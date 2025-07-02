Митрополита УПЦ МП Онуфрия лишили гражданства Украины, - СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины Ореста Березовского (более известного как митрополит УПЦ МП Онуфрий).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. Об указанном он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина нашего государства.

По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.

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Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева), отметили в спецслужбе.

В СБУ напомнили, что именно Гундяев благословил вооруженную агрессию российских войск и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа. При этом, поддерживая агрессивную политику РФ, он способствует преступной деятельности политической верхушки страны-агрессора.

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