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Новости Финансирование армии РФ
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Через приход собирал деньги для армии РФ: будут судить бывшего священника УПЦ МП, - СБУ

Иерея УПЦ МП будут судить за поддержку армии РФ

СБУ завершила досудебное расследование в отношении иерея УПЦ МП, который после переезда в Россию активно поддерживал ее армию.

Об этом в фейсбуке сообщила СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, клирик является гражданином Украины и до начала полномасштабного вторжения служил в одном из приходов Киева. Сейчас дело с обвинительным актом направлено в суд.

По данным следствия, священник через собственный приход и телеграм-канал собирал средства для армии РФ, за которые регулярно закупали технику, амуницию, связь и продукты для оккупантов. Среди приобретенного - дрон, тепловизор, маскировочные сетки, средства РЭБ, транспорт, а также более 200 тысяч единиц провизии. Все это передавалось на временно оккупированные территории.

Кроме этого, клирик участвовал в российских пропагандистских марафонах и фестивалях, публично поддерживал агрессию против Украины и распространял тезисы о "сатанизме" и "неонацизме" среди украинцев. Он также открыто выступал против ПЦУ и призывал оставить УПЦ в подчинении Московского патриархата.

Священнослужителя обвиняют по ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-2 УК Украины - за посягательство на территориальную целостность и пособничество государству-агрессору. Ему грозит до 12 лет заключения.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Госэтнополитики вынесла предписание УПЦ МП о разрыве отношений с РПЦ

Автор: 

армия РФ (20212) СБУ (20272) УПЦ МП (1573)


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Топ комментарии
+7
Колишніх агентіа ФСБ РПЦ МП не буває.
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05.08.2025 14:25 Ответить
+4
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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05.08.2025 14:25 Ответить
+4
Залиште поки що тих вошей,що виїхали. Займіться своїми гнидами.
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05.08.2025 14:28 Ответить
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Колишніх агентіа ФСБ РПЦ МП не буває.
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05.08.2025 14:25 Ответить
ФСБ РПЦ МП(з)
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05.08.2025 15:00 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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05.08.2025 14:25 Ответить
Залиште поки що тих вошей,що виїхали. Займіться своїми гнидами.
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05.08.2025 14:28 Ответить
Як там зе хвалився що мп поборов?!
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05.08.2025 14:31 Ответить
Чергове підтвердження ФСБшної ролі попів РПЦ.
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05.08.2025 14:31 Ответить
УПЦ МП - диверсійні підрозділи ФСБ.
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05.08.2025 14:34 Ответить
Почему так много новостей что завели дело/передали в суд, и так мало что кого-то посадили? 🤔
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05.08.2025 14:43 Ответить
Це не клірик. І навіть не християнин. Клір (грец. κλήρος - жереб) - у християнстві - духівництво як особлива спільнота, відмінна від мирян.
Єристиянин слідує християнськиму вченню, а клірик ще й навчає йому. Особа, яка зневажає основні єристиянсьеі заповіді, зокрема:
1. Нехай не буде в тебе інших богів, крім Мене.
(у тієї братії пуцин - бох)
2. Не взивай намарно імені Господа Бога твого.
(ці людоїди свох злосини приеривпють іменем Господа)
3. Пам'ятай день святий святкувати.
(ті нехристи обстрілюють міста і вбивають цивільних у дні найбільших християнських св'ят)

5. Не вбивай. (Без коментарів)
7. Не кради. (Без коментарів)
10. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.
(Їхні плани про просування "руцкага міра" на захоплюваних територіях відомі всьому світу.
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05.08.2025 14:52 Ответить
Цікаво скільки секунд протоималися б парафії ПЦУ на московіі 3-2-1 ?
Україна унікальна , всіх підарів пригріла викормила і відправила по світу з баблом.
З такою ворожою політичною системою жодна держава світу не вижила б і не стала сувереном
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05.08.2025 15:44 Ответить
 
 