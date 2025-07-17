Держетнополітики вынесла предписание УПЦ МП о разрыве отношений с РПЦ

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла предписание об устранении нарушения законодательства Киевской митрополии УПЦ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госэтнополитики.

"По результатам проведенного исследования о наличии признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины, Киевской митрополии УПЦ вынесено Предписание об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, Киевская митрополия УПЦ обязана устранить выявленные нарушения до 18 августа 2025 года.

В выданном Госэтнополитики предписании указано, что митрополит УПЦ Онуфрий должен предоставить решение высших органов церковной власти о выходе УПЦ из структуры РПЦ, а также о прекращении действия для УПЦ всех положений устава РПЦ. Он также должен публично заявить в устной или письменной форме о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и разрыва связей с РПЦ.

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