.
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"А это рука - того кого надо рука" (с)

Інші учасники занадто високопоставлені, щоб про них згадувати всує. Нового перевізника знайдуть
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06.05.2025 10:00 Відповісти
це надто жорстоко із полЮціянтом-рукзакяном, перевести на іншу посаду чи підвищити не можна було? Чи демпінг карається ОПою?
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06.05.2025 10:01 Відповісти
При Совку ті, кому довелось відбувати каторгу в дисциплінарних батальйонах, казали, що в таборах-колоніях було значно краще з усіх сторін. Правда в дисбатах не били (мені так розповідали), бо знущання були значно "вишуканішими", ніж просте "в морду".
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06.05.2025 10:04 Відповісти
В "окреме провадження" - точніше у вигрібну яму...можливо ще й незадарма....війна усе спише
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06.05.2025 10:30 Відповісти
В дисбат піде наглядати, вертухаєм?
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06.05.2025 10:32 Відповісти
Якщо гроші не забрали, то це буде люксовий дисбат з видом на пляж.
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06.05.2025 10:34 Відповісти
Дивні закони, тих хто інформує про місцезнаходжкння ескадронів ТЦК на 6 років, а служдових осіб що переправляють на 2 роки в дисбат! 😁
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06.05.2025 11:42 Відповісти
 
 