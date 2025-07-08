РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6135 посетителей онлайн
Новости Связь УПЦ с РПЦ
1 773 22

Госполитика выявила признаки аффилированности УПЦ (МП) с РПЦ

Связь УПЦ с РПЦ

Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести обнаружила признаки аффилированности Украинской православной церкви с Русской православной церковью.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Соответствующий приказ "Об обнаружении признаков аффилированности Киевской митрополии Украинской православной церкви" издан Государственной службой Украины по этнополитике и свободе совести 08 июля 2025 года", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что по результатам исследования по вопросу наличия признаков аффилированности УПЦ (МП) с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, исследовательская группа обнаружила такие признаки аффилированности:

  • объем прав "независимости и самостоятельности в управлении" предоставленный РПЦ для УПЦ (МП) не означает полной независимости, в том смысле, который предоставляется автокефальным церквям кириархальной церковью;
  • в уставе УПЦ (МП) есть признаки вхождения в структуру РПЦ;
  • уставом РПЦ предусмотрено, что архиереи УПЦ (МП) являются членами Поместного и Архиерейского Соборов РПЦ, и участвуют в их работе;
  • ряд других признаков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Митрополита УПЦ МП Онуфрия лишили гражданства Украины, - СБУ

Напоминаем, 9 мая Кабинет Министров утвердил порядок проведения исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена, а также порядок рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии "русского мира".

Напомним, 24 августа 2024 года президент Владимир Зеленский подписал закон о запрете деятельности в Украине религиозных организаций, связанных с Российской Федерацией.

Автор: 

РПЦ (748) УПЦ МП (1570)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+13
Афігєть!!! Держетнополітики нарешті продрало очі?
показать весь комментарий
08.07.2025 23:00 Ответить
+11
А не можна просто написати, що мають звязок
показать весь комментарий
08.07.2025 23:03 Ответить
+10
Це кодло просто потрібно зачистити з України інакше ми ніколи з лайна не виберемся
показать весь комментарий
08.07.2025 23:06 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Афігєть!!! Держетнополітики нарешті продрало очі?
показать весь комментарий
08.07.2025 23:00 Ответить
я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!

руZZкому міру повірити - себе обманути!
показать весь комментарий
08.07.2025 23:27 Ответить
А не можна просто написати, що мають звязок
показать весь комментарий
08.07.2025 23:03 Ответить
Точніше: ознак не афілійованості не виявлено.
показать весь комментарий
08.07.2025 23:05 Ответить
Ознаки залежності від РПЦ

Об'єднує єпархії, синодальні установи, благочиння, парафії, монастирі, духовні навчальні заклади, братства, сестринства та місії і є «самокерованою частиною РПЦ».

Рішення Помісного і Архієрейського Соборів РПЦ є обов'язковими для УПЦ (МП)

Рішення Синоду РПЦ діють в Українській Православній Церкві Московського патріархату «з урахуванням особливостей, визначених самостійним характером її управління».

Суд Архієрейського Собору РПЦ є найвищим церковним судом для УПЦ (МП)

Предстоятель УПЦ (МП) обирається єпископатом УПЦ (МП) та благословляється Патріархом Московським і всієї Русі

Новообраний предстоятель УПЦ (МП) має прибути до Патріарха Московського і всієї Русі для отримання Благословенної грамоти.

Ім'я предстоятеля УПЦ (МП) (митрополита Київського) поминається в усіх храмах церкви після імені святійшого патріарха Московського.

Церковне святе миро отримує від Патріарха Московського і всієї Русі.

«УПЦ (МП) з'єднана з Помісними Православними Церквами через Російську Православну Церкву..» - тобто вона не напряму спілкується з Помісними Церквами, а через РПЦ.

Рішення про утворення чи ліквідацію єпархій, що входять в УПЦ (МП), і про визначення їх територіальних кордонів приймаються її Синодом із подальшим затвердженням Архієрейським Собором РПЦ.

