Через парафію збирав гроші для армії РФ: судитимуть колишнього священника УПЦ МП, - СБУ

СБУ завершила досудове розслідування щодо ієрея УПЦ МП, який після переїзду до Росії активно підтримував її армію.

Про це у фейсбуці повідомила СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, клірик є громадянином України і до початку повномасштабного вторгнення служив на одній із парафій у Києві. Наразі справу з обвинувальним актом скеровано до суду.

За даними слідства, священник через власну парафію та телеграм-канал збирав кошти для армії РФ, за які регулярно закуповували техніку, амуніцію, зв’язок і харчі для окупантів. Серед придбаного - дрон, тепловізор, маскувальні сітки, засоби РЕБ, транспорт, а також понад 200 тисяч одиниць провізії. Усе це передавалося на тимчасово окуповані території.

Крім цього, клірик брав участь у російських пропагандистських марафонах і фестивалях, публічно підтримував агресію проти України та поширював тези про "сатанізм" і "неонацизм" серед українців. Він також відкрито виступав проти ПЦУ та закликав залишити УПЦ у підпорядкуванні Московського патріархату.

Священнослужителя обвинувачують за ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-2 КК України - за посягання на територіальну цілісність і пособництво державі-агресору. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

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