Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили громадянства України, - СБУ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України Ореста Березовського (більш відомого як митрополита УПЦ МП Онуфрія).

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Встановлено, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави.

За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.

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Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва), зазначили в спецслужбі.

У СБУ нагадали, що саме Гундяєв благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу. При цьому, підтримуючи агресивну політику РФ, він сприяє злочинній діяльності політичної верхівки країни-агресора.

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