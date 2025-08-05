Через приход собирал деньги для армии РФ: будут судить бывшего священника УПЦ МП, - СБУ
СБУ завершила досудебное расследование в отношении иерея УПЦ МП, который после переезда в Россию активно поддерживал ее армию.
Об этом в фейсбуке сообщила СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, клирик является гражданином Украины и до начала полномасштабного вторжения служил в одном из приходов Киева. Сейчас дело с обвинительным актом направлено в суд.
По данным следствия, священник через собственный приход и телеграм-канал собирал средства для армии РФ, за которые регулярно закупали технику, амуницию, связь и продукты для оккупантов. Среди приобретенного - дрон, тепловизор, маскировочные сетки, средства РЭБ, транспорт, а также более 200 тысяч единиц провизии. Все это передавалось на временно оккупированные территории.
Кроме этого, клирик участвовал в российских пропагандистских марафонах и фестивалях, публично поддерживал агрессию против Украины и распространял тезисы о "сатанизме" и "неонацизме" среди украинцев. Он также открыто выступал против ПЦУ и призывал оставить УПЦ в подчинении Московского патриархата.
Священнослужителя обвиняют по ч. 2 ст. 110 и ч. 1 ст. 111-2 УК Украины - за посягательство на территориальную целостность и пособничество государству-агрессору. Ему грозит до 12 лет заключения.
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руZZкому міру повірити - себе обманути!
Єристиянин слідує християнськиму вченню, а клірик ще й навчає йому. Особа, яка зневажає основні єристиянсьеі заповіді, зокрема:
1. Нехай не буде в тебе інших богів, крім Мене.
(у тієї братії пуцин - бох)
2. Не взивай намарно імені Господа Бога твого.
(ці людоїди свох злосини приеривпють іменем Господа)
3. Пам'ятай день святий святкувати.
(ті нехристи обстрілюють міста і вбивають цивільних у дні найбільших християнських св'ят)
5. Не вбивай. (Без коментарів)
7. Не кради. (Без коментарів)
10. Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого.
(Їхні плани про просування "руцкага міра" на захоплюваних територіях відомі всьому світу.
Україна унікальна , всіх підарів пригріла викормила і відправила по світу з баблом.
З такою ворожою політичною системою жодна держава світу не вижила б і не стала сувереном