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Новости Связь УПЦ с РПЦ
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Держетнополітики вынесла предписание УПЦ МП о разрыве отношений с РПЦ

онуфрий,кирил

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести вынесла предписание об устранении нарушения законодательства Киевской митрополии УПЦ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Госэтнополитики.

"По результатам проведенного исследования о наличии признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской Православной Церкви с иностранной религиозной организацией, деятельность которой запрещена на территории Украины, Киевской митрополии УПЦ вынесено Предписание об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях", - говорится в сообщении.

Согласно законодательству, Киевская митрополия УПЦ обязана устранить выявленные нарушения до 18 августа 2025 года.

В выданном Госэтнополитики предписании указано, что митрополит УПЦ Онуфрий должен предоставить решение высших органов церковной власти о выходе УПЦ из структуры РПЦ, а также о прекращении действия для УПЦ всех положений устава РПЦ. Он также должен публично заявить в устной или письменной форме о своем несогласии с назначением в уставные органы управления РПЦ и подготовить соответствующее заявление для прекращения полномочий и разрыва связей с РПЦ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госэтнополитики обнаружила признаки аффилированности УПЦ (МП) с РПЦ

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РПЦ (750) УПЦ МП (1571) Онуфрий (87) Госэтнополитики (10)


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Ще повинен прокляти Котрєарха Пєріла,і тричі заспівать Путін )(уйло.
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17.07.2025 22:43 Ответить
Не зовсім зрозуміло. Це як? З самим собою стосунок розірвати? Одне й те саме, тільки назва в Україні трохи інша.
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17.07.2025 22:45 Ответить
Ниочем,просто ай-я-яй.
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17.07.2025 23:06 Ответить
вся сатанинська секта рпц має викинута з України туди звідки вона припхалась-тобто взад запарєбрік в радную говєнь...
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17.07.2025 22:47 Ответить
На стайню раком з конфіскацією під@рську секту - і хай 100 років замолюють гріхи у прямому етері.
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17.07.2025 23:05 Ответить
Ці гебісти в сутанах можуть навіть виконати всі приписі нашої влади. Але від цього меншими запутінцями не стануть. Гнать всіх причетних на росію. Там їхнє місце.
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17.07.2025 23:16 Ответить
Педофілією однозначно не перестануть займатися..Бо це "исконна и скрепна"..
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17.07.2025 23:40 Ответить
 
 