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Новости Лишение гражданства Украины
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Митрополита УПЦ МП Онуфрия лишили гражданства Украины, - СБУ

Зеленский лишил гражданства митрополита УПЦ (МП) Онуфрия — СБУ

Президент Владимир Зеленский подписал указ о прекращении гражданства Украины Ореста Березовского (более известного как митрополит УПЦ МП Онуфрий).

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Установлено, что Березовский (Онуфрий) добровольно получил гражданство РФ в 2002 году. Об указанном он не сообщил уполномоченные органы власти Украины. В то же время после этого он продолжал и в дальнейшем пользоваться статусом гражданина нашего государства.

По имеющейся в Службе безопасности Украины информации, Березовский (Онуфрий) поддерживает связь с московской патриархией и сознательно противодействовал получению канонической независимости украинской церкви от московской патриархии, представители которой открыто поддерживают российскую агрессию против Украины.

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Несмотря на полномасштабное вторжение, Березовский (Онуфрий) фактически продолжает поддерживать политику РПЦ и ее руководства, в частности патриарха Кирилла (Гундяева), отметили в спецслужбе.

В СБУ напомнили, что именно Гундяев благословил вооруженную агрессию российских войск и проводит пропагандистскую политику оправдания и подстрекательства к геноциду украинского народа. При этом, поддерживая агрессивную политику РФ, он способствует преступной деятельности политической верхушки страны-агрессора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Распространяли коммунистическую символику: на Закарпатье сообщили о подозрении священнику УПЦ МП и его сообщнику

Автор: 

гражданство (1318) СБУ (20138) УПЦ МП (1567)


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Топ комментарии
+12
А чого тільки громадянства? Конфіскувати все майно, рахунки, виплати, пенсії, субсидії. Перевірити громадянства відповідно всіх родичів, радників, співвласників бізнесів, партнерів, заступників і інших з тієї кодли. Просто лишити громадянства це слабувато і не так вже і потужно. Ха ха ха.
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02.07.2025 15:46 Ответить
+9
А депортація за незаконне перебування на території України буде?
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02.07.2025 15:39 Ответить
+8
А який Закон України забороняє виносити вирок громадянам расеї?
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02.07.2025 16:09 Ответить
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щоб не можливо було винести вирок
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02.07.2025 15:35 Ответить
Очень похоже. Опять наложат "санкции", а филиал ФСБ МП тут как-бы не при делах. The Show Must Go On.

Благодарный плебс схавает и эту жвачку. Главное - чтобы не задавали неудобных вопросов про крайние прое@ы власти.
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02.07.2025 16:08 Ответить
А який Закон України забороняє виносити вирок громадянам расеї?
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02.07.2025 16:09 Ответить
наявніст другого громадянства не карний злочин. а адміністративний (штраф цілих 510 грн) . Якщо слідство доведе злочіну діяльність цього українського гундяя, то Суди України мають юрисдикцію над будь-якими особами, які вчинили злочин на території України, незалежно від їх громадянства.
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02.07.2025 16:39 Ответить
...і депортація за незаконне проживання в Україні.

буде тепер онуфрій як Далай-лама вештатись по всьому світу в одних сандалях на тому ногу і в помаранчевому пончо, стане моральним авторитетом