На території України не всі релігійні організації і інституції РПЦ належать до УПЦ МП маючи «ставропігію» Московського Патріархату.

Із 2017 року УПЦ МП не може канонізовувати місцевошанованих святих без узгодження Архієрейського собору РПЦ.

Устав УПЦ МП схвалюється Патріархом Московським і всієї Русі.
показать весь комментарий
08.07.2025 23:05 Ответить
Це кодло просто потрібно зачистити з України інакше ми ніколи з лайна не виберемся
показать весь комментарий
08.07.2025 23:06 Ответить
Держетнополітики виявила ознаки афілійованості УПЦ (МП)

Ознаки завафльованості!
показать весь комментарий
08.07.2025 23:13 Ответить
Але це вони дарма так. Насправді УПЦ (МП) афілійовані з Банковою, а не тільки з РПЦ.
показать весь комментарий
08.07.2025 23:13 Ответить
Йомайо сенсація!
Ці дармоїди виявили е що знали навіть діти 11 років тому.
показать весь комментарий
08.07.2025 23:14 Ответить
"ознаки афілійованості"?!!! Ха-ха-ха!
показать весь комментарий
08.07.2025 23:14 Ответить
Оце зір в людей з Державної служби України з етнополітики та свободи совісті!
Ще на початку АТО, ці папуаси, не приховуючись, співпрацювали з к@ц@п@ми.
А люди ще нарікають на рішення та повільні надходження допомоги від США та Європи.
показать весь комментарий
08.07.2025 23:19 Ответить
Повна заборона російської мови та усього російського - це питання існування української нації. Хто не згоден - пощбавлення громадянства, чємодан, вокзал, расія.
показать весь комментарий
08.07.2025 23:19 Ответить
Заспокойся. Це текст з методички кремлеботов. Запитай думку в "Свободы России"
показать весь комментарий
09.07.2025 00:56 Ответить
Не звинувачуйте свинособачих попів. Звинувачуйте українську паству.
показать весь комментарий
08.07.2025 23:20 Ответить
💯!
показать весь комментарий
08.07.2025 23:29 Ответить
Кацапських попів потрібно відловлювати, накопичувати партіями, зпихати в вагони для скотини і депортувати з позбавленням всіх громадянських прав з довічною забороною вїзду в Україну і повною конфіскацією всього нажитого майна. Кацапський піп має прибувати в ********* в рясі на голу дупу. Крапка. Як писав якийсь дисидент "в подпольє можно встрєтить только крис" і тому секта кірюші гундяєва потрібно змусити підти в підпілля і далі боротися з ними тими ж засобами що і з пацюками. Здохнути мають всі! Жидобілшовики Зє досі не вигнали цих іноагентів фсб з Лаври та монастирів... Всі "притулки секти гундяєва" є резедентурами фсб а всі служителі кацапського культу є лютими ворогами України. Релігії поза політикою не існує в природі. Це ж навіть діти вже розуміють, а зелені зрадники "під дурника" досі косять а мина третьому році повномасшабної війни поводимо себе як "білі і пухнасті" "тєрпіли" ...
показать весь комментарий
08.07.2025 23:20 Ответить
Шота происходит,переобуваться зелень,мабуть рыгтнг падает.
показать весь комментарий
08.07.2025 23:31 Ответить
Пора вже з божого благословення надати лярвам московського сатанату в Україні ознаки асфальтованості метри на два під землю.
показать весь комментарий
08.07.2025 23:36 Ответить
Паспорт митрополита УПЦ ОНУФРИЯ
показать весь комментарий
08.07.2025 23:49 Ответить
Непогано так, всього три роки знадобилося для такого складного розслідування. Ще 3 роки будуть думати що з цим робити чи не робити. Потім ще 3 роки будуть приймати рішення... а може і не будуть
показать весь комментарий
08.07.2025 23:56 Ответить
Три роки.... Та в Біблії 2 тис років тому написано про велику блудницю з царями земними
показать весь комментарий
09.07.2025 00:59 Ответить
 
 