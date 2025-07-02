Митрополита УПЦ МП Онуфрия лишили гражданства Украины, - СБУ
Президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины Ореста Березовского (более известного как митрополит УПЦ МП Онуфрий).
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Установлено, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. Об указанном он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина нашего государства.
По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.
Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева), отметили в спецслужбе.
В СБУ напомнили, что именно Гундяев благословил вооруженную агрессию российских войск и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа. При этом, поддерживая агрессивную политику РФ, он способствует преступной деятельности политической верхушки страны-агрессора.
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Благодарный плебс схавает и эту жвачку. Главное - чтобы не задавали неудобных вопросов про крайние прое@ы власти.
буде тепер онуфрій як Далай-лама вештатись по всьому світу в одних сандалях на тому ногу і в помаранчевому пончо, стане моральним авторитетом
.
Тільки дивуюся, як ЕрЗе підписав Указ... Або: хто йому підсунув бомагу з прізвищем Березовського і так, що він не побачив, кого/що підписує?
- з однієї сторони - розповідає як героїчно захистили Зєлю від ворожих замахів.
- з другої сторони - протягує таким чином рішення проти москальської ФСБ-псевдоцеркви.
)))
Мабуть розірвали вже...Але то не точно...
Закон категорично забороняє мати множинне громадянство з державами, які:
визнані державою-агресором або державою-окупантом;
ведуть війну проти України;
тимчасово окупували українські території.
росія прямо підпадає під цю категорію. Відповідно:
громадянство росії не може бути легалізованим в рамках цього закону;
подання декларації про множинне громадянство з росією не звільняє особу від юридичної відповідальності;
особа, яка не відмовилась від громадянства росії, не зможе займати державні чи виборні посади в Україні.
зрозумів до чого це все ********?
Закон про множинне громадянство:
відкриває двері українцям у діаспорі (особливо в ЄС, Канаді, США);
не допускає легалізацію російського громадянства;
передбачає жорсткий контроль та обмеження для осіб, пов'язаних із ворожими державами;
дозволяє ефективно відсікати проросійський вплив через держапарат.
Якщо потрібно, можу надіслати формулювання відповідних статей або допомогти з аналітичною запискою на тему «Множинне громадянство і загроза гібридного впливу росії».
Цей факт не має відношення до релігії.
набули громадянство іншої країни з ворожою політикою,
брали участь у виборах або службі в органах окупаційної влади.
Передбачено розширення підстав для позбавлення громадянства в майбутньому через окремі нормативні акти.
Обміняти на полонених ...
невже досі в Україні