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Новини Фінансування армії РФ
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Через парафію збирав гроші для армії РФ: судитимуть колишнього священника УПЦ МП, - СБУ

Ієрея УПЦ МП судитимуть за підтримку армії РФ

СБУ завершила досудове розслідування щодо ієрея УПЦ МП, який після переїзду до Росії активно підтримував її армію.

Про це у фейсбуці повідомила СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, клірик є громадянином України і до початку повномасштабного вторгнення служив на одній із парафій у Києві. Наразі справу з обвинувальним актом скеровано до суду.

За даними слідства, священник через власну парафію та телеграм-канал збирав кошти для армії РФ, за які регулярно закуповували техніку, амуніцію, зв’язок і харчі для окупантів. Серед придбаного - дрон, тепловізор, маскувальні сітки, засоби РЕБ, транспорт, а також понад 200 тисяч одиниць провізії. Усе це передавалося на тимчасово окуповані території.

Крім цього, клірик брав участь у російських пропагандистських марафонах і фестивалях, публічно підтримував агресію проти України та поширював тези про "сатанізм" і "неонацизм" серед українців. Він також відкрито виступав проти ПЦУ та закликав залишити УПЦ у підпорядкуванні Московського патріархату.

Священнослужителя обвинувачують за ч. 2 ст. 110 та ч. 1 ст. 111-2 КК України - за посягання на територіальну цілісність і пособництво державі-агресору. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

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Автор: 

армія рф (18363) СБУ (13209) УПЦ МП (1220)


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Колишніх агентіа ФСБ РПЦ МП не буває.
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05.08.2025 14:25 Відповісти
ФСБ РПЦ МП(з)
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05.08.2025 15:00 Відповісти
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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05.08.2025 14:25 Відповісти
Залиште поки що тих вошей,що виїхали. Займіться своїми гнидами.
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05.08.2025 14:28 Відповісти
Як там зе хвалився що мп поборов?!
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05.08.2025 14:31 Відповісти
Чергове підтвердження ФСБшної ролі попів РПЦ.
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05.08.2025 14:31 Відповісти
УПЦ МП - диверсійні підрозділи ФСБ.
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05.08.2025 14:34 Відповісти
Почему так много новостей что завели дело/передали в суд, и так мало что кого-то посадили? 🤔
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05.08.2025 14:43 Відповісти
Це не клірик. І навіть не християнин. Клір (грец. κλήρος - жереб) - у християнстві - духівництво як особлива спільнота, відмінна від мирян.
Єристиянин слідує християнськиму вченню, а клірик ще й навчає йому. Особа, яка зневажає основні єристиянсьеі заповіді, зокрема:
1. Нехай не буде в тебе інших богів, крім Мене.
(у тієї братії пуцин - бох)
2. Не взивай намарно імені Господа Бога твого.
(ці людоїди свох злосини приеривпють іменем Господа)
3. Пам'ятай день святий святкувати.
(ті нехристи обстрілюють міста і вбивають цивільних у дні найбільших християнських св'ят)

5. Не вбивай. (Без коментарів)
7. Не кради. (Без коментарів)
10. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.
(Їхні плани про просування "руцкага міра" на захоплюваних територіях відомі всьому світу.
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05.08.2025 14:52 Відповісти
 
 