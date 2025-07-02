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Новини Позбавлення громадянства України
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Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили громадянства України, - СБУ

Зеленський позбавив громадянства митрополита УПЦ (МП) Онуфрія — СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України Ореста Березовського (більш відомого як митрополита УПЦ МП Онуфрія).

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави.

За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.

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Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва), зазначили в спецслужбі.

У СБУ нагадали, що саме Гундяєв благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу. При цьому, підтримуючи агресивну політику РФ, він сприяє злочинній діяльності політичної верхівки країни-агресора.

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Автор: 

громадянство (1082) СБУ (13070) УПЦ МП (1214) Онуфрій (70)


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Топ коментарі
+10
А чого тільки громадянства? Конфіскувати все майно, рахунки, виплати, пенсії, субсидії. Перевірити громадянства відповідно всіх родичів, радників, співвласників бізнесів, партнерів, заступників і інших з тієї кодли. Просто лишити громадянства це слабувато і не так вже і потужно. Ха ха ха.
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02.07.2025 15:46 Відповісти
+7
А який Закон України забороняє виносити вирок громадянам расеї?
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02.07.2025 16:09 Відповісти
+6
щоб не можливо було винести вирок
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02.07.2025 15:35 Відповісти
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щоб не можливо було винести вирок
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02.07.2025 15:35 Відповісти
Очень похоже. Опять наложат "санкции", а филиал ФСБ МП тут как-бы не при делах. The Show Must Go On.

Благодарный плебс схавает и эту жвачку. Главное - чтобы не задавали неудобных вопросов про крайние прое@ы власти.
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02.07.2025 16:08 Відповісти
А який Закон України забороняє виносити вирок громадянам расеї?
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02.07.2025 16:09 Відповісти
наявніст другого громадянства не карний злочин. а адміністративний (штраф цілих 510 грн) . Якщо слідство доведе злочіну діяльність цього українського гундяя, то Суди України мають юрисдикцію над будь-якими особами, які вчинили злочин на території України, незалежно від їх громадянства.
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02.07.2025 16:39 Відповісти
...і депортація за незаконне проживання в Україні.

буде тепер онуфрій як Далай-лама вештатись по всьому світу в одних сандалях на тому ногу і в помаранчевому пончо, стане моральним авторитетом