.
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02.07.2025 17:37 Ответить
чому це?
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02.07.2025 18:40 Ответить
Чергова потужна перемога потужного боневтіка?
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02.07.2025 15:36 Ответить
Ні, це потужна перемога незламного боневтіка. Потужний він після іншого препарату.
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02.07.2025 18:22 Ответить
А що, спіфробітник ФСБ рф може змінити свою позицію по відношенню до кацапстана?
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02.07.2025 15:36 Ответить
Нарешті!
Тільки дивуюся, як ЕрЗе підписав Указ... Або: хто йому підсунув бомагу з прізвищем Березовського і так, що він не побачив, кого/що підписує?
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02.07.2025 15:37 Ответить
То хитрість Малюка:
- з однієї сторони - розповідає як героїчно захистили Зєлю від ворожих замахів.
- з другої сторони - протягує таким чином рішення проти москальської ФСБ-псевдоцеркви.
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02.07.2025 18:28 Ответить
Так, ї що далі?
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02.07.2025 15:38 Ответить
Ї@альник набити.
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02.07.2025 15:39 Ответить
Розкороновати і разам з пашкою задньприводним, смотрящим за Лаврою, прив'язати до Паляниці і ***** с пляжа.
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02.07.2025 18:14 Ответить
А депортація за незаконне перебування на території України буде?
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02.07.2025 15:39 Ответить
Що точно буде,так це тягання по судах місяцями.
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02.07.2025 15:41 Ответить
В Магадан проповєдовать.
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02.07.2025 15:40 Ответить
Зате теперка Онуфрій матиме змогу "обходіть окрєстності онєжского озєра" та інші цікаві пригоди!
)))
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02.07.2025 15:42 Ответить
"24 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією. Тепер в УПЦ (МП) є 9 місяців, щоб розірвати звʼязки з Російською православною церквою".
Мабуть розірвали вже...Але то не точно...
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02.07.2025 15:43 Ответить
Всі, хто не поважає Україну, її незалежність , територіальну цілісність, державні символи та героїв - мають бути позбавлені громадянства. Не хочеш захищати - державу - не маєш права участі у виборах, права на безкоштовну освіту та охорону здоров'я.
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02.07.2025 15:46 Ответить
не зазіхай на святе . Позбавити виборчого права. Ну і хто тоді буде за квартальних слуг і за жОПу голосити?
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02.07.2025 16:45 Ответить
А чого тільки громадянства? Конфіскувати все майно, рахунки, виплати, пенсії, субсидії. Перевірити громадянства відповідно всіх родичів, радників, співвласників бізнесів, партнерів, заступників і інших з тієї кодли. Просто лишити громадянства це слабувато і не так вже і потужно. Ха ха ха.
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02.07.2025 15:46 Ответить
2002 року отримав паспорт рашки, пуйло при владі 2 роки. Початок фсбшної операції проти України.
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02.07.2025 15:51 Ответить
А як же множинне громадянство? Погарячився ЗЄля.
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02.07.2025 15:54 Ответить
Множинне громадянство в розумінні зеленого картелю це брєд. Це фігня нормальна лише для перевезення коксу. Ха ха ха.
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02.07.2025 15:56 Ответить
Вуйку, читай закон - там все чітко прописане.
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02.07.2025 16:02 Ответить
1. Заборона подвійного громадянства з державою-агресором
Закон категорично забороняє мати множинне громадянство з державами, які:
визнані державою-агресором або державою-окупантом;
ведуть війну проти України;
тимчасово окупували українські території.
росія прямо підпадає під цю категорію. Відповідно:
громадянство росії не може бути легалізованим в рамках цього закону;
подання декларації про множинне громадянство з росією не звільняє особу від юридичної відповідальності;
особа, яка не відмовилась від громадянства росії, не зможе займати державні чи виборні посади в Україні.
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02.07.2025 16:05 Ответить
Вуйко, ви теж не гарячкуйте, коли читаєте коменти, але не забувайте приякій владі живете. Закони ЗЄлі писями во воді виляні, вони для ворогів. А ЗЄшобло порушить всі закони які є і ті що само наприймає. Он вже пропихають закон щоб уникнути покарання за мародерство на оборонних закупівлях.
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02.07.2025 18:38 Ответить
і до чого це все зараз? чмирять предстоятеля найбільшої церковної ощини в Україні.
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02.07.2025 15:55 Ответить
