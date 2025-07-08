Госполитика выявила признаки аффилированности УПЦ (МП) с РПЦ

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обнаружила признаки аффилированности Украинской православной церкви с Русской православной церковью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Соответствующий приказ "Об обнаружении признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской православной церкви" издан Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести 08 июля 2025 года", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по результатам исследования по вопросу наличия признаков аффилированности УПЦ (МП) с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, исследовательская группа обнаружила такие признаки аффилированности:

объем прав "независимости и самостоятельности в управлении" предоставленный РПЦ для УПЦ (МП) не означает полной независимости, в том смысле, который предоставляется автокефальным церквям кириархальной церковью;

в уставе УПЦ (МП) есть признаки вхождения в структуру РПЦ;

уставом РПЦ предусмотрено, что архиереи УПЦ (МП) являются членами Поместного и Архиерейского Соборов РПЦ, и участвуют в их работе;

ряд других признаков.

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Напоминаем, 9 мая Кабинет Министров утвердил порядок проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, а также порядок рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии "русского мира".

Напомним, 24 августа 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.