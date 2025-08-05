Через приход собирал деньги для армии РФ: будут судить бывшего священника УПЦ МП, - СБУ

СБУ завершила досудебное расследование в отношении иерея УПЦ МП, который после переезда в Россию активно поддерживал ее армию.

Об этом в фейсбуке сообщила СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, клирик является гражданином Украины и до начала полномасштабного вторжения служил в одном из приходов Киева. Сейчас дело с обвинительным актом направлено в суд.

По данным следствия, священник через собственный приход и телеграм-канал собирал средства для армии РФ, за которые регулярно закупали технику, амуницию, связь и продукты для оккупантов. Среди приобретенного - дрон, тепловизор, маскировочные сетки, средства РЭБ, транспорт, а также более 200 тысяч единиц провизии. Все это передавалось на временно оккупированные территории.

Кроме этого, клирик участвовал в российских пропагандистских марафонах и фестивалях, публично поддерживал агрессию против Украины и распространял тезисы о "сатанизме" и "неонацизме" среди украинцев. Он также открыто выступал против ПЦУ и призывал оставить УПЦ в подчинении Московского патриархата.

Священнослужителя обвиняют по ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-2 УК Украины - за посягательство на территориальную целостность и пособничество государству-агрессору. Ему грозит до 12 лет заключения.

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