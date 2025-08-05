Через парафію збирав гроші для армії РФ: судитимуть колишнього священника УПЦ МП, - СБУ
СБУ завершила досудове розслідування щодо ієрея УПЦ МП, який після переїзду до Росії активно підтримував її армію.
Про це у фейсбуці повідомила СБУ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, клірик є громадянином України і до початку повномасштабного вторгнення служив на одній із парафій у Києві. Наразі справу з обвинувальним актом скеровано до суду.
За даними слідства, священник через власну парафію та телеграм-канал збирав кошти для армії РФ, за які регулярно закуповували техніку, амуніцію, зв’язок і харчі для окупантів. Серед придбаного - дрон, тепловізор, маскувальні сітки, засоби РЕБ, транспорт, а також понад 200 тисяч одиниць провізії. Усе це передавалося на тимчасово окуповані території.
Крім цього, клірик брав участь у російських пропагандистських марафонах і фестивалях, публічно підтримував агресію проти України та поширював тези про "сатанізм" і "неонацизм" серед українців. Він також відкрито виступав проти ПЦУ та закликав залишити УПЦ у підпорядкуванні Московського патріархату.
Священнослужителя обвинувачують за ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-2 КК України - за посягання на територіальну цілісність і пособництво державі-агресору. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Єристиянин слідує християнськиму вченню, а клірик ще й навчає йому. Особа, яка зневажає основні єристиянсьеі заповіді, зокрема:
1. Нехай не буде в тебе інших богів, крім Мене.
(у тієї братії пуцин - бох)
2. Не взивай намарно імені Господа Бога твого.
(ці людоїди свох злосини приеривпють іменем Господа)
3. Пам'ятай день святий святкувати.
(ті нехристи обстрілюють міста і вбивають цивільних у дні найбільших християнських св'ят)
5. Не вбивай. (Без коментарів)
7. Не кради. (Без коментарів)
10. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.
(Їхні плани про просування "руцкага міра" на захоплюваних територіях відомі всьому світу.