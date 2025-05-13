Суд продовжив запобіжний захід митрополиту УПЦ МП Феодосію до 13 липня

Сьогодні, 13 травня, в Соснівському районному суді міста Черкаси відбулося чергове засідання у справі митрополита Черкаської єпархії УПЦ МП Феодосія (у миру - Дениса Снігірьова).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Його обвинувачують за чотирма кримінальними провадженнями.

Під час засідання, в якому підсудний брав участь онлайн, прокурор Олексій Посохов подав клопотання про продовження дії запобіжного заходу. Він зазначив, що Снігірьов, перебуваючи на волі, може впливати на свідків, переховуватись від слідства або вчинити нові злочини, подібні до тих, у яких його обвинувачують. Тому сторона обвинувачення просила залишити запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Суд відправив під варту двох підозрюваних у шпигунській діяльності на користь Угорщини (оновлено)

Натомість адвокат підсудного Володимир Юдін заявив, що прокурор ґрунтується лише на припущеннях, зокрема, щодо впливу на свідків, яких вже допитано.

Після розгляду аргументів суд вирішив продовжити Феодосію запобіжний захід до 13 липня 2025 року.

Зазначимо, що у квітні 2023 року митрополиту було повідомлено про підозру за фактами заперечення збройної агресії РФ та поширення закликів до міжконфесійної ворожнечі. У вересні йому СБУ повідомила про нову підозру.

Після, 18 березня 2025 року Соснівський райсуд вже обрав митрополиту запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Правоохоронець, який за гроші переправляв ухилянтів за кордон, проведе 2 роки в дисциплінарному батальйоні, - ДБР