.
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02.07.2025 17:37 Відповісти
Чергова потужна перемога потужного боневтіка?
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02.07.2025 15:36 Відповісти
Ні, це потужна перемога незламного боневтіка. Потужний він після іншого препарату.
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02.07.2025 18:22 Відповісти
А що, спіфробітник ФСБ рф може змінити свою позицію по відношенню до кацапстана?
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02.07.2025 15:36 Відповісти
Нарешті!
Тільки дивуюся, як ЕрЗе підписав Указ... Або: хто йому підсунув бомагу з прізвищем Березовського і так, що він не побачив, кого/що підписує?
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02.07.2025 15:37 Відповісти
То хитрість Малюка:
- з однієї сторони - розповідає як героїчно захистили Зєлю від ворожих замахів.
- з другої сторони - протягує таким чином рішення проти москальської ФСБ-псевдоцеркви.
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02.07.2025 18:28 Відповісти
Так, ї що далі?
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02.07.2025 15:38 Відповісти
Ї@альник набити.
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02.07.2025 15:39 Відповісти
Розкороновати і разам з пашкою задньприводним, смотрящим за Лаврою, прив'язати до Паляниці і ***** с пляжа.
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02.07.2025 18:14 Відповісти
А депортація за незаконне перебування на території України буде?
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02.07.2025 15:39 Відповісти
Що точно буде,так це тягання по судах місяцями.
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02.07.2025 15:41 Відповісти
В Магадан проповєдовать.
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02.07.2025 15:40 Відповісти
Зате теперка Онуфрій матиме змогу "обходіть окрєстності онєжского озєра" та інші цікаві пригоди!
)))
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02.07.2025 15:42 Відповісти
"24 серпня Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що пов'язані з Росією. Тепер в УПЦ (МП) є 9 місяців, щоб розірвати звʼязки з Російською православною церквою".
Мабуть розірвали вже...Але то не точно...
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02.07.2025 15:43 Відповісти
Всі, хто не поважає Україну, її незалежність , територіальну цілісність, державні символи та героїв - мають бути позбавлені громадянства. Не хочеш захищати - державу - не маєш права участі у виборах, права на безкоштовну освіту та охорону здоров'я.
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02.07.2025 15:46 Відповісти
не зазіхай на святе . Позбавити виборчого права. Ну і хто тоді буде за квартальних слуг і за жОПу голосити?
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02.07.2025 16:45 Відповісти
А чого тільки громадянства? Конфіскувати все майно, рахунки, виплати, пенсії, субсидії. Перевірити громадянства відповідно всіх родичів, радників, співвласників бізнесів, партнерів, заступників і інших з тієї кодли. Просто лишити громадянства це слабувато і не так вже і потужно. Ха ха ха.
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02.07.2025 15:46 Відповісти
2002 року отримав паспорт рашки, пуйло при владі 2 роки. Початок фсбшної операції проти України.
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02.07.2025 15:51 Відповісти
А як же множинне громадянство? Погарячився ЗЄля.
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02.07.2025 15:54 Відповісти
Множинне громадянство в розумінні зеленого картелю це брєд. Це фігня нормальна лише для перевезення коксу. Ха ха ха.
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02.07.2025 15:56 Відповісти
Вуйку, читай закон - там все чітко прописане.
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02.07.2025 16:02 Відповісти
1. Заборона подвійного громадянства з державою-агресором
Закон категорично забороняє мати множинне громадянство з державами, які:
визнані державою-агресором або державою-окупантом;
ведуть війну проти України;
тимчасово окупували українські території.
росія прямо підпадає під цю категорію. Відповідно:
громадянство росії не може бути легалізованим в рамках цього закону;
подання декларації про множинне громадянство з росією не звільняє особу від юридичної відповідальності;
особа, яка не відмовилась від громадянства росії, не зможе займати державні чи виборні посади в Україні.
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02.07.2025 16:05 Відповісти
і до чого це все зараз? чмирять предстоятеля найбільшої церковної ощини в Україні.
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02.07.2025 15:55 Відповісти
Звісно до чого це. Залишити його і всіх його співвласників бізнесів усіх грошових потоків взагалі. А якоби найбільшу тіпа церкву обкласти найбільшими податками. Ха ха ха.
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02.07.2025 15:59 Відповісти
До того , що ніколи не рано і ніколи не пізно співробітника нквс видворити/показати/ліквідувати
зрозумів до чого це все ********?
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02.07.2025 16:01 Відповісти
у нас в місті (Київська обл) із 9ти храмів , 8 - УПЦ . то піди розтріляй і прихожан цих храмів. жінок дітей старих. матерів ,жінок хлопців ті що воюють за Україну. давуай вперед!
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02.07.2025 16:05 Відповісти
Підсумок
Закон про множинне громадянство:
відкриває двері українцям у діаспорі (особливо в ЄС, Канаді, США);
не допускає легалізацію російського громадянства;
передбачає жорсткий контроль та обмеження для осіб, пов'язаних із ворожими державами;
дозволяє ефективно відсікати проросійський вплив через держапарат.
Якщо потрібно, можу надіслати формулювання відповідних статей або допомогти з аналітичною запискою на тему «Множинне громадянство і загроза гібридного впливу росії».
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02.07.2025 16:08 Відповісти
О як тебе тригернуло,коли попа ондатрія взяли за жабри ))
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02.07.2025 16:10 Відповісти
мені однаково . майже всі попи бізнесмени свого роду, не зважаючи на конфессії. я за првду. ти пропонуєш ліквідувати попа який є предстоятелем цуеркви в якої молиться 30% українців. і чим ти відрізняєшся від фашистів або кацапоїдів.?
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02.07.2025 16:16 Відповісти
Андатрій - антиукраїнський підар.
Цей факт не має відношення до релігії.
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02.07.2025 16:41 Відповісти
А для чого відрізняння? В кацапів є свій ареол існування. От нехай за межі своєї помийки не вилазять. Що не зрозумілого? Потребу у віруваннях можуть задовольняти інші церкви наприклад. Або інший персонал. Ха ха ха.
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02.07.2025 16:48 Відповісти
Я не винен в тому що ви тупорилі ідіоти , тож даруйте
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02.07.2025 16:18 Відповісти
да ты еще не знаешь что летчик сбитый был вчера еще у него сестра с УПЦ в Киева родная....полковник .он был убит по приказу ермака.ермак генерал лейтенант гру рф с паспортом росии.кличка козырь.вот они и закрывают украинцев патриотов.
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02.07.2025 16:29 Відповісти
І що, вони НКВСники? Чого ви рівняєте сектантів до керівників секти? Вони просто иатеріал для ворожої лукавської тоталітарної секти.
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02.07.2025 16:37 Відповісти
Ти не прикривайся хлопцями, що воюють ,московський посіпака,і те що, за стільки років не послали московських попів в еротичну подорож, то це не здобуток, а ганьба для таких громад.
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02.07.2025 18:19 Відповісти
Закон дозволяє Президенту припиняти громадянство осіб, які:
набули громадянство іншої країни з ворожою політикою,
брали участь у виборах або службі в органах окупаційної влади.
Передбачено розширення підстав для позбавлення громадянства в майбутньому через окремі нормативні акти.
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02.07.2025 16:07 Відповісти
Та хай біжить. Він і так повним ходом втікає. І що? Закордоном не сильно треба там когось. Закордон самодостатній. Ха ха ха.
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02.07.2025 16:51 Відповісти
А вигнати з країни слабо?
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02.07.2025 16:02 Відповісти
Нарешті.
Обміняти на полонених ...
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02.07.2025 16:07 Відповісти
Обміняють. Якщо їм вдасться захопити Сирського.
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02.07.2025 16:09 Відповісти
Це щоб його не судити в Україні.
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02.07.2025 16:09 Відповісти
А чому не позбавляє громадянство депутатів,які мають паспорт росії.???
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02.07.2025 16:32 Відповісти
А решта добровільних громадян мордору теж буде позбавлена громадянства України?
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02.07.2025 17:44 Відповісти
я не в курсі, ДЕ НАРАЗІ ПЕРЕБУВАЄ ЦЕЙ ТИП?
невже досі в Україні
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02.07.2025 18:07 Відповісти
А мера Одеси труханова слабо позбавити паспорта України?
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02.07.2025 18:09 Відповісти
Всіх з рашиськиси паспортами треба лишити українського громадянства!
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02.07.2025 18:25 Відповісти
 
 