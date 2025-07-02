Митрополита УПЦ МП Онуфрія позбавили громадянства України, - СБУ
Президент Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства України Ореста Березовського (більш відомого як митрополита УПЦ МП Онуфрія).
Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
Встановлено, що Березовський (Онуфрій) добровільно отримав громадянство РФ у 2002 році. Про вказане він не повідомив уповноважені органи влади України. Водночас після цього він продовжував і надалі користуватися статусом громадянина нашої держави.
За наявною в Службі безпеки України інформацією, Березовський (Онуфрій) підтримує звʼязок з московською патріархією та свідомо протидіяв отриманню канонічної незалежності української церкви від московської патріархії, представники якої відкрито підтримують російську агресію проти України.
Попри повномасштабне вторгнення, Березовський (Онуфрій) фактично продовжує підтримувати політику РПЦ та її керівництва, зокрема патріарха Кирила (Гундяєва), зазначили в спецслужбі.
У СБУ нагадали, що саме Гундяєв благословив збройну агресію російських військ та проводить пропагандистську політику виправдовування і підбурення до геноциду українського народу. При цьому, підтримуючи агресивну політику РФ, він сприяє злочинній діяльності політичної верхівки країни-агресора.
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Благодарный плебс схавает и эту жвачку. Главное - чтобы не задавали неудобных вопросов про крайние прое@ы власти.
буде тепер онуфрій як Далай-лама вештатись по всьому світу в одних сандалях на тому ногу і в помаранчевому пончо, стане моральним авторитетом
.
Тільки дивуюся, як ЕрЗе підписав Указ... Або: хто йому підсунув бомагу з прізвищем Березовського і так, що він не побачив, кого/що підписує?
- з однієї сторони - розповідає як героїчно захистили Зєлю від ворожих замахів.
- з другої сторони - протягує таким чином рішення проти москальської ФСБ-псевдоцеркви.
)))
Мабуть розірвали вже...Але то не точно...
Закон категорично забороняє мати множинне громадянство з державами, які:
визнані державою-агресором або державою-окупантом;
ведуть війну проти України;
тимчасово окупували українські території.
росія прямо підпадає під цю категорію. Відповідно:
громадянство росії не може бути легалізованим в рамках цього закону;
подання декларації про множинне громадянство з росією не звільняє особу від юридичної відповідальності;
особа, яка не відмовилась від громадянства росії, не зможе займати державні чи виборні посади в Україні.
зрозумів до чого це все ********?
Закон про множинне громадянство:
відкриває двері українцям у діаспорі (особливо в ЄС, Канаді, США);
не допускає легалізацію російського громадянства;
передбачає жорсткий контроль та обмеження для осіб, пов'язаних із ворожими державами;
дозволяє ефективно відсікати проросійський вплив через держапарат.
Якщо потрібно, можу надіслати формулювання відповідних статей або допомогти з аналітичною запискою на тему «Множинне громадянство і загроза гібридного впливу росії».
Цей факт не має відношення до релігії.
набули громадянство іншої країни з ворожою політикою,
брали участь у виборах або службі в органах окупаційної влади.
Передбачено розширення підстав для позбавлення громадянства в майбутньому через окремі нормативні акти.
Обміняти на полонених ...
невже досі в Україні