Звісно до чого це. Залишити його і всіх його співвласників бізнесів усіх грошових потоків взагалі. А якоби найбільшу тіпа церкву обкласти найбільшими податками. Ха ха ха.
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02.07.2025 15:59 Ответить
До того , що ніколи не рано і ніколи не пізно співробітника нквс видворити/показати/ліквідувати
зрозумів до чого це все ********?
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02.07.2025 16:01 Ответить
у нас в місті (Київська обл) із 9ти храмів , 8 - УПЦ . то піди розтріляй і прихожан цих храмів. жінок дітей старих. матерів ,жінок хлопців ті що воюють за Україну. давуай вперед!
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02.07.2025 16:05 Ответить
Підсумок
Закон про множинне громадянство:
відкриває двері українцям у діаспорі (особливо в ЄС, Канаді, США);
не допускає легалізацію російського громадянства;
передбачає жорсткий контроль та обмеження для осіб, пов'язаних із ворожими державами;
дозволяє ефективно відсікати проросійський вплив через держапарат.
Якщо потрібно, можу надіслати формулювання відповідних статей або допомогти з аналітичною запискою на тему «Множинне громадянство і загроза гібридного впливу росії».
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02.07.2025 16:08 Ответить
О як тебе тригернуло,коли попа ондатрія взяли за жабри ))
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02.07.2025 16:10 Ответить
мені однаково . майже всі попи бізнесмени свого роду, не зважаючи на конфессії. я за првду. ти пропонуєш ліквідувати попа який є предстоятелем цуеркви в якої молиться 30% українців. і чим ти відрізняєшся від фашистів або кацапоїдів.?
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02.07.2025 16:16 Ответить
Андатрій - антиукраїнський підар.
Цей факт не має відношення до релігії.
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02.07.2025 16:41 Ответить
А для чого відрізняння? В кацапів є свій ареол існування. От нехай за межі своєї помийки не вилазять. Що не зрозумілого? Потребу у віруваннях можуть задовольняти інші церкви наприклад. Або інший персонал. Ха ха ха.
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02.07.2025 16:48 Ответить
Я не винен в тому що ви тупорилі ідіоти , тож даруйте
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02.07.2025 16:18 Ответить
да ты еще не знаешь что летчик сбитый был вчера еще у него сестра с УПЦ в Киева родная....полковник .он был убит по приказу ермака.ермак генерал лейтенант гру рф с паспортом росии.кличка козырь.вот они и закрывают украинцев патриотов.
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02.07.2025 16:29 Ответить
І що, вони НКВСники? Чого ви рівняєте сектантів до керівників секти? Вони просто иатеріал для ворожої лукавської тоталітарної секти.
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02.07.2025 16:37 Ответить
Ти не прикривайся хлопцями, що воюють ,московський посіпака,і те що, за стільки років не послали московських попів в еротичну подорож, то це не здобуток, а ганьба для таких громад.
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02.07.2025 18:19 Ответить
Закон дозволяє Президенту припиняти громадянство осіб, які:
набули громадянство іншої країни з ворожою політикою,
брали участь у виборах або службі в органах окупаційної влади.
Передбачено розширення підстав для позбавлення громадянства в майбутньому через окремі нормативні акти.
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02.07.2025 16:07 Ответить
Та хай біжить. Він і так повним ходом втікає. І що? Закордоном не сильно треба там когось. Закордон самодостатній. Ха ха ха.
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02.07.2025 16:51 Ответить
Відволікають увагу від мародерства.
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02.07.2025 18:39 Ответить
А вигнати з країни слабо?
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02.07.2025 16:02 Ответить
Нарешті.
Обміняти на полонених ...
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02.07.2025 16:07 Ответить
Обміняють. Якщо їм вдасться захопити Сирського.
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02.07.2025 16:09 Ответить
Це щоб його не судити в Україні.
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02.07.2025 16:09 Ответить
А чому не позбавляє громадянство депутатів,які мають паспорт росії.???
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02.07.2025 16:32 Ответить
А решта добровільних громадян мордору теж буде позбавлена громадянства України?
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02.07.2025 17:44 Ответить
я не в курсі, ДЕ НАРАЗІ ПЕРЕБУВАЄ ЦЕЙ ТИП?
невже досі в Україні
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02.07.2025 18:07 Ответить
А мера Одеси труханова слабо позбавити паспорта України?
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02.07.2025 18:09 Ответить
Всіх з рашиськиси паспортами треба лишити українського громадянства!
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02.07.2025 18:25 Ответить
Цього чорта Онуфрякія тільки за оправдання Голодомору варто посадити на палю!
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02.07.2025 18:35 Ответить
 